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MARTES, 17 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- El Dr. Aaron Block terminó sus estudios de medicina con una deuda de un cuarto de millón de dólares y fue contratado como médico de familia por una red de servicios de salud.

Pero cinco años después, Block se sentía frustrado con lo que consideraba una práctica médica centrada en cumplir indicadores.

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En Estados Unidos, una consulta de atención primaria dura, de media, siete minutos, y los médicos tienen que hacer muchas cosas en ese breve tiempo para cumplir los indicadores de calidad que les permiten mejorar su remuneración, explicó.

Según explicó Block, un paciente podía acudir a la consulta por una lesión en el codo y acabar hablando de su presión arterial, de si estaba vacunado o de si le correspondía hacerse una colonoscopia u otra prueba de detección del cáncer.

«Una de las cosas por las que evalúan mi desempeño es si mis pacientes tienen la presión arterial controlada», explicó. «Si sé que no voy a volver a verte en mucho tiempo y solo dispongo de siete minutos, termino desviando por completo la consulta del dolor de codo que te ha traído aquí, porque me preocupa más controlar tu presión arterial para cumplir los objetivos de calidad y recibir la remuneración correspondiente».

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Block decidió dar el salto y abrir su propia consulta de medicina familiar mediante una cuota de membresía junto a su esposo, John Waters, enfermero de práctica avanzada.

La medicina familiar mediante una cuota de membresía es uno de los nuevos modelos de atención surgidos para cubrir las carencias que ha dejado la falta de médicos de familia y de atención primaria en Estados Unidos.

Estados Unidos afronta una escasez creciente de médicos: en aproximadamente la próxima década harán falta entre 40,400 y 70,600 médicos de familia, internistas y pediatras adicionales para garantizar la atención de todos los estadounidenses.

Para responder a la demanda de atención primaria de los estadounidenses, se están aplicando estrategias innovadoras en todo el sistema de salud:

· Las clínicas tradicionales recurren a la telemedicina, a los asistentes médicos y a los enfermeros de práctica avanzada para ayudar a los médicos a atender a los miles de pacientes que se han incorporado a sus listas.

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· Han surgido centros de atención de urgencia y clínicas en establecimientos comerciales para atender rápidamente a quienes no consiguen una cita con su médico de familia o no tienen uno.

· Las clínicas de atención primaria directa y de medicina familiar mediante una cuota de membresía se presentan como una alternativa a los médicos frustrados por los trámites de los seguros o que desean dedicar más tiempo a sus pacientes.

La clínica de Block, The Cove Concierge Medicine, en Castle Rock, Colorado, lleva ya 2 años abierta.

«Somos una consulta joven y todavía estamos creciendo mucho», dijo Block. «Creo que ya tenemos 131 pacientes, algo de lo que estoy muy orgulloso porque empezamos de cero y sin que nadie supiera quién era yo».

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Su objetivo es llegar a tener entre 700 y 800 pacientes, señaló Block, muy lejos de los 2,500 a 3,500 pacientes que él y Waters habrían tenido que atender en un sistema de salud tradicional.

«Lo bueno es que podemos decidir cuándo ha llegado el momento de reducir el ritmo de incorporación de nuevos pacientes», explicó. «¿Pueden nuestros pacientes pedir cita? ¿Sienten que tienen fácil acceso a nosotros? Porque nunca quiero perder esa capacidad de atenderlos cuando necesitan que los veamos».

## Adaptación de las clínicas

¿Alguna vez ha necesitado ver a su médico por una secreción nasal o malestar estomacal y lo han derivado a un enfermero de práctica avanzada?

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Ampliar las funciones de los enfermeros de práctica avanzada (EPA) y los asistentes médicos (AM) en las clínicas de atención primaria fue una de las primeras medidas adoptadas para afrontar la escasez de médicos.

Al derivar los casos menos graves a profesionales sanitarios con menos formación y salarios más bajos, los médicos podían disponer de más tiempo para atender a pacientes con problemas crónicos de salud y enfermedades más graves.

En la actualidad, trabajan en Estados Unidos muchos más EPA y AM --conocidos en líneas generales como profesionales clínicos de práctica avanzada-- que médicos de atención primaria, según el Centro Nacional de Análisis de la Fuerza Laboral Sanitaria.

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En 2024 se calculaba que trabajaban en atención primaria 374,970 EPA y 29,433 AM, frente a 340,319 médicos de atención primaria en el país, según un informe publicado por el centro en 2025.

