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MIÉRCOLES, 18 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los jóvenes se recuperan más rápidamente de una conmoción cerebral si participan en un programa virtual de ejercicio aeróbico, según los resultados de un nuevo ensayo clínico.

Caminar a paso ligero o pedalear en una bicicleta estática lo suficiente para acelerar el ritmo cardíaco ayudó a los adolescentes a recuperarse de una conmoción cerebral más rápidamente que realizar únicamente ejercicios de estiramiento, informaron recientemente los investigadores en JAMA Pediatrics.

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No obstante, los resultados mostraron que el ejercicio solo resulta beneficioso si comienzan el programa dentro de los tres meses posteriores a la conmoción cerebral.

«Este estudio aporta más evidencia que respalda el ejercicio aeróbico como intervención para las conmociones cerebrales y demuestra que puede ofrecerse de forma virtual», afirmó en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Sara Chrisman, investigadora principal del Centro de Salud, Conducta y Desarrollo Infantil del Seattle Children's Hospital.

En el ensayo clínico, los investigadores se centraron en el ejercicio «por debajo del umbral de síntomas», es decir, actividades que elevan la frecuencia cardíaca sin provocar ni empeorar síntomas de conmoción cerebral, como dolor de cabeza, dificultad para concentrarse o alteraciones del sueño.

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Estudios publicados demuestran que el ejercicio aeróbico favorece la recuperación de una conmoción cerebral, pero estos programas a menudo exigían acudir con frecuencia a sesiones presenciales de fisioterapia, señalaron los investigadores como antecedente.

Algo que puede ser «difícil para los pacientes, especialmente para quienes viven en zonas rurales o lejos de un centro médico universitario», explicó Chrisman. «Como resultado, el tratamiento de las conmociones cerebrales varía mucho dependiendo del lugar donde se reciba. Queríamos probar un método estructurado que, con el tiempo, pudiera ampliarse y difundirse de forma más generalizada».

Para facilitar potencialmente el ejercicio a los jóvenes que han sufrido una conmoción cerebral, los investigadores desarrollaron el Programa Móvil de Ejercicio por Debajo del Umbral de Síntomas (MSTEP).

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En el programa MSTEP, reciben orientación virtual para empezar, poco a poco, a hacer ejercicio aeróbico: empiezan con 10 minutos de actividad mientras mantienen una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, aproximadamente el 60 % de su capacidad máxima a esa edad.

Después, se les anima a aumentar lentamente la intensidad del ejercicio hasta que sean capaces de llegar a 150 latidos por minuto sin desencadenar síntomas de conmoción cerebral, lo que equivale aproximadamente al 75 % de su frecuencia cardíaca máxima.

A continuación, se les pide que prolonguen paulatinamente las sesiones, con el objetivo de hacer una hora de ejercicio al día, indicaron los investigadores.

Para evaluar MSTEP, los investigadores inscribieron a un total de 210 jóvenes de entre 11 y 18 años que habían sufrido una conmoción cerebral entre 2021 y 2025. Los participantes residían en Washington, Utah, Wisconsin y Oregón.

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Aproximadamente la mitad fueron seleccionados aleatoriamente para recibir sesiones semanales de orientación virtual de MSTEP durante seis semanas y se les proporcionaron dispositivos Fitbit de seguimiento de la actividad para ayudarles a mantener la frecuencia cardíaca dentro de niveles aceptables. A la otra mitad se le indicaron ejercicios de estiramiento.

Los participantes podían elegir cualquier actividad aeróbica que quisieran y la mayoría optó por caminar a paso rápido o usar una bicicleta estática. A medida que avanzaban, algunos incorporaron ejercicios específicos de su deporte, autorizados por el médico que atendía su conmoción cerebral.

«Este es el primer estudio que examina un programa de ejercicio para las conmociones cerebrales ofrecido de forma virtual», señaló Chrisman. «También es el estudio más grande jamás realizado sobre ejercicio por debajo del umbral de síntomas para las conmociones cerebrales (con más de 200 niños, el doble que en estudios anteriores de unas 100 personas)».

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Los resultados mostraron que los jóvenes que hicieron ejercicio se recuperaron más rápidamente de la conmoción cerebral, y que tanto sus síntomas como su calidad de vida habían mejorado más a los tres meses que los de quienes hicieron estiramientos.

No obstante, los investigadores encontraron que los beneficios del ejercicio solo fueron significativos para quienes comenzaron MSTEP dentro de los tres meses posteriores a la conmoción cerebral.

«Nuestros datos sugirieron que este tipo de estudio no es tan útil para quienes sufrieron la conmoción hace más de 3 meses», afirmó Chrisman. «Ayuda a los profesionales clínicos a reconocer cuándo conviene considerar otros tipos de intervenciones, como la coordinación del tratamiento o la terapia cognitivo-conductual centrada en las conmociones cerebrales».

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Según la Concussion Alliance, aumentar la frecuencia cardíaca podría beneficiar de varias maneras al cerebro tras una conmoción cerebral. Puede mejorar el flujo sanguíneo cerebral, activar genes que favorecen la recuperación del cerebro y ayudar a dormir mejor y a mantener un estado de ánimo equilibrado.

Los investigadores pretenden seguir analizando los datos del ensayo clínico para determinar qué factores explican los beneficios cerebrales observados.

«Nuestra intención es saber si la recuperación se debe al ejercicio en sí o a un concepto llamado evitación por miedo. En esencia, ¿lo importante es el ejercicio o el permiso para hacerlo?», señaló Chrisman.

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Más información

La Concussion Alliance ofrece más información sobre la terapia de ejercicio aeróbico para las conmociones cerebrales.

FUENTES: JAMA Pediatrics, 19 de octubre de 2026; Seattle Children's Hospital, comunicado de prensa, 19 de octubre de 2026.