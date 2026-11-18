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MARTES, 17 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con cáncer de mama avanzado que han dejado de responder a la terapia hormonal disponen ahora de una nueva opción de tratamiento con pastillas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó el lunes giredestrant (Wilserdly), una pastilla que se toma una vez al día. Debe administrarse junto con el medicamento contra el cáncer everolimus.

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La combinación está indicada para pacientes adultos con cáncer de mama con receptores de estrógenos positivos (RE+) y HER2 negativo que se ha extendido a tejidos cercanos o a otras partes del cuerpo.

Los cánceres con receptores de estrógenos positivos utilizan esta hormona para crecer. HER2 negativo significa que el tumor no produce cantidades elevadas de una proteína que favorece el crecimiento, denominada HER2.

Noobstante, con el paso del tiempo, muchos de estos tumores desarrollan una alteración en un gen llamado ESR1 que les permite eludir la acción de los medicamentos hormonales. Hasta el 40% de los pacientes con este tipo de cáncer de mama avanzado desarrollan mutaciones en ESR1, informó Roche en un comunicado de prensa.

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La nueva aprobación se limita a los pacientes cuyos tumores presentan esa mutación y cuyo cáncer ha reaparecido o empeorado a pesar de haber recibido previamente terapia hormonal.

Para identificar a estos pacientes, la FDA también autorizó un análisis de sangre llamado FoundationOne Liquid CDx, que detecta fragmentos de ADN tumoral que circulan por el torrente sanguíneo.

El giredestrant se une a los receptores de estrógenos de las células cancerosas, bloquea la acción del estrógeno y provoca la degradación de esos receptores. El everolimus bloquea otra vía que utilizan las células cancerosas para crecer.

La aprobación se basa en un ensayo con 373 adultos con cáncer de mama RE+ y HER2 negativo cuya enfermedad había progresado después de un tratamiento anterior. De ellos, 207 presentaban mutaciones en ESR1. Todos recibieron everolimus y giredestrant o con una terapia hormonal habitual elegida por su médico.

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Entre los pacientes con la mutación, aquellos que recibieron giredestrant pasaron una mediana de 10 meses antes de que el cáncer empeorara. La mediana significa que la mitad de los participantes permanecieron sin progresión durante menos de 10 meses y la otra mitad durante más de 10 meses. En comparación, la mediana fue de 5.5 meses entre quienes recibieron la terapia hormonal habitual.

Los tumores se redujeron en el 27% de los pacientes del grupo de giredestrant, frente al 14% del grupo de comparación. La FDA señaló que todavía es demasiado pronto para saber si la combinación ayuda a los pacientes a vivir más tiempo.

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«Los pacientes con cáncer de mama avanzado que avanza pese a las terapias endocrinas suelen enfrentarse a decisiones difíciles y a un deterioro de su calidad de vida a medida que van reduciéndose las opciones de tratamiento», señaló la Dra. Erica Mayer, directora de investigación clínica sobre el cáncer de mama del Dana-Farber Cancer Institute de Boston, en el comunicado de Roche.

La dosis recomendada es de 30 miligramos 1 vez/día, con o sin alimentos.

Las reacciones adversas más frecuentes entre los pacientes que recibieron la combinación fueron inflamación de los tejidos de la boca o los pulmones, sarpullido, fatiga, diarrea, dolor musculoesquelético y náuseas.

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También se observaron alteraciones en los resultados de los análisis de sangre de algunos pacientes.

La información de prescripción incluye advertencias y precauciones sobre la frecuencia cardíaca lenta (bradicardia) y los efectos adversos para el embrión o el feto en desarrollo.

El precio de mercado estará en torno a los $270,000 al año, informó la empresa a STAT.

También se espera que la FDA decida antes del 30 de noviembre si el giredestrant puede utilizarse después de una cirugía en personas con cáncer de mama en estadio temprano que presentan un mayor riesgo de recaída.

Roche ha afirmado que el medicamento podría convertirse en el producto más vendido de su historia. Si se aprueba para otros tipos de cáncer de mama, los analistas prevén que genere miles de millones de dólares al año, informó STAT.

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Las estimaciones de ventas anuales máximas se sitúan entre varios miles de millones de dólares y más de $10,000 millones.

Más información

Consulte el Instituto Nacional del Cáncer para obtener más información sobre el cáncer de mama metastásico.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., 16 de noviembre de 2026; Roche, comunicado de prensa, 15 de noviembre de 2026; STAT, 16 de noviembre de 2026

## Qué significa esto para usted

Si padecer cáncer de mama avanzado que no responde a la terapia hormonal, consulte a su oncólogo si esta nueva combinación de pastillas puede ser una opción para usted.

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