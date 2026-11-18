Un plazo fijo de un millón de pesos a 30 días ofrece una ganancia de hasta 19.726 pesos según la entidad bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una colocación de $1.000.000 a 30 días puede dejar desde $1.013.150,68 hasta $1.019.726,03 al vencimiento, de acuerdo con las tasas informadas por las entidades. Los bancos que ofrecen una tasa de 24% anual encabezan el rendimiento para un plazo fijo de $1 millón, aunque el resultado final también depende de las condiciones que cada entidad aplique a clientes y no clientes.

El cálculo toma como referencia una inversión a 30 días y una tasa nominal anual (TNA). Bajo esa modalidad, los intereses se suman al capital inicial al finalizar el período. Entre las alternativas relevadas hay diferencias de más de $6.500 en el monto acreditado, aun cuando el plazo de inmovilización de los fondos es el mismo.

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Las tasas más altas llevan el depósito hasta $1.019.726,03

Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba Compañía Financiera informan una tasa de 24%. Con ese rendimiento, una colocación de $1.000.000 genera intereses por $19.726,03 en 30 días y alcanza un total de $1.019.726,03 al vencimiento.

Detrás aparecen Crédito Regional Compañía Financiera, con 24% como tasa más alta informada, y Banco Mariva, que ofrece 23,5%. En este último caso, el depósito finaliza con $1.019.315,07. Banco del Sol y Banco Voii, ambos con 23%, devuelven $1.018.904,11 al cabo de un mes.

La distancia con las opciones de menor tasa es relevante en términos nominales. Banco Patagonia, con 16%, acredita $1.013.150,68 por una inversión de $1.000.000. Es decir, la diferencia frente a una tasa de 24% asciende a $6.575,35 en un período de 30 días.

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Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1.000.000

La siguiente tabla detalla la tasa más alta informada por cada entidad y el capital final estimado para un depósito a 30 días. Cuando un banco comunicó más de una tasa, se tomó la mayor de ellas.

La tasa para personas humanas del BCRA cerró en 20,03%

El último dato disponible de la serie del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 16 de noviembre de 2026, ubicó la tasa promedio de depósitos a plazo fijo a 30 días de personas humanas en 20,03%. Para el total general en pesos, el registro fue de 22,50%.

Así, las propuestas de 24% superan la referencia para personas humanas, mientras que varias de las tasas relevadas se ubican por debajo de ese nivel. La comparación requiere considerar que los promedios del BCRA incluyen operaciones con distintas características y que las entidades pueden establecer condiciones específicas según el canal de constitución, el monto y la condición del cliente.

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La serie oficial muestra que la tasa para personas humanas alcanzó 28,86% el 17 de noviembre de 2025 y descendió hasta 18,52% el 12 de junio de 2026. Desde entonces, se movió en un rango más acotado y registró valores cercanos a 20% durante octubre y noviembre.

Cómo se calcula el monto final de una colocación a 30 días

Para estimar el rendimiento se aplicó la fórmula: capital inicial multiplicado por uno más la tasa anual, dividida por 365 días y multiplicada por 30 días. Expresado de otro modo, para una TNA de 24%, el interés de un mes sobre $1.000.000 equivale a $19.726,03.

El resultado es una estimación del capital más los intereses antes de eventuales impuestos o particularidades contractuales. El plazo fijo tradicional exige mantener inmovilizados los fondos hasta el vencimiento, por lo que la disponibilidad del dinero recién se recupera al cumplirse los 30 días acordados.

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Antes de constituir el depósito, conviene verificar la tasa vigente en el sitio o la aplicación de la entidad elegida. Las tasas pueden modificarse y algunas alternativas que informan rendimientos para no clientes requieren completar el alta digital o cumplir otros requisitos operativos.