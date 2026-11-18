La acumulación prolongada de humedad en el conducto auditivo favorece el desarrollo de otitis externa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sensación de tener agua atrapada en el oído después de una ducha o de una actividad acuática suele ser pasajera. El problema aparece cuando, para aliviarla, se introducen hisopos, dedos u otros objetos que pueden irritar la piel del conducto auditivo.

La medida más segura suele ser esperar a que el agua salga y, si es necesario, ayudar al drenaje desde afuera. La clave es facilitar la salida del agua sin lastimar el interior del oído, donde la humedad prolongada puede favorecer infecciones.

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Jenaye Baker, asistente médica especializada en otorrinolaringología, explicó algunas medidas domésticas de bajo riesgo en una publicación de Cleveland Clinic.

La profesional indicó que, en la mayoría de los casos, el agua sale sola y aconsejó evitar maniobras que puedan empeorar la molestia. El problema puede ir más allá de una sensación de oído tapado si la humedad se mantiene durante mucho tiempo.

La especialista Jenaye Baker aconseja inclinar la cabeza y mover la oreja hacia atrás para facilitar la salida del agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como CDC, advierten que el agua retenida puede afectar la cera y la piel que protegen el canal del oído.

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Esto facilita la multiplicación de bacterias y aumenta el riesgo de una infección. Esa infección se conoce como otitis externa y afecta el conducto que va desde la parte externa de la oreja hasta el tímpano.

También recibe el nombre de oído de nadador, porque puede aparecer después de permanecer en el agua. La entidad recomienda mantener los oídos secos y no introducir objetos en el conducto.

Inclinar la cabeza puede ayudar a que el agua salga

Baker recomendó inclinar la cabeza hacia el lado del oído afectado y tirar suavemente de la parte externa de la oreja hacia arriba y hacia atrás. El movimiento puede abrir un poco el conducto y permitir que el agua salga por su propio peso.

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La flexibilidad del cartílago exterior permite modificar la orientación del canal auditivo sin manipular su interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista explicó que la parte exterior de ese conducto está formada por cartílago, un tejido firme pero flexible. Por eso, mover la oreja desde afuera puede cambiar levemente la posición del canal sin necesidad de tocar su interior.

La maniobra debe ser breve y suave. Baker advirtió que no conviene repetirla con fuerza ni insistir si no funciona, porque una manipulación excesiva puede causar más daño que alivio. Se trata de un movimiento externo, sin presión ni objetos dentro del oído.

La guía de prevención también incluye la inclinación de la cabeza y el movimiento del lóbulo de la oreja entre las medidas que pueden favorecer el drenaje después de nadar o de ducharse. Ambas recomendaciones apuntan a evitar intervenciones que irriten una zona sensible.

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Los CDC avalan el uso del secador de pelo a baja temperatura y a distancia para secar el conducto del oído (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secador y las gotas exigen precauciones

Si el agua no sale después de mover la oreja, Baker mencionó el secador de pelo como una alternativa para ayudar al secado. Indicó que debe usarse con poco calor o sin calor y a una distancia suficiente para no quemar la piel ni dirigir aire caliente hacia el oído.

El organismo coincide en que el secador puede utilizarse con la temperatura y la velocidad más bajas, a varios centímetros de la oreja. El objetivo es que el aire ayude a secar la humedad, no aplicar calor de forma intensa.

Baker también se refirió a las gotas secantes a base de alcohol y a la posibilidad de usar unas pocas gotas de alcohol para fricciones con el fin de acelerar la evaporación del agua.

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Sin embargo, el organismo aconseja consultar a un profesional de salud antes de usar gotas secantes después de nadar.

Las gotas secantes con alcohol están contraindicadas ante perforaciones del tímpano o presencia de tubos de ventilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa consulta es especialmente importante para quienes tienen tubos de ventilación, una perforación en el tímpano, una infección en el oído externo o secreción. En esas situaciones, la entidad indica que no deben utilizarse gotas.

El dolor o la salida de líquido cambian la situación y requieren una consulta profesional, en vez de insistir con técnicas de secado en el hogar.

Los hisopos pueden quitar una protección natural del oído

Baker desaconsejó introducir hisopos, dedos u otros objetos para sacar el agua. Según indicó, ese intento puede empeorar la molestia y causar lesiones dentro del oído.

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La recomendación también alcanza al cerumen. La entidad aconseja no intentar retirarlo por cuenta propia, ya que ayuda a proteger el conducto auditivo de infecciones. Intentar extraerlo puede dejar la zona más expuesta a la humedad y a la irritación.

El uso de hisopos en el oído elimina la capa protectora de cerumen y puede provocar lesiones en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo no consiste solo en empujar el agua hacia adentro. Un objeto puede raspar la piel del canal y favorecer una infección del oído externo. Por eso, cuando el agua no sale con medidas suaves, no conviene sumar una posible lesión al problema inicial.

Si la situación se repite, Baker recomendó usar tapones para los oídos, masilla para nadadores o gorros de natación para limitar la entrada de agua.

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La guía también menciona los tapones, los gorros y los moldes adaptados para nadar como medidas de prevención. La estrategia busca reducir la humedad que permanece en el oído y evitar prácticas que puedan dañar el conducto.

Ante picazón, descamación, hinchazón, dolor o secreción, el organismo aconseja consultar a un profesional de salud. Esos signos van más allá de la molestia habitual por el agua retenida y requieren una evaluación antes de usar productos o repetir maniobras de secado.