Y aunque el informe prevé una escasez nacional de más de 70,600 médicos de atención primaria para 2038, también proyecta un excedente de 72,900 enfermeros de práctica avanzada y 6,600 asistentes médicos para ese año.

La población active de EPA creció a una tasa anual promedio del 10% entre 2016 y 2023, frente a menos del 9% en el caso de los AM y apenas el 1% entre los médicos, según un informe publicado en julio de 2026 en la revista Health Affairs.

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Este enfoque basado en equipos ha mejorado claramente el acceso de los pacientes a la atención, afirmó la Dra. Shannon Dowler, médica de familia en Marshall, Carolina del Norte, y miembro de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP).

«Creo que la mejor atención que he recibido personalmente como paciente y que ofrezco a mis pacientes es la atención basada en equipos», dijo Dowler.

No obstante, algunos expertos temen que la calidad asistencial se vea afectada si los médicos dependen demasiado de los EPA y AM, que no reciben tanta formación como los médicos de familia.

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«No tienen el mismo nivel de formación ni de experiencia», afirmó el Dr. Jason Goldman, expresidente inmediato del Colegio Estadounidense de Médicos. «Solo un médico debe dirigir el equipo de atención sanitaria, con el apoyo adecuado de enfermeros de práctica avanzada y asistentes médicos que desempeñen sus funciones bajo la supervisión correspondiente. No tienen el mismo nivel de formación para ejercer de manera independiente».

Los estudios también han demostrado que los EPA y AM pueden, de hecho, aumentar el gasto de la atención médica al solicitar más pruebas y derivar a más pacientes a especialistas externos que los médicos de familia, explicó Dowler.

La telemedicina es otra de las vías que han utilizado las clínicas tradicionales para mejorar el acceso a la atención, especialmente desde la pandemia de la COVID-19, señaló Dowler.

En 2024, el 86% de los médicos de atención primaria ofrecían telemedicina a sus pacientes, frente a solo el 15% de todos los médicos en 2019, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

«En la última década hemos visto un aumento increíble de la telemedicina, la atención virtual y los portales de mensajería, que permiten a los pacientes ver los resultados de sus pruebas a veces incluso antes que yo», dijo Dowler.

Pero, aunque la telemedicina está ampliando el acceso de los pacientes a la atención médica, también contribuye al agotamiento profesional de los médicos. Block puede dar fe de ello.

«Dedicaba entre una hora y media y dos horas cada día a responder mensajes de pacientes, un trabajo por el que no recibía ninguna remuneración», recordó sobre su etapa en una red de servicios de salud.

«Tenía la impresión de que se estaban aprovechando de mí, porque la gente no estaba dispuesta a venir a verme», dijo Block. «Se suponía que tenía que resolver cualquier cosa con un mensaje rápido. La tecnología ha cambiado la relación entre el profesional sanitario y el paciente».

Atención de urgencia y clínicas en establecimientos comerciales

Si no puede pedir una cita con su médico de familia, ni con su EPA, ¿a dónde puede acudir?

Quizá a SwiftCare. O a CityMD, Fast Pace Health, GoHealth, WellStreet o NextCare.

Estos centros de atención de urgencia --a menudo llamados clínicas «doc-in-a-box»-- se han multiplicado por todo Estados Unidos para ofrecer una alternativa a quienes necesitan atención inmediata. Suelen estar ubicados en plazas comerciales y, por lo general, atienden a los pacientes por orden de llegada.

El número de clínicas de atención de urgencia en Estados Unidos casi se duplicó entre 2016 y 2024, al pasar de 9,000 a 15,000, según la Asociación de Atención de Urgencia.

Alrededor de 3 de cada 4 estadounidenses (74%) han acudido a un centro de atención de urgencia o a una clínica en un establecimiento comercial, según una encuesta de Harris Poll/HealthDay. De ellos, casi 9 de cada 10 (89%) dijeron estar satisfechos con el tratamiento recibido, y más de 2 de cada 5 (43%) afirmaron estar muy de acuerdo con que estaban satisfechos.

Estos centros de atención de urgencia cubren una necesidad importante, señaló la Dra. Jennifer Brull, expresidenta de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia.

«La atención de urgencia tiene sin duda su lugar», afirmó. «Si se cae o cree que tiene gripe, ¿puede recibir la atención que necesita en uno de esos centros? Por supuesto, y ese es un componente importante del sistema de salud».

