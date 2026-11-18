Los poros obstruidos suelen concentrarse en la nariz, la frente y el mentón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los puntos negros no son suciedad acumulada: son poros abiertos que retienen sebo y células muertas. Evitar que aparezcan y tratarlos sin lastimar la piel requiere constancia y activos adecuados para cada tipo de rostro.

Por qué salen los puntos negros en la cara

Los puntos negros, también llamados comedones abiertos, son una manifestación leve del acné. Se producen cuando el folículo piloso se obstruye con sebo y células muertas, pero el poro permanece abierto. Al entrar en contacto con el aire, ese material se oxida y adopta el tono oscuro característico; no se trata de tierra ni de falta de higiene.

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Los dermatólogos recomiendan sostener los tratamientos indicados durante varias semanas antes de evaluar resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suelen concentrarse en nariz, mentón y frente, zonas donde la producción de grasa puede ser mayor. La predisposición individual, los cambios hormonales y el uso de cosméticos o maquillajes que obstruyen los poros pueden favorecer su aparición. La Academia Estadounidense de Dermatología señala que el exceso de aceite, bacterias y células muertas interviene en la obstrucción de los poros.

La limpieza agresiva no corrige el problema. Frotar la piel o lavarla reiteradamente puede causar irritación y empeorar los brotes. Por eso, el color oscuro de los comedones no debe llevar a usar exfoliantes físicos ásperos ni a intentar retirarlos con las uñas.

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Si las imperfecciones persisten o se inflaman, conviene consultar con un especialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que aparezcan

La prevención se apoya en una rutina simple y sostenida. Conviene elegir productos identificados como no comedogénicos, una indicación que refiere a formulaciones diseñadas para no tapar los poros.

También es importante retirar el maquillaje al final del día y evitar cremas muy densas si se advierte que generan obstrucciones. Entre las medidas de cuidado cotidiano se encuentran:

Lavar el rostro con un limpiador suave y agua tibia, sin refregar.

Usar hidratante incluso en pieles grasas, con una textura apropiada para el tipo de piel.

Aplicar protector solar de amplio espectro, resistente al agua y con factor de protección solar 30 o superior, de acuerdo con la recomendación de la Academia Estadounidense de Dermatología.

Preferir maquillaje y productos capilares no comedogénicos , sobre todo si entran en contacto con la frente o las mejillas.

Evitar tocarse la cara durante el día y retirar el sudor después de la actividad física.

El ácido salicílico puede ser útil para quienes toleran este activo. La institución dermatológica explica que ayuda a destapar los poros y a exfoliar la piel. Sin embargo, incorporar varios tratamientos a la vez dificulta identificar cuál provoca irritación, por lo que es preferible sumar uno por vez y seguir sus indicaciones de uso.

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Evitar la manipulación de las lesiones ayuda a reducir el riesgo de irritación y marcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar los puntos negros de la cara sin dañar la piel

No exprimir los puntos negros es una de las principales medidas para reducir el riesgo de inflamación, marcas o lesiones. La presión puede romper el folículo y transformar un comedón en una lesión más profunda. Tampoco se aconsejan los dispositivos de succión de uso doméstico, que pueden irritar o dañar vasos superficiales, en especial en la nariz.

Los tratamientos tópicos con retinoides ayudan a liberar los poros y a prevenir nuevas obstrucciones. El adapaleno es uno de ellos, mientras que otros retinoides requieren prescripción médica.

Como pueden producir sequedad o irritación, la Academia Estadounidense de Dermatología recomienda utilizarlos según la pauta de un dermatólogo, proteger la piel del sol y consultar antes de emplearlos durante el embarazo o si se busca un embarazo.

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La limpieza suave y los productos no comedogénicos pueden formar parte de una rutina de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido salicílico suele emplearse en limpiadores o productos de aplicación localizada. Para que una rutina dé resultados, la AAD aconseja mantener el tratamiento de 6 a 8 semanas antes de valorar su eficacia, salvo que aparezca una reacción adversa. La mejoría de los puntos negros requiere tiempo y el uso excesivo de ácidos o exfoliantes puede alterar la barrera cutánea.

Si los comedones son persistentes o se acompañan de granos dolorosos, quistes, cicatrices o cambios importantes en la piel, corresponde consultar con un dermatólogo. El profesional puede indicar un tratamiento de mayor potencia o realizar una extracción de comedones en condiciones seguras, además de evaluar si hay otro tipo de acné que necesita un abordaje específico.

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