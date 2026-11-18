Una trabajadora empaqueta cajas de solución inyectable para el tratamiento de la diabetes en una planta farmacéutica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá lanzó un plan para convertirse en centro regional de la industria farmacéutica y de dispositivos médicos.

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó la iniciativa con el objetivo de atraer inversión y fortalecer el sistema sanitario del país.

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La propuesta se apoya en seis pilares, compuestos de logística sanitaria, ensayos clínicos, fabricación nacional de medicamentos, fabricación de dispositivos médicos, capital humano y cooperación técnica. Esos ejes trazarán la hoja de ruta para impulsar la competitividad del sector en los próximos años.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, encabezó el acto de presentación de la iniciativa, donde subrayó la necesidad de reforzar las capacidades del sistema sanitario panameño.

Boyd Galindo también informó sobre las acciones que adelanta el Minsa para cubrir las necesidades de salud de la población, enmarcando la iniciativa como una herramienta para abrir oportunidades de inversión y crecimiento económico vinculadas al sector.

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Un frasco de medicamento para la tiroides y varios comprimidos reposan sobre una mesa de laboratorio farmacéutico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, explicó por su parte que uno de los objetivos centrales es desarrollar propuestas regulatorias, logísticas y técnicas.

Esas propuestas, según manifestó, buscan optimizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos mediante una distribución eficiente a nivel regional.

Pérez señaló que la logística farmacéutica no se limita a movilizar mercancía. El funcionario remarcó que el verdadero desafío consiste en garantizar que los productos de salud lleguen a tiempo y bajo condiciones adecuadas de calidad y trazabilidad.

Al detallar en qué consiste el plan de Panamá para convertirse en hub farmacéutico, se explicó que la misma trata de una estrategia del Ministerio de Salud con seis pilares (logística, ensayos clínicos, fabricación de medicamentos y de dispositivos médicos, capital humano y cooperación técnica) que busca modernizar la regulación sanitaria, agilizar licencias y posicionar al país como centro regional de distribución de productos sanitarios.

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La estrategia de logística farmacéutica se sostiene en tres ejes definidos en la trazabilidad, calidad y reducción de los tiempos de respuesta institucional.

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas impulsó modificaciones legislativas y regulatorias para modernizar los procesos del sector. Cortesía

Pérez indicó que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas ya impulsó adecuaciones legislativas y regulatorias, con más de 20 resoluciones publicadas para modernizar los procesos del sector.

Entre las metas trazadas figura acortar los plazos para obtener licencias de operación y certificaciones de buenas prácticas de almacenamiento. El jefe nacional de Farmacia y Drogas precisó que ese objetivo se cumplirá sin resignar los estándares nacionales e internacionales de calidad.

La directora nacional de Dispositivos Médicos, Katia Banda, explicó en su oportunidad que la iniciativa es resultado de un trabajo articulado que comenzó en mayo de 2025, proceso en donde participaron varias instituciones públicas y privadas vinculadas al sector sanitario.

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Banda agradeció el compromiso de los sectores involucrados en la construcción de la propuesta, reconociendo el respaldo de las autoridades de salud por incluir los dispositivos médicos como componente fundamental del plan.

La funcionaria destacó que esa incorporación permitió consolidar una propuesta integral, con proyección hacia el resto de la región. El trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado quedó así como base operativa de la iniciativa.

El trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado quedó como base operativa de la iniciativa. (Foto: Shutterstock)

Con este plan, las informaciones dadas a conocer por las instituciones de salubridad coinciden en señalar que el Ministerio de Salud busca fortalecer de manera simultánea las capacidades logísticas, regulatorias e industriales del país. La cartera sanitaria, manifestaron, apuesta a que esa combinación mejore el acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos.

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El organismo proyecta que esos avances permitan a Panamá consolidarse como centro regional farmacéutico y de dispositivos médicos. La hoja de ruta definida a partir de los seis pilares quedará ahora bajo seguimiento de las autoridades sanitarias y de los actores privados que participaron en su diseño, dijeron los gestores.