Pero la atención de urgencia tiene desventajas frente a la consulta con el médico de familia, advirtieron los expertos.

Por ejemplo, acudir a estos centros solo cuando uno está enfermo reduce las probabilidades de que los médicos detecten problemas como el colesterol alto, la presión arterial elevada o los niveles altos de azúcar en la sangre, que algún día podrían contribuir a enfermedades crónicas como las cardiopatías o la diabetes, explicó la Dra. Jane Zhu, profesora asociada de medicina en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, en Portland.

«Sé de muchas personas que recurren a la atención de urgencia para tratar problemas crónicos de salud por dificultades de acceso», dijo Zhu. «Pero estos centros no ayudan tanto a hacer el seguimiento de las enfermedades a lo largo del tiempo. Para lograr buenos resultados en estos pacientes se necesitan continuidad y una vigilancia constante, algo que la atención de urgencia no siempre proporciona».

Dowler dijo que recomienda estos centros a familiares y amigos cuando no pueden ver a su médico de atención primaria, pero «la desventaja de estos lugares es que muchas veces no nos llegan las historias clínicas de los pacientes» de esas consultas.

«Puede haber un paciente que ya haya acudido dos o tres veces a un centro de atención de urgencia sin que me entere», explicó. «Cuando vuelve a mi consultorio, son muchas las cosas en las que mi equipo o yo podríamos haber intervenido, pero al no saber nada al respecto »

Las clínicas instaladas en establecimientos comerciales también ofrecen otra forma sencilla de consultar a un médico cuando se está enfermo o lesionado. Estos pequeños centros sin cita previa se encuentran dentro de farmacias y tiendas como CVS, Walgreens, Walmart, Target y cadenas de supermercados.

No obstante, estas clínicas no han proliferado tanto como los centros de atención de urgencia.

Su número disminuyó un 33% entre 2023 y 2026, desde un máximo de 1,750 clínicas hasta 1,166, según un informe de The Journal of Urgent Care Medicine.

«La caída empezó cuando CVS, Walgreens y Walmart anunciaron cierres y ha continuado sin que ninguno de los demás operadores de clínicas comerciales haya registrado un crecimiento que los compense», señaló el informe.

Las MinuteClinics de CVS y las The Little Clinics de Kroger representan ahora, en conjunto, el 84% de todas las clínicas en establecimientos comerciales de Estados Unidos, y su número ha disminuido en los últimos años.

Otras empresas, como Target, han recurrido a redes de servicios de salud como Kaiser Permanente para gestionar sus clínicas.

Atención primaria directa y medicina familiar mediante una cuota de membresía

Cada vez más médicos frustrados por los trámites de los seguros se independizan de los sistemas de salud para abrir sus propias clínicas de atención primaria directa.

Por lo general, las clínicas de atención primaria directa no trabajan con seguros médicos. En su lugar, cobran a los pacientes una cuota mensual fija de afiliación.

«Cualquier persona, con seguro médico o sin él, puede acceder a la atención primaria pagando una cuota mensual», dijo Brull. «Y esas cuotas generalmente no son muy altas».

Las cuotas mensuales oscilan entre los $50 y $100 por adulto, aunque pueden ser más altas para parejas o familias, según la AAFP.

Las clínicas de atención primaria directa suelen atender a menos pacientes, por lo que los médicos pueden dedicar más tiempo a cada uno.

Los médicos de familia también ahorran el tiempo que antes dedicaban a gestionar reclamaciones y solicitudes a las aseguradoras, y pueden invertirlo en sus pacientes.

«Un médico de familia tradicional que trabaja con seguros suele tener entre 1,200 y 1,500 pacientes a su cargo», dijo Brull. «Un médico de atención primaria directa puede tener más cerca de 500 pacientes».

No obstante, a menudo se anima a los pacientes de estas clínicas a conservar su seguro médico, si lo tienen, porque necesitarán esa cobertura si desarrollan una enfermedad grave que requiera numerosas pruebas de laboratorio, medicamentos costosos o una intervención hospitalaria.

La medicina familiar mediante una cuota de membresía ofrece un modelo similar, pero dirigido a personas con mayor poder adquisitivo.

Los médicos como Block cobran una cuota mensual--por lo general más alta que en la atención primaria directa-- para garantizar un acceso sencillo a la atención a un grupo más reducido de pacientes.

