Una encuesta de Cubadata reveló que solo tres de cada 1.719 consultados en Cuba acudirían primero al Estado para conseguir medicamentos. (Infobae Cuba/Martí Noticias)

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En Cuba, las instituciones del Estado fueron la primera alternativa de solo tres de los 1,719 participantes consultados para conseguir medicamentos, mientras 60 acudirían antes a una iglesia o grupo religioso.

La quinta encuesta de Diario de Cuba, realizada por Cubadata, retrata una red de auxilio asentada en la familia, los vecinos y los vínculos con el exterior antes que en las estructuras públicas.

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La falta de comida llevaría al 35,3% de los encuestados a resolver la situación por cuenta propia. El especialista en análisis estadístico Arístides A. Vara Horna planteó que esa respuesta puede corresponder a personas que ya son proveedoras de sus hogares o a quienes prefieren no cargar sobre redes familiares igualmente afectadas por la crisis.

La familia constituye la primera puerta de ayuda: quienes viven en el mismo hogar y los parientes que residen en otra vivienda en Cuba concentran entre 51,6% y 57,1% de las primeras opciones, según se trate de alimentos, dinero o medicamentos. Ante una urgencia económica, el 29,7% recurriría primero a familiares que viven en otra casa, por encima de los convivientes.

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Si el primer recurso no funcionara, los parientes serían la segunda opción para 27,4% de los participantes, seguidos por los vecinos, con 25,1%, y familiares o amigos en el extranjero, con 20,4%. Esas tres redes reúnen casi tres cuartas partes de las respuestas, mientras las instituciones públicas representarían 0,2%.

La falta de alimentos llevaría al 35,3% de los participantes a resolver la escasez por cuenta propia. REUTERS/Ricardo Arduengo

Las iglesias y las donaciones para cubrir necesidades médicas

La búsqueda de un medicamento amplía la distancia entre las organizaciones religiosas y el Estado: 60 personas pedirían ayuda primero a una iglesia, frente a tres que acudirían a una institución pública. La relación es de 20 a uno, aunque las respuestas reflejan dónde creen los participantes que podrían conseguir ayuda y no la asistencia que efectivamente recibirían.

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Como segunda alternativa para obtener medicamentos, 14,5% elegiría una iglesia o grupo religioso, detrás de los integrantes del propio hogar. Los analistas de Cubadata señalaron que estas organizaciones pueden contar con circuitos para recibir fármacos mediante donaciones o ayuda humanitaria.

Iglesias de distintas denominaciones han ofrecido alimentos, medicamentos y consultas médicas, aunque lo hacen con recursos limitados y bajo restricciones y vigilancia estatal, según Diario de Cuba. A comienzos de noviembre de 2026, Cáritas informó sobre nuevos cargamentos de ayuda estadounidense destinados a Cienfuegos, Camagüey, Matanzas y Ciego de Ávila, provincias donde la organización tiene a su cargo la distribución.

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Activistas también movilizan redes de apoyo en el extranjero para conseguir suministros y hacerlos llegar a la isla. Entre esas iniciativas figura la campaña Agua Segura para Cuba, cuyas promotoras explicaron recientemente su trabajo al medio.

La red familiar concentra más de la mitad de las primeras opciones de auxilio ante la carencia de comida, dinero o fármacos. REUTERS/Norlys Perez

Los hogares con vínculos estatales y la baja expectativa de ayuda pública

La cercanía con las estructuras oficiales tampoco modificó de forma sustancial las expectativas. En 324 hogares donde una persona trabaja o trabajó durante los últimos cinco años en las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, el Partido, el Gobierno o una empresa estatal, las instituciones públicas fueron elegidas como primera opción en dos respuestas ante la falta de comida, en ninguna ante una necesidad de dinero y en dos casos para conseguir medicamentos.

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Vara Horna resumió la ubicación del Estado en estas respuestas: “Está en el último lugar, prácticamente desaparecido”. El especialista advirtió que la pregunta indaga una expectativa formada por experiencias previas, confianza y posibilidades de obtener recursos, pero no mide la confianza en abstracto ni la capacidad real de respuesta de cada actor.

Sobre quienes optarían por resolver la falta de comida sin pedir ayuda, el experto sostuvo que se trata más de una “subsistencia compartida” que de autosuficiencia. “Si la familia se vuelve el centro de apoyo y de cuidado, hay que cuidar esa red, no hay que abusar”, afirmó.

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Tener a quién recurrir tampoco garantiza recibir asistencia: las personas que integran esas redes familiares, vecinales y externas también intentan sostenerse ante la crisis.