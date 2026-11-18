La inflación mayorista desaceleró en octubre a 1,6% luego del 3,2% que marcó en septiembre. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

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La inflación mayorista fue de 1,6% en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato implicó una desaceleración frente al 3,2% que marcó en septiembre, resultado que celebró el presidente Javier Milei. La cifra también generó expectativas en torno al próximo dato de precios al consumidor, luego de que la inflación minorista llegó a 2,2% en la última medición. Los analistas consultados plantearon reparos sobre una relación directa entre los dos indicadores.

El dato oficial mostró que la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) se redujo a la mitad entre septiembre y octubre. La reacción política llegó poco después de la difusión de la cifra. Milei escribió “Fuerte caída de la inflación mayorista” en la red social X. El mensaje respondió a una publicación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se refirió al informe de octubre.

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El dato que dio a conocer el Indec el martes llegó luego de que la semana pasada se supiera que la inflación minorista en octubre saltó a 2,2%, un resultado que no anticipó ninguna consultora y que el Gobierno atribuyó a los cambios en el Régimen de Zonas Frías. Frente a ese escenario, la expectativa se concentra en qué ocurrirá en noviembre.

El presidente Javier Milei festejó la desaceleración de la inflación minorista en octubre a 1,6 por ciento. (Foto: @JMilei)

Claudio Caprarulo, economista de Analytica, consideró que el dato de inflación mayorista de octubre fue una señal favorable por la reducción de la variación mensual y vinculó ese movimiento con el comportamiento del petróleo.

“Es una buena señal, los mayoristas se desaceleraron a la mitad, del 3,2% al 1,6%, principalmente por la baja del petróleo”, afirmó Caprarulo. Para el economista, ese componente explicó buena parte de la distancia entre el indicador de septiembre y el de octubre.

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Caprarulo también señaló que el resultado del IPIM abrió una discusión sobre los factores que pueden influir sobre los precios en el tramo final del año. “Hacia adelante, la clave para fin de año va a estar en los alimentos, por la estacionalidad de diciembre, y en las tarifas y los combustibles”, sostuvo.

De cara al dato de noviembre

De cara al dato de inflación minorista de noviembre, Manuel Cerdan, analista de Invecq, advirtió que no corresponde trasladar de modo automático el 1,6% del IPIM a una estimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

“No sacaría conclusiones directas del 1,6% mayorista sobre el IPC de noviembre, porque miden cosas distintas”, dijo Cerdan. El analista explicó que los dos indicadores toman canastas diferentes y utilizan mecanismos de medición distintos.

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El IPIM releva casi exclusivamente bienes y ofrece una medición ubicada alrededor del 15 de cada mes. El IPC, en cambio, representa un promedio mensual e incorpora también el comportamiento de los servicios. Cerdan señaló que los servicios impulsaron la inflación minorista durante más de dos años, por lo que el comportamiento de los bienes mayoristas no permite anticipar por sí solo el resultado del IPC.

El analista de Invecq aportó una comparación entre los dos componentes. Los servicios acumularon una suba de 33,8% en 2026, frente al 22,6% que registraron los bienes. Mientras el IPIM funciona como una referencia de precios alrededor de una fecha puntual, el IPC recoge movimientos que ocurren a lo largo de todo el mes.

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La explicación detrás

Alejandro Giacoia, economista de EconViews, coincidió con Caprarulo en que la evolución del petróleo explicó gran parte de la desaceleración del índice mayorista y describió el comportamiento de otras categorías que componen la medición.

“La baja con respecto a septiembre se explica casi toda porque no estuvo el shock del precio de petróleo que pegó bastante en septiembre”, afirmó Giacoia. En octubre, la suba de ese componente fue más baja, lo que influyó sobre el resultado general del IPIM.

Para los economistas la desaceleración de la inflación mayorista se explica por lo que pasó con el precio del petróleo. (Foto: EFE/PAUL BUCK)

Giacoia observó que los productos manufacturados mantuvieron una dinámica similar a la del mes anterior. “Cuando uno mira el resto de las categorías, los productos manufacturados aumentaron lo mismo que el mes anterior; también hubo una ayuda por los productos agropecuarios, pesqueros, que subieron un poquito este mes”, indicó.

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Pero al igual que Cerdan planteó que el movimiento del IPIM no permite prever de forma directa el número del IPC de noviembre. “Con respecto a si puede pegar en el IPC de noviembre, me parece que no; son dos índices distintos que se calculan de manera distinta sobre canastas distintas”, afirmó.

La advertencia coincidió con la que formuló Cerdan. Ambos analistas destacaron que las diferencias entre el índice mayorista y el indicador minorista impiden trasladar una variación de una medición a la otra sin considerar los rubros que integran cada canasta y la forma en que se calculan.

Para que una variación del petróleo tenga incidencia sobre la inflación minorista, debe trasladarse al precio de los combustibles que pagan los consumidores. Giacoia señaló que ese pase al valor de la nafta en los surtidores no ocurre siempre. “El índice de precios mayorista se movió mucho por lo que pasó con el precio del petróleo y eso en el IPC, para que tenga impacto, debería trasladarse al precio de la nafta en el surtidor, que muchas veces no pasa”, sostuvo.

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La evolución de los combustibles quedó así como uno de los puntos que pueden vincular ambos indicadores, aunque no de forma directa. Los analistas concentraron sus advertencias en la distinta composición del IPIM y el IPC, el peso de los servicios y la transmisión del petróleo al precio final de la nafta.