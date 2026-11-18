Giay consoló a la hija de una famosa cantante durante el partido de la Selección

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La previa del amistoso entre la selección argentina y Costa Rica dejó una escena que circuló con fuerza en las redes sociales. Agustín Giay consoló a Helenita, la hija de Eugenia Quevedo, cuando la niña se emocionó y comenzó a llorar durante la interpretación del Himno Nacional en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

El lateral derecho de Palmeiras ingresó al campo de juego acompañado por la hija de la cantante cordobesa, quien había sido convocada para entonar las estrofas patrias antes del partido. Como parte del protocolo habitual, los futbolistas salieron junto a niños. El momento que protagonizaron Giay y la pequeña quedó registrado en un video de TyC Sports.

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Las imágenes aparecieron después en redes sociales y mostraron cómo el defensor advirtió que la niña estaba conmovida por el contexto. Helenita se encontraba a pocos metros de su madre, sobre el césped del estadio, rodeada por los jugadores de la selección argentina y por la expectativa de un partido internacional. Cuando la nena rompió en llanto, Giay se agachó para abrazarla y le habló para tranquilizarla. Luego se incorporó para ubicarse junto a sus compañeros durante la ceremonia, aunque mantuvo el contacto con ella y continuó con caricias para acompañarla hasta que recuperó la calma.

La cantante Eugenia Quevedo se refirió a la situación después del encuentro y agradeció públicamente la actitud del futbolista. En declaraciones a TyC Sports, explicó que su hija había quedado impactada por la posibilidad de estar dentro de la cancha durante el himno y tan cerca de los integrantes del plantel argentino. “Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, señaló la artista al recordar la reacción de Helenita.

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Para Euge, el recuerdo de la jornada quedó ligado a su participación frente a los hinchas, a la oportunidad de cantar el himno y a la reacción de Helenita. “Ella, con tan corta edad, claramente se iba a emocionar”, sostuvo al agradecer la actitud que tuvo Giay antes del comienzo del partido.

Quevedo remarcó que la niña atravesó una mezcla de alegría, entusiasmo y nervios en un escenario que no forma parte de su vida cotidiana. Su madre interpretaba el Himno Nacional frente a miles de personas, mientras ella compartía la ceremonia con los futbolistas convocados por Lionel Scaloni. “Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita”, expresó la artista. La cantante agregó que su hija estaba “muy contenta y muy eufórica”, aunque consideró natural que la dimensión de la experiencia la hubiera desbordado.

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La escena tuvo una rápida repercusión entre seguidores de la selección argentina y de la cantante de cuarteto. Varios usuarios destacaron la respuesta de Giay, quien evitó que la niña quedara sola en medio de la emoción y buscó contenerla sin interrumpir el protocolo previo al inicio del amistoso.

Vale recordar que la cantante ya había tenido una experiencia similar con la camiseta argentina. El 4 de septiembre de 2025 interpretó el Himno Nacional en la previa del partido ante Venezuela, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esta vez, además de volver a ponerle voz a una ceremonia de la selección, vivió el momento desde una perspectiva familiar junto a su hija.

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Además del gesto con Helenita, Agustín Giay tuvo participación dentro del campo de juego. El ex jugador de San Lorenzo fue titular en el amistoso ante Costa Rica y aportó una asistencia en la goleada por 7 a 0 de la selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró el partido con tantos de Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, todos por duplicado, además de Alexis Mac Allister. El cuerpo técnico aprovechó el encuentro para observar variantes y dar minutos a futbolistas que buscan afirmarse dentro de la renovación del plantel.

Giay, quien se desempeña como lateral derecho en Palmeiras, formó parte de esa apuesta. Su actuación en Córdoba incluyó presencia ofensiva, una asistencia y el episodio que luego trascendió fuera del resultado deportivo.

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