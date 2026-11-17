Las alteraciones persistentes en el olor corporal pueden alertar sobre infecciones o trastornos metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un aliento con olor a fruta madura, una transpiración que cambia de forma repentina o un aroma a pescado que afecta distintas partes del cuerpo pueden aportar señales sobre el funcionamiento del organismo.

Seis olores corporales pueden asociarse con problemas de salud y requieren atención médica si persisten o aparecen junto con otros síntomas.

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El olor corporal suele variar por la alimentación, el ejercicio, los cambios hormonales y la higiene. Un informe realizado por The Telegraph señaló que algunos cambios también pueden relacionarse con infecciones, trastornos metabólicos, enfermedades dentales o afecciones que necesitan tratamiento.

1) El aliento afrutado puede alertar sobre una emergencia diabética

Un olor similar al de la fruta o la acetona en el aliento puede aparecer tras el ayuno, las dietas con muy pocos carbohidratos o el ejercicio intenso. En esas situaciones, el organismo utiliza grasa como fuente de energía y produce cetonas, compuestos que modifican el aliento.

El aliento con aroma frutal o a acetona señala una posible cetoacidosis diabética por falta de control médico (Imagen ilustrativa infobae)

La situación exige otra atención cuando el olor resulta intenso y se acompaña de sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, náuseas, dolor abdominal, respiración acelerada o somnolencia.

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Según explicó el cirujano oral Andrej Bozic a The Telegraph, esos signos pueden corresponder a una cetoacidosis diabética, una urgencia vinculada con diabetes no controlada.

La cetoacidosis puede provocar deshidratación, lesión renal y pérdida de conciencia. Ante síntomas compatibles, la recomendación es buscar atención médica de emergencia, sobre todo en personas con diabetes o con sospecha de padecerla.

2) La orina con olor fuerte puede vincularse con una infección urinaria

Una orina de olor intenso o desagradable puede asociarse con una infección urinaria, en especial si también hay ardor al orinar, urgencia frecuente, aspecto turbio o dolor.

La médica general del Servicio Nacional de Salud británico, Nisa Aslam, indicó al medio británico que las bacterias pueden modificar la composición de la orina y alterar su aroma.

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El olor intenso en la orina suele vincularse con infecciones urinarias o con episodios de deshidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, ese cambio aislado no confirma una infección. La deshidratación, algunos alimentos, medicamentos y suplementos también pueden influir. Beber suficientes líquidos puede ayudar cuando la causa es la falta de agua.

Si el olor continúa pese a una hidratación adecuada o aparece con dolor, mayor frecuencia urinaria, conviene solicitar una consulta médica.

3) Qué puede revelar un cambio en el olor de las partes íntimas femeninas sobre la salud

Las variaciones en el olor vaginal pueden ocurrir durante el ciclo menstrual, por cambios hormonales o tras mantener relaciones sexuales. Un olor claramente similar al pescado, sobre todo si aumenta después de la actividad sexual o durante la menstruación, puede ser un signo de vaginosis bacteriana.

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Esta afección aparece por una alteración del equilibrio de bacterias que viven de forma natural en la vagina. Aslam señaló que el cambio en el pH favorece la producción de aminas volátiles, compuestos responsables del olor.

Un aroma similar al pescado en las partes íntimas femeninas constituye una señal de vaginosis bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden presentarse modificaciones en el flujo, irritación leve o molestias al orinar. La vaginosis bacteriana suele tratarse con antibióticos recetados, entre ellos metronidazol o clindamicina, por vía oral o vaginal.

La obstetra y ginecóloga Eleni Mavrides advirtió a The Telegraph que la picazón persistente requiere una evaluación, ya que algunas afecciones cutáneas pueden confundirse con una infección.

4) El mal aliento persistente puede revelar problemas bucales o reflujo

La falta de higiene oral, las caries, la enfermedad de las encías, la boca seca, el tabaco y ciertos alimentos explican muchos casos de mal aliento.

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Cuando el olor persiste pese al cepillado y al cuidado dental, puede existir una infección en la boca, un absceso, una muela impactada, una infección en las amígdalas o una sinusitis.

El mal aliento que no cede con la higiene bucal puede deberse a cálculos amigdalinos o reflujo gastroesofágico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cálculos amigdalinos, depósitos que se forman en las cavidades de las amígdalas, también pueden causar mal olor y un sabor desagradable constante.

Bozic añadió que un aliento ácido puede relacionarse con reflujo gastroesofágico, en particular si hay acidez, tos crónica, dolor de garganta o sabor amargo.

El especialista desaconsejó recurrir de manera exclusiva a enjuagues fuertes o caramelos de menta para ocultar el problema. Si el síntoma no mejora con una buena higiene, la primera consulta puede ser con un odontólogo.

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5) Cambios en el sudor pueden asociarse con trastornos hormonales u orgánicos

El sudor cambia por la actividad física, la temperatura ambiental, el estrés y las hormonas. Una modificación repentina o persistente en su olor, o un aumento marcado de la transpiración, merece una consulta, especialmente si se suma a cansancio extremo, fiebre, pérdida de peso sin explicación o alteraciones al orinar y evacuar.

Los cambios repentinos en el sudor y la transpiración nocturna se asocian con problemas tiroideos, hepáticos o renales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sudores nocturnos frecuentes pueden relacionarse con una tiroides hiperactiva, infecciones y cambios hormonales. Aslam también indicó que una variación general del olor corporal puede vincularse con trastornos metabólicos o enfermedades del hígado y los riñones.

6) Un olor a pescado en todo el cuerpo puede ser trimetilaminuria

Un aroma persistente a pescado en el sudor, el aliento, la saliva y la orina puede responder, en casos poco frecuentes, a la trimetilaminuria, también conocida como síndrome del olor a pescado. El problema aparece cuando la trimetilamina se acumula porque el hígado no logra transformarla de forma adecuada.

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La forma hereditaria se debe a una alteración genética. También existe una variante secundaria relacionada con cambios en las bacterias intestinales. El olor puede intensificarse durante la menstruación, el ejercicio, el estrés emocional, las infecciones o las variaciones hormonales.

El diagnóstico requiere pruebas de trimetilamina en orina. Aunque no existe una cura única, el manejo puede incluir cambios alimentarios y, en algunos casos, antibióticos u otras preparaciones, siempre bajo indicación médica.