«La medicina familiar mediante una cuota de membresía existe desde mucho antes que la atención primaria directa», dijo Zhu. «La diferencia fundamental entre ambos modelos es si aceptan seguros o no».

Las clínicas de medicina familiar mediante una cuota de membresía se diferencian de las de atención primaria directa en que trabajan con las compañías de seguros y les facturan los servicios, explicó.

No obstante, Block aseguró que también trabaja al margen de los seguros cuando puede ahorrarles dinero a sus pacientes.

«De hecho, puedo conseguir una resonancia magnética más barata si la solicito para pagar en efectivo en alguno de los centros de diagnóstico por imágenes con los que trabajo», explicó. «Si la solicito a través del seguro de mi paciente, el deducible será entre unos $500 y $600 más alto. Y normalmente puedo conseguir esa resonancia en dos o tres días, mientras que, si tengo que esperar a que tramiten el seguro, hablamos de dos o tres semanas, o incluso más».

La atención primaria directa y la medicina familiar mediante una cuota de membresía están creciendo rápidamente en Estados Unidos, según las investigaciones realizadas por Zhu.

El número de consultas de ambos modelos aumentó un 83% entre 2018 y 2023, y el de médicos que trabajan en ellas creció un 78%, según un informe de Zhu publicado en 2025 en la revista Health Affairs.

«Creo que aquellos que defienden los modelos de medicina familiar mediante una cuota de membresía y atención primaria directa dirían que ofrecen beneficios a los pacientes y, desde luego, también a los profesionales clínicos que no pueden lidiar con unas tarifas de reembolso inestables que no cubren los costos de funcionamiento de sus consultas», dijo Zhu.

Estas clínicas también han empezado a parecerse a las consultas tradicionales en algunos aspectos, observó la investigadora.

Por ejemplo, el informe reveló que han comenzado a depender mucho de los enfermeros de práctica avanzada y los asistentes médicos, igual que las consultas tradicionales. La proporción de médicos que trabajan en ellas descendió del 67% al 60%, mientras que aumentó la de profesionales clínicos de práctica avanzada.

Además, las consultas de propiedad independiente, como la de Block, pasaron de representar el 84% al 60% del total de clínicas de atención primaria directa y medicina familiar mediante una cuota de membresía, mientras que las consultas vinculadas a empresas crecieron casi un 600%, según Zhu.

Lamentablemente, es poco probable que la transición a estos modelos de atención alivie la escasez de médicos, dado que las consultas de atención primaria directa y de medicina familiar mediante una cuota de membresía atienden a muchos menos pacientes.

«No sabemos cuáles son las consecuencias netas para el conjunto de los pacientes cuando una población activa de medicos de atención primaria ya limitada se va haciendo cargo de cada menos pacientes y deja que los pacientes tengan casi que adivinar dónde van a recibir su próxima consulta de atención primaria», dijo Zhu.

Para Block, el cambio a la medicina familiar mediante una cuota de membresía tiene que ver, sobre todo, con ofrecer una mejor experiencia a los pacientes y ejercer la medicina como siempre había querido.

«Tengo tiempo para sentarme y abordar de verdad sus problemas», dijo. «Tengo tiempo para ser creativo y ayudar. La medicina de conserjería nos devuelve todo ese poder».

«La contrapartida es atender a menos pacientes y tener una lista más reducida, pero ofrecer una atención de mayor calidad», añadió Block.

Más información

Consulte Mass.gov para obtener más información sobre dónde recibir atención médica cuando está enfermo o lesionado.

FUENTES: Dr. Aaron Block, médico de familia, The Cove Concierge Medicine, Castle Rock, Colorado; Centro Nacional de Análisis de la Fuerza Laboral Sanitaria, 2025; Health Affairs, julio de 2026 y diciembre de 2025; Dra. Shannon Dowler, médica de familia, Marshall, Carolina del Norte, y miembro de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia; Dr. Jason Goldman, expresidente inmediato del Colegio Estadounidense de Médicos; Centro Nacional de Estadísticas de Salud, junio de 2026; Asociación de Atención de Urgencia; Dra. Jennifer Brull, expresidenta de la junta directiva de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia; Dra. Jane Zhu, profesora asociada de medicina en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón; The Journal of Urgent Care Medicine, 31 de agosto de 2026; Academia Estadounidense de Médicos de Familia