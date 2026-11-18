El nacimiento y las posadas llegaron a México a finales del siglo XVI, introducidos por misioneros españoles como herramienta de evangelización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nacimiento y el árbol de Navidad se ponen a partir del primer domingo de Adviento —el periodo de preparación espiritual para celebrar el nacimiento de Jesús, que este año cae el 30 de noviembre de 2026— la figura del Niño Dios no va en el pesebre sino hasta la Nochebuena del 24 de diciembre.

El árbol de Navidad comúnmente se retira después del 6 de enero, pasando las celebraciones de Día de Reyes, y el nacimiento se levanta hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

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Algunas familias los dejan ambos hasta el Día de la Candelaria para mantener la decoración.

Estas son las fechas conforme a la tradición católica, en un texto publicado en UNAM Global.

La temporada navideña en México arranca en Adviento y cierra el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Foto: Cuartoscuro

El nacimiento y las posadas son tradiciones que datan de finales del siglo XVI, cuando misioneros españoles introdujeron representaciones teatrales del camino de María y José de Nazaret a Belén.

Según la tradición católica, con el paso de los siglos esas prácticas se adaptaron a la sociedad mexicana sin perder su núcleo litúrgico.

El árbol, en cambio, llegó al país con el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864, de acuerdo con el mismo portal.

Cada posada tiene dos partes: la religiosa, con rezos y cánticos, y la festiva, con piñata y ponche. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El Niño Dios se coloca el 24 de diciembre y se retira el 2 de febrero

El pesebre puede armarse desde el primer domingo de Adviento: las figuras de María, José, los pastores, los animales y el establo.

La figura del Niño Dios se coloca únicamente el 24 de diciembre, cuando la familia lo “arrulla” y lo deposita en el pesebre.

El pesebre se arma desde el primer domingo de Adviento con todas las figuras, excepto el Niño Dios. (CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO)

El nacimiento no se quita el 1 de enero ni al terminar las posadas. Según la tradición, el Niño Dios permanece en el pesebre hasta el 2 de febrero, cuando quienes lo arrullaron en Navidad lo visten y lo llevan al templo para que sea bendecido.

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Ese día se cumplen los 40 días del nacimiento de Jesús, fecha en que fue presentado en el Templo de Jerusalén.

Una vez bendecido, el Niño Dios regresa al hogar y se coloca en un nicho, donde permanece hasta el siguiente 24 de diciembre. Con ese acto se cierra la temporada navideña.

El árbol se pone desde Adviento o el 8 de diciembre y se quita después del 7 de enero

No existe una fecha fija para colocar el árbol. Según la tradición, hay dos momentos sugeridos: el primer domingo de Adviento o el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Lo que marca la costumbre es que debe estar puesto antes del 24 de diciembre.

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Para retirarlo, lo más común es hacerlo después del 6 de enero.

Muchas familias lo conservan hasta el 2 de febrero, para que coincida con el levantamiento del nacimiento.

La única regla sobre el árbol es que debe estar puesto antes del 24 de diciembre. Crédito: cuartoscuro

El árbol tiene raíces europeas. Según una reseña histórica publicada en UNAM Global, en la Alemania medieval se decoraban abetos el 24 de diciembre como “árboles del paraíso”, con obleas de pan que simbolizaban las hostias.

Con el tiempo se añadieron velas y adornos. En el siglo XVI ese árbol se fusionó con otra estructura decorativa navideña y dio origen al árbol tal como lo conocemos hoy.

Cómo cuidar el árbol natural, según el Instituto de Biología de la UNAM

La doctora Iris Cruz Larios, del Instituto de Biología de la UNAM, recomienda comprar árboles de productores mexicanos certificados, regulados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

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Antes de adquirirlo, conviene medir el espacio disponible en casa para no tener que cortar la punta, lo que daña su forma y acelera su deterioro, de acuerdo con una nota publicada en el mismo portal.

En el siglo XVI el árbol del paraíso y una estructura decorativa navideña alemana se fusionaron para dar origen al árbol de Navidad moderno. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Una vez en casa, debe colocarse en un lugar fresco y ventilado, alejado de estufas, chimeneas, calefactores o ventanas con sol directo. Cruz Larios precisa: “Estas condiciones pueden secarlo rápidamente”.

El depósito de agua debe mantenerse lleno, especialmente en las primeras semanas.

Agregar azúcar, aspirina o refrescos al agua no tiene respaldo científico: lo único efectivo es el agua fresca constante, señala Cruz Larios.

Las luces LED son más seguras que las incandescentes: consumen hasta 90% menos energía, generan menos calor y reducen el riesgo de incendio.

El árbol debe alejarse de estufas, chimeneas, calefactores y ventanas con sol directo para evitar que se seque rápidamente. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Deben apagarse cuando no haya nadie en casa o durante la noche.

Al terminar la temporada, Cruz Larios recomienda llevar el árbol a puntos de acopio o centros de reciclaje autorizados de la CONAFOR, donde se tritura o convierte en composta. Dejarlo en la calle o tirarlo con la basura común afecta al ambiente y complica su manejo.

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El árbol artificial puede ser sostenible si se usa entre 5 y 10 años

Muchas familias mexicanas optan por un árbol artificial.

De acuerdo con la institución universitaria, los árboles artificiales están fabricados con plástico, metal y PVC, materiales que requieren manejo especializado al desecharse y que, en general, terminan en rellenos sanitarios.

Un árbol artificial usado menos de 5 años tiene una huella ambiental mayor que la de un árbol natural correctamente manipulado. 19 de noviembre de 2020. REUTERS/Mark Makela

Cruz Larios señala que pueden ser una alternativa sostenible siempre que se usen durante muchos años, idealmente entre 5 y 10.

Por debajo de ese umbral, su huella ambiental supera a la de un árbol natural bien manejado.

Las posadas arrancan el 16 de diciembre y son parte del mismo ciclo navideño

Las posadas son nueve celebraciones que van del 16 al 24 de diciembre. Según la tradición católica, representan el recorrido de María y José buscando posada en Belén antes del nacimiento de Jesús.

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Fueron introducidas en México a finales del siglo XVI por misioneros españoles, quienes las usaron como herramienta de evangelización, según la UNAM.

Las posadas representan el recorrido de María y José buscando posada en Belén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada noche se divide en dos partes: la parte religiosa, con rezos y cánticos, y la festiva, con piñata y ponche. Forman parte del mismo calendario litúrgico que el nacimiento y el árbol.

El 2 de febrero, Día de la Candelaria, cierra oficialmente la temporada navideña

El Día de la Candelaria es el punto final de las fiestas navideñas en México.

De acuerdo con la tradición católica, esa fecha conmemora la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento el 24 de diciembre, y la purificación de la Virgen María.

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Quien encuentra al niño en la Rosca de Reyes el 6 de enero queda obligado a pagar los tamales y atole del 2 de febrero. Crédito: Cuartoscuro

En México, la celebración tiene también raíces prehispánicas: coincide con el inicio del calendario agrícola mesoamericano, cuando se ofrendaba maíz a los dioses.

De ahí la costumbre de comer tamales ese día, pagados por quien encontró al niño en la Rosca de Reyes.