El aceite de coco actúa como vehículo que diluye la concentración del aceite esencial de romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hair oiling es una práctica de belleza que consiste en aplicar aceites naturales sobre el cabello antes del lavado, con el objetivo de hidratar, dar brillo y fortalecer la fibra capilar.

Una de las combinaciones más populares en redes sociales es la de aceite de coco con aceite de romero, dos ingredientes que se complementan por sus propiedades distintas.

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Qué es el hair oiling y por qué se volvió tendencia

El hair oiling tiene raíces en rutinas de cuidado capilar tradicionales de distintas culturas, donde el masaje con aceites forma parte del ritual de belleza desde hace generaciones.

En años recientes, la práctica resurgió en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios comparten sus rutinas semanales con aceites como el de coco, romero, ricino o jojoba.

La mezcla se guarda en un frasco de vidrio, en un lugar fresco y alejado de la luz directa.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea detrás del método es sencilla: aplicar el aceite directamente en el cabello y dejarlo actuar antes del lavado, para aprovechar sus propiedades hidratantes y, en el caso de algunos aceites esenciales, estimular la circulación local.

Beneficios del aceite de coco

El aceite de coco contiene ácido láurico, uno de sus componentes principales, al que se atribuyen sus propiedades hidratantes para el cabello.

Entre sus beneficios se menciona la hidratación, ya que podría ayudar a reducir la pérdida de proteínas durante el lavado.

El hair oiling tiene raíces en tradiciones de belleza de distintas culturas donde el masaje con aceites es un ritual generacional.

También se le atribuye cierta protección frente al daño que provocan el calor de las planchas y secadoras, así como procesos químicos como tintes o alisados.

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Su uso constante suele asociarse, además, con un aspecto más suave y brillante del cabello.

Beneficios del aceite de romero

El aceite esencial de romero se asocia con la mejora de la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que favorece que los folículos reciban más oxígeno y nutrientes.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, algunos estudios han encontrado que el romero puede ofrecer resultados similares a los de ciertos tratamientos tópicos usados contra la caída de cabello, aunque se recomienda usarlo como complemento y no como sustituto de una consulta médica, asistiendo antes a un especialista.

El método consiste en aplicar el aceite directamente en el cabello y dejarlo actuar antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero también aporta propiedades antioxidantes y antimicrobianas, útiles para mantener el cuero cabelludo libre de irritación y controlar la caspa leve, según documenta la misma institución.

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Por qué se utiliza la combinación

Al mezclarlos, el aceite de coco funciona como vehículo que ayuda a diluir la concentración del romero. El resultado es una mezcla que suele asociarse con hidratación, brillo y mayor suavidad en el cabello.

Esta combinación suelen utilizarla quienes tienen el cabello seco o maltratado por el calor, así como para quienes buscan una rutina sencilla de cuidado capilar en casa.

El ácido láurico es uno de los componentes principales del aceite de coco y al que se atribuyen sus propiedades hidratantes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar la mezcla en casa

Basta con derretir dos cucharadas de aceite de coco a baño maría hasta que quede líquido, retirar del fuego para que entibie y agregar entre cinco y diez gotas de aceite esencial de romero.

Se mezcla bien y se guarda en un frasco de vidrio, en un lugar fresco y alejado de la luz directa.

El romero tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas que pueden ayudar a controlar la caspa leve, según la Cleveland Clinic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante no aplicar el aceite esencial de romero puro sobre la piel, ya que su concentración puede causar irritación. Siempre debe diluirse en un aceite portador como el de coco, almendras o jojoba.

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Cómo aplicarlo paso a paso

El momento ideal para usar la mezcla es antes del lavado habitual. Se toma una pequeña cantidad en las manos, se calienta frotando las palmas y se aplica en el cuero cabelludo o el cabello con un masaje suave, en movimientos circulares, durante unos minutos.

Después se distribuye el resto del aceite hacia las puntas, que suelen ser la zona más reseca del cabello. Se deja actuar al menos 30 minutos antes de lavar.

Antes de usarla con regularidad, se hace una prueba en una zona pequeña del cuero cabelludo para verificar la tolerancia a la mezcla.

La mezcla también es una opción para quienes buscan una rutina sencilla de cuidado capilar en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ser bien tolerada, y el uso es de una a tres veces por semana, dependiendo del tipo de cabello. El lavado posterior puede hacerse con champú suave.

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Algunas recomendaciones antes de usarla

Antes de aplicar la mezcla en todo el cuero cabelludo, conviene hacer una prueba sencilla: colocar un poco detrás de la oreja o en el antebrazo y esperar 24 horas para ver si hay alguna reacción como enrojecimiento o comezón.

Quienes tienen el cabello muy fino deben usar cantidades pequeñas, ya que el exceso de aceite puede hacer que el cabello se vea más grasoso.

El aceite de coco debe retirarse del fuego y entibiarse antes de agregar el romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la caída de cabello es notoria o viene acompañada de otros síntomas, lo mejor es acudir con un dermatólogo, ya que el origen puede requerir un tratamiento distinto al de esta rutina casera.

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Qué otros usos tiene el aceite de coco

Fuera del cuidado capilar, el aceite de coco suele utilizarse como desmaquillante natural y como ingrediente en jabones y cremas corporales.

En la cocina, se utiliza como sustituto de otros aceites para saltear, hornear o preparar aderezos, aunque por su alto contenido de grasas saturadas se recomienda un consumo moderado.

Quienes tienen el cabello muy fino deben aplicar cantidades pequeñas para evitar que el cabello se vea grasoso.

De acuerdo con el portal MedlinePlus, aunque se le atribuyen múltiples beneficios para la salud, no existe evidencia científica sólida que respalde todos los usos que se le asignan de forma popular.

Qué otros usos tiene el romero

El romero se utiliza desde hace generaciones como condimento en la cocina, sobre todo para sazonar carnes, guisos y verduras asadas.

También es común preparar infusiones con sus hojas, a las que se les atribuyen propiedades digestivas.

En la medicina tradicional se le asocian efectos antiinflamatorios, antioxidantes y estimulantes de la circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la medicina tradicional se le asocian efectos antiinflamatorios, antioxidantes y estimulantes de la circulación.

Algunas investigaciones exploran además su posible relación con la memoria y la salud cognitiva, aunque se trata de hallazgos preliminares que no sustituyen un tratamiento médico.

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