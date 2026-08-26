El té de canela con clavo que alivia los cólicos menstruales

La canela y el clavo de olor acumulan uno de los registros etnobotánicos más amplios para el alivio de molestias físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té de canela con clavo de olor es un remedios recurrentes en los hogares mexicanos para aliviar los cólicos menstruales.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM lo documenta entre las plantas más frecuentemente usadas en el país para ese fin, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas registra su uso en comunidades indígenas de distintas regiones para regularizar los periodos menstruales irregulares.

La canela no es una rama ni una raíz: es la corteza interna de un árbol perenne de entre 10 y 15 metros de altura llamado canelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación que ambas instituciones describen es la misma que se practica en millones de cocinas: una rama de canela y dos o tres clavos de olor en agua caliente, endulzada con miel de colmena.

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La canela se usa generacionalmente para los cólicos

El uso de la canela para el dolor menstrual tiene registro en México desde hace siglos. El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM lo documenta en Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Lo que la ciencia ha encontrado más recientemente es la razón detrás de ese uso.

La canela contiene cinamaldehído, su compuesto principal, al que se atribuyen propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias.

La clasificación de plantas como "calientes" o "frías" es parte de la cosmovisión médica de comunidades indígenas y rurales mexicanas y determina qué padecimientos trata cada especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También contiene eugenol, en menor proporción, un compuesto que inhibe la producción de prostaglandinas —las moléculas asociadas a la inflamación y el dolor— y que tiene propiedades analgésicas documentadas.

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La UNAM señala que experimentalmente se han comprobado actividades antiinflamatorias y antiespasmódicas en la planta, “que validan varios de los usos populares”.

También figura entre las plantas clasificadas como de naturaleza “caliente” en la cosmovisión indígena y rural mexicana, según el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM.

Con cerca de 4 mil 500 plantas con potencial terapéutico documentadas, México ocupa el segundo lugar mundial en flora medicinal, solo después de China, de acuerdo con investigadoras de la UNAM. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Compuestos y beneficios del clavo de olor

El compuesto principal del clavo de olor es el eugenol, que representa entre 60% y 90% de su aceite esencial.

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo documentaron que el eugenol produce un efecto espasmolítico —es decir, relaja el tejido muscular— dependiente de la concentración.

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El eugenol, compuesto principal del clavo, está presente en entre 60% y 90% de su aceite esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos también documenta en el clavo propiedades antiinflamatorias y analgésicas atribuidas a ese mismo compuesto.

La combinación de ambos ingredientes actúa sobre dos frentes del dolor

La canela y el clavo no se combinan por casualidad. Ambos contienen eugenol, aunque en proporciones distintas: en la canela representa entre 5% y 10% del aceite esencial; en el clavo, hasta 90%.

El aroma característico de la canela proviene de su aceite esencial, que representa entre 0.5% y 2.5% de su composición total y tiene como componente principal el cinamaldehído.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suma el cinamaldehído de la canela, con propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias, y la acción analgésica documentada del eugenol.

Los registros de medicina tradicional documentan esta combinación como una de las más recurrentes para aliviar molestias digestivas y menstruales en México.

Lo que hay que considerar antes de prepararlo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce los usos tradicionales de la canela en cantidades moderadas, pero tanto ella como otros organismos internacionales señalan límites.

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La variedad de canela más común en los mercados mexicanos es la Cassia, que contiene cumarina, un compuesto que en dosis altas puede afectar el hígado.

El Botiquín de plantas medicinales de la UNAM advierte que extender el uso de plantas como la canela sin supervisión puede derivar en efectos secundarios y cuadros de toxicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad recomendada para uso medicinal frecuente es la canela de Ceilán (C. verum), con niveles mínimos de ese compuesto.

El clavo de olor no se recomienda en mujeres embarazadas ni en personas que toman anticoagulantes, ya que el eugenol tiene efecto anticoagulante.

El té de canela tampoco se aconseja en lactantes ni en niños menores de dos años.

La OMS reconoce los usos tradicionales de la canela para espasmos digestivos leves en cantidades moderadas, pero no avala su uso como tratamiento estándar para ninguna condición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Botiquín de plantas medicinales de la UNAM advierte que abusar de las cantidades o prolongar el tiempo de uso de plantas como la canela “puede producir efectos secundarios y ciertos cuadros de toxicidad”, por lo que su consumo debe ser ocasional, o consultado con un especialista.

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Para dolor menstrual intenso o que no cede, la recomendación de los especialistas es acudir con un médico para descartar condiciones como endometriosis o miomas.