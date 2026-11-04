Las 6 medidas que propone la OMS para prevenir muertes ante olas de calor y contaminación

La OMS estimó que seis medidas vinculadas al clima podrían evitar 1,6 millones de muertes por año (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una alerta de calor que llegue a tiempo, agua potable capaz de resistir inundaciones y sequías, y cocinas que no llenen los hogares de humo podrían evitar 1,6 millones de muertes cada año. La estimación forma parte de un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cuantificó el impacto sanitario, económico y ambiental de seis medidas vinculadas a la crisis climática.

El estudio sostiene que la expansión global de esas políticas permitiría, además, reducir 16.700 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) y generar USD 3,9 billones anuales en beneficios económicos. La cifra equivale a cerca del 31% de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero, sin contar los cambios en el uso de la tierra y la actividad forestal.

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“La crisis climática es una crisis de salud, pero gran parte del daño que causa puede prevenirse con herramientas que ya tenemos”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el comunicado difundido este miércoles.

Seis políticas de salud y clima que podrían evitar una de cada 40 muertes

La OMS calculó que la aplicación a gran escala de seis intervenciones permitiría prevenir una de cada 40 muertes en el mundo. Las medidas apuntan a problemas que se agravan con el aumento de las temperaturas, la contaminación del aire, las sequías, las inundaciones y la falta de servicios básicos.

La lista incluye sistemas de alerta ante olas de calor, servicios de agua potable preparados para enfrentar eventos climáticos extremos, saneamiento básico, instalaciones para la higiene y el lavado de manos, combustibles y tecnologías más limpios para cocinar y calefaccionar, y una política de precios para los combustibles fósiles que refleje sus costos sanitarios y ambientales.

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Los sistemas de alerta frente al calor buscan advertir con anticipación sobre temperaturas peligrosas y activar respuestas públicas. Entre ellas figuran campañas de hidratación, espacios de refrigeración y asistencia para personas mayores, niños, trabajadores expuestos al sol y pacientes con enfermedades crónicas.

La expresión servicios de agua resilientes al clima alude a redes que puedan mantener el abastecimiento y evitar la contaminación durante sequías, lluvias intensas o inundaciones. En términos simples, se trata de garantizar agua segura incluso cuando las condiciones meteorológicas afectan las fuentes, las tuberías o las plantas de tratamiento.

Los sistemas de alerta temprana permiten anticipar episodios de calor extremo y activar respuestas sanitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alertas de calor ofrecen uno de los retornos más altos por cada dólar invertido

El informe identifica a los avisos sanitarios por altas temperaturas como una de las herramientas con mejor relación entre costo y beneficio. Según las proyecciones de la OMS, cada dólar invertido en esos sistemas podría producir USD 835 en beneficios.

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La cifra responde a que muchos países ya cuentan con servicios meteorológicos, redes de salud, sistemas de comunicación pública y autoridades locales que pueden utilizarse para emitir advertencias y organizar respuestas. La inversión necesaria, según el organismo, es menor que el costo humano y económico de las enfermedades y muertes asociadas al calor extremo.

En los últimos años, las olas de calor afectaron a regiones que no tenían infraestructura ni hábitos preparados para temperaturas sostenidas. El calor puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales, además de aumentar los riesgos para quienes trabajan al aire libre o viven en viviendas con ventilación insuficiente.

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La OMS indicó que 3.600 millones de personas viven en zonas altamente vulnerables al cambio climático. Esa exposición no se distribuye de forma uniforme: los países de ingresos bajos y medios suelen enfrentar mayores riesgos sanitarios y disponen de menos recursos para prevenirlos.

Las campañas de hidratación y los espacios de refrigeración forman parte de las respuestas ante altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinas limpias, agua segura y saneamiento reducen enfermedades vinculadas al clima

Otra parte de las acciones se concentra en el ámbito doméstico y en los servicios básicos. El uso de combustibles contaminantes en viviendas, como leña, carbón o queroseno, expone a millones de personas al humo en espacios cerrados. La OMS propone reemplazarlos por fuentes de energía y tecnologías más limpias para cocinar y calefaccionar.

Esta transición puede reducir la contaminación dentro de los hogares y, con ella, enfermedades respiratorias, accidentes cerebrovasculares, cardiopatías isquémicas, cáncer de pulmón y asma. A la vez, disminuye la emisión de gases que contribuyen al calentamiento global.

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El acceso a saneamiento, higiene y lavado de manos también integra el paquete de intervenciones. La explicación es directa: cuando las inundaciones dañan los sistemas de agua o las sequías reducen la disponibilidad del recurso, aumentan las posibilidades de contaminación y de propagación de enfermedades transmitidas por el agua.

El organismo evaluó los costos y beneficios de estas acciones entre 2024 y 2075. En cinco de las seis intervenciones analizadas, cada dólar invertido generaría en promedio USD 24 en beneficios. Esos cálculos incluyen mejoras en la salud, reducción de emisiones, aumento de la productividad y una menor presión sobre los sistemas sanitarios.

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El saneamiento y el lavado de manos reducen el riesgo de enfermedades transmitidas por agua contaminada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de los precios de los combustibles fósiles concentra el mayor impacto

La medida con mayores resultados proyectados es una política de precios más eficiente para los combustibles fósiles. La OMS propone eliminar subsidios ineficientes y aplicar impuestos que incorporen los daños de esos combustibles sobre la salud, el ambiente y el clima.

Este punto no implica solo encarecer la gasolina, el gas o el carbón. El objetivo es que los precios contemplen costos que suelen quedar fuera de las cuentas de los consumidores y las empresas, como la atención médica derivada de la contaminación atmosférica, las muertes prematuras y los daños provocados por fenómenos climáticos.

Según las estimaciones, esta política podría evitar 1,2 millones de muertes por año y generar USD 3 billones en beneficios económicos anuales. También aportaría USD 5,4 billones por año en beneficios fiscales, vinculados a mayores ingresos públicos.

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“Las mayores ganancias se producirían en los países que más las necesitan”, sostuvo Tedros Adhanom Ghebreyesus. El informe plantea que las políticas climáticas pueden reducir desigualdades cuando se orientan a poblaciones que soportan una mayor exposición al calor, al aire contaminado y a la falta de agua segura.

Los países de ingresos bajos y medios suelen enfrentar una mayor exposición climática y menos recursos para responder (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS pide colocar la salud en el centro de la COP31

La publicación del informe coincidió con la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026, COP31, prevista en Turquía. La OMS busca que las negociaciones climáticas incluyan compromisos concretos de salud pública y financiamiento para medidas de adaptación.

El organismo reconoce límites en sus proyecciones. Los escenarios de expansión de las intervenciones son ambiciosos, existen vacíos de información en algunos campos y las estimaciones a largo plazo contienen incertidumbres. Además, el modelo no mide todas las posibles interacciones entre las seis políticas.

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Aun con esas restricciones, la conclusión del informe apunta a que muchas consecuencias sanitarias del cambio climático pueden prevenirse con herramientas ya disponibles. Las decisiones sobre energía, agua, transporte, vivienda y salud pública determinarán, según la OMS, cuántas personas quedan expuestas a los efectos del calentamiento en las próximas décadas.