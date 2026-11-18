Esta infusión no contiene cafeína, a diferencia del té negro o el café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La infusión de jengibre, canela, clavo y miel es una de las bebidas más accesibles para aliviar los síntomas del resfriado durante la temporada de frío.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del portal oficial del Gobierno de México, describe las propiedades individuales de cada uno de estos ingredientes.

PUBLICIDAD

El jengibre combate la inflamación , la canela y el clavo favorecen la regulación de la temperatura corporal, y la miel suaviza la garganta irritada.

El agua caliente por sí sola ya ayuda a hidratar las vías respiratorias y aliviar la congestión durante un resfriado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué necesitas para preparar la infusión

Los ingredientes son accesibles y fáciles de encontrar en cualquier mercado o tienda de abarrotes.

Se necesitan tres o cuatro rodajas de jengibre fresco, una rama de canela, tres o cuatro clavos de olor y una o dos cucharadas de miel.

Las infusiones de especias forman parte de la medicina tradicional mexicana desde antes de la época colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre fresco es preferible al jengibre en polvo porque conserva mejor sus propiedades activas.

La canela en rama aporta más sabor que la molida y se puede reutilizar en una segunda preparación del mismo día.

Cómo se prepara paso a paso

Se pone a hervir agua y se agregan las rodajas de jengibre, la rama de canela y los clavos.

Se deja hervir durante al menos diez minutos para que los ingredientes liberen sus propiedades en el agua.

Pasado ese tiempo, se retira del fuego y se cuela la infusión. Se espera a que baje la temperatura antes de agregar la miel, para preservar sus propiedades.

PUBLICIDAD

El jengibre, la canela y el clavo son de origen vegetal; la miel es el único ingrediente de origen animal en esta preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bebida debe estar caliente pero no hirviendo al momento de consumirla.

Esta infusión funciona como apoyo en cuadros leves: congestión, dolor de garganta, malestar general o fiebre baja. No está indicada como sustituto de tratamiento médico en casos severos.

El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas

El jengibre contribuye a aliviar el dolor de garganta y la congestión nasal.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas lo convierten en uno de los remedios más directos para los primeros síntomas del resfriado.

El jengibre es una raíz originaria del sur de Asia y se cultiva en regiones tropicales de México como Veracruz y Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros ingredientes que actúan sobre un síntoma específico, el jengibre opera en dos frentes: reduce la respuesta inflamatoria del cuerpo y dificulta la reproducción de microorganismos.

PUBLICIDAD

Su preparación básica es simple: se hierven unas rodajas frescas en agua durante varios minutos. La misma dependencia señala que puede endulzarse con miel o complementarse con un chorrito de limón.

La canela y el clavo favorecen la regulación de la fiebre

La combinación de canela y clavo favorece la circulación sanguínea y puede inducir una ligera sudoración que ayuda al cuerpo a regular la fiebre, de acuerdo con la misma fuente.

Ambas especias tienen un efecto termorregulador documentado.

Su uso como remedio durante los meses fríos tiene una larga presencia en la tradición mexicana, precisamente porque el cuerpo los tolera bien y su preparación no requiere más que agua caliente.

PUBLICIDAD

La canela proviene de la corteza interior del árbol Cinnamomum y se cultiva principalmente en Sri Lanka, Indonesia y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su aroma cálido y sabor especiado las vuelven especialmente reconfortantes durante las noches frías. También facilitan que la persona consuma más líquido, lo cual es fundamental durante un resfriado.

La miel calma la irritación de garganta y reduce la tos

La miel actúa como remedio suave para la irritación de garganta y da apoyo para reducir la tos.

La dependencia la recomienda en combinación con ingredientes calientes por ese efecto calmante sobre la mucosa.

No es un endulzante decorativo. Su función dentro de la infusión es específica: recubrir y proteger la garganta irritada.

La miel pierde parte de sus propiedades si se agrega a líquidos con temperatura superior a los 40 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso se recomienda agregarla cuando la bebida ya bajó de temperatura, para no alterar sus propiedades.

Una o dos cucharadas son suficientes. Más cantidad no multiplica el beneficio y puede hacer la bebida demasiado dulce para quienes tienen el estómago sensible durante el malestar.

PUBLICIDAD

Cuándo no es suficiente y hay que consultar a un médico

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aclara que los tés e infusiones son un apoyo para reconfortar el cuerpo y acelerar el alivio, pero no reemplazan la atención médica cuando el malestar es severo o persistente.

Hervir los ingredientes durante al menos diez minutos garantiza que el agua absorba los aceites esenciales del jengibre, la canela y el clavo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los síntomas se prolongan más de una semana, se presentan con fiebre alta o dificultan la respiración, lo indicado es consultar a un médico.

La infusión puede seguir consumiéndose como complemento, no como tratamiento único.

Por qué los resfriados son más frecuentes en temporada de frío

El frío en sí no causa el resfriado, pero sí facilita que los virus se propaguen con mayor facilidad.

Cuando la temperatura baja, los virus como el rinovirus —responsable del resfriado común— se replican con mayor rapidez en las vías nasales y permanecen más tiempo activos en el ambiente, según información del UK Health Security Agency.

PUBLICIDAD

Los síntomas de un resfriado común duran en promedio entre siete y diez días en personas sanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire frío y seco también reduce la capacidad de respuesta inmune en la nariz.

Las membranas mucosas que atrapan gérmenes se resecan, y el flujo sanguíneo en las fosas nasales disminuye, lo que dificulta que las células inmunes lleguen a tiempo para combatir la infección.

A eso se suma que las personas pasan más tiempo en espacios cerrados y con poca ventilación, condiciones que favorecen el contagio.

En México la temporada de frío eleva los contagios respiratorios entre octubre y abril

En México, las infecciones respiratorias aumentan durante los meses de otoño e invierno.

La Secretaría de Salud documenta que el país sigue el comportamiento estacional del hemisferio norte, con mayor circulación de virus respiratorios entre octubre y abril.

PUBLICIDAD

Una caída de apenas 5 grados Celsius en la temperatura interna de la nariz reduce la respuesta inmune local en más del 40%, según un estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En zonas con clima tropical, como el sureste del país, la transmisión se mantiene de forma sostenida a lo largo del año, a diferencia del resto del territorio nacional.

Para qué más se utilizan estos ingredientes

El jengibre, la canela, el clavo y la miel tienen usos que van más allá del resfriado.

El jengibre se ha utilizado históricamente para aliviar náuseas, reducir el malestar digestivo y combatir la inflamación, de acuerdo con el sistema de salud de la Universidad de Maryland.

La infusión puede conservarse tapada a temperatura ambiente durante varias horas sin perder su aroma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela ha sido estudiada por sus propiedades antioxidantes y su potencial para mejorar el control del azúcar en sangre.

El clavo mejora la circulación, despeja las vías respiratorias y aporta propiedades antimicrobianas.

La miel, por su parte, se usa como calmante para la garganta, como endulzante natural y como complemento en preparaciones digestivas.