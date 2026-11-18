El dueño de Rasti, afirmó que la tienda será gestionada por una pyme argentina y no en forma directa por la compañía danesa. (Foto: Reuters)

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El anuncio de una próxima tienda de Lego en el shopping de la zona norte de la provincia de Buenos Aires abrió una discusión dentro del mercado juguetero argentino. Daniel Dimare, dueño de Rasti, planteó que el proyecto no implica la llegada directa de la compañía danesa al país, sino la ampliación de la presencia comercial de una pyme local que ya vendía productos de esa marca en el centro comercial.

La precisión se conoció luego de que el presidente Javier Milei difundiera en sus redes sociales un video que celebraba la apertura de la primera tienda de Lego en la Argentina y vinculaba la novedad con la apertura económica. La información conocida hasta ahora indica que el nuevo espacio estará ubicado en Unicenter, aunque todavía no se comunicaron la fecha de inauguración ni otros detalles sobre su funcionamiento.

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Dimare buscó diferenciar el anuncio de la apertura de una operación corporativa propia de Lego. Según explicó, la firma danesa ya había tenido presencia comercial en la Argentina en otros momentos y el negocio que abrirá en el shopping no será administrado en forma directa por la multinacional.

“La empresa en realidad no vino ni volvió a Argentina, porque alguna vez estuvo, y ese local tampoco lo pone”, sostuvo. A continuación, detalló que la apertura estará a cargo de “una pyme argentina que ya tenía una pequeña góndola de venta en ese shopping que vendía esa marca” y que ahora pasará “a un local”.

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El nuevo espacio comercial de Lego estará ubicado en Unicenter, donde Brickstore ya tenía un stand de venta. (Foto: Reuters)

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Futurock, donde el empresario señaló que el nuevo negocio tendrá como eje los productos de Lego, pero remarcó que se trata de una iniciativa comercial de un operador argentino. “El que pone ese local, una juguetería con predominancia de ese producto, es una pyme argentina”, afirmó.

La referencia de Dimare no cuestiona que el centro de compras vaya a sumar un local dedicado a Lego, tal como fue difundido en los últimos días. Su observación se concentró en la modalidad de esa apertura y en la diferencia entre una tienda gestionada por una empresa local que comercializa la marca y un desembarco directo de la compañía danesa.

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Rasti reconoció la inversión de la pyme que abrirá el local

El dueño de Rasti también destacó el esfuerzo que supone abrir una juguetería en el actual contexto del sector. “Nosotros como pyme sabemos el esfuerzo que representa en el sector juguetero abrir una juguetería”, dijo, y agregó que la empresa reconoce la apuesta de quienes impulsan el nuevo espacio comercial.

“Los felicitamos por apostar a querer crecer en este negocio que va a abrir, pero no es esa empresa multinacional la que abre esta juguetería”, insistió Dimare. De acuerdo con la información publicada, el operador local Brickstore ya comercializaba productos Lego a través de su sitio web y tenía un stand dentro de Unicenter.

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El empresario evaluó que la apertura no modificará en forma sustancial las condiciones del mercado local. “En términos de mercado, no cambia nada porque lamentablemente va a tener los mismos precios exorbitantes que tenía cuando tenía un stand en el pasillo”, sostuvo.

Para Dimare, el principal límite para la expansión de esa oferta es el precio de los productos. “Realmente acá esa marca es incomprable, es muy cara”, afirmó. También cuestionó que, según su lectura, no hubo una reducción de impuestos que alcanzara a las pymes y a las importaciones realizadas por los canales formales.

El empresario cuestionó el ingreso informal de juguetes desde Bolivia y Paraguay y reclamó mayores controles fronterizos.

Lego tiene presencia comercial en distintos países de América Latina, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá.

Entre precios bajos e importaciones informales

Dimare afirmó que Rasti no considera a Lego una amenaza para su actividad. “Contra eso podemos competir, no le tenemos miedo a eso”, señaló. A la vez, sostuvo que la presencia de nuevas marcas puede contribuir a la difusión del juego creativo y aseguró que su compañía mantendrá sus inversiones en el país.

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“Está bien que aparezcan marcas que puedan poner sus locales y fomentar el juego creativo de esta marca. Nosotros seguimos invirtiendo en la Argentina para ser más accesibles y competir también con los chinos”, dijo el empresario.

Según relató, Rasti busca sostener sus niveles de ventas en unidades, aunque detecta un cambio en el tipo de productos que eligen los consumidores. “Con mucho esfuerzo, venimos trabajando para mantenernos en cantidades de unidades vendidas. Lo que sucede es que se venden juguetes cada vez más económicos. Eso es una realidad”, expresó.

Pese a ese escenario, Dimare indicó que la compañía mantiene su producción industrial y sus planes de actualización tecnológica. “Seguimos produciendo con la planta e invirtiendo en nuevas tecnologías”, aseguró.

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El empresario puso el foco, además, en el ingreso informal de mercadería a través de las fronteras. “Hay mucho contrabando, principalmente de Bolivia y Paraguay, y afecta mucho al interior, que se provee de estos canales informales”, sostuvo. A su criterio, ese fenómeno requiere mayores controles estatales.

“Esto sí afecta y ahí hay que apretar los controles y ser más efectivos”, afirmó. Dimare agregó que por esas vías ingresan productos que, según señaló, están prohibidos en otros mercados: “Por la frontera no controla nadie. Ahí no nos están cuidando a los comerciantes ni a la población”.