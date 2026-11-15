La frase de Ronaldinho que causó sensación entre los fanáticos tras su primer partido oficial luego de 11 años

El astro brasileño disputó 45 minutos con el cuadro de la Serie C italiana

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El regreso de Ronaldinho al fútbol profesional concentró la atención en la Serie C italiana. A los 46 años, el brasileño fue titular en el duelo entre Ravenna FC y Forlì, disputado en el estadio Bruno Bernelli, participó en la jugada del primer gol de su equipo que ganó 2-0 y volvió a calzarse los botines en un compromiso oficial después de más de una década.

La presencia del histórico volante ofensivo generó una amplia expectativa dentro y fuera del estadio. Casi 12 mil espectadores asistieron al encuentro y más de 100 mil personas siguieron la transmisión oficial gratuita a través del canal de YouTube de Sky Sports. Además, acudieron figuras vinculadas al deporte para presenciar la actuación del campeón mundial con Brasil.

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Ronaldinho completó los primeros 45 minutos y dejó buenas sensaciones en su estreno con Ravenna. El exfutbolista asumió la ejecución de las pelotas paradas, envió un centro preciso que terminó en un cabezazo rechazado por el arquero rival y se destacó por la precisión de sus entregas, ya que solo falló dos de sus 20 pases.

El astro brasileño generó furor en el Estadio Bruno Benelli

“Me siento muy bien, fue genial estar en el campo con todos estos jugadores jóvenes”, dijo Ronaldinho a Sky Italia tras su primera presentación con la institución italiana. El brasileño llegó al club en agosto, dentro de un proyecto que combina los objetivos deportivos con una estrategia de expansión comercial e internacional para la entidad, según explicó el club durante su llegada.

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En la misma línea, el brasileño manifestó: “No quería irme hasta el final, la primera mitad pasó demasiado rápido”. “¿Vuelvo? El presidente decidirá”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de repetir la escena, por ende la presencia de Ronaldinho en Ravenna podría no limitarse a un solo encuentro. Luego expresó su disposición: “Si me llama, ¡estaré allí! Estar aquí en Ravenna, sintiendo la emoción antes del juego, fue realmente genial. El fútbol siempre ha sido lo más importante en mi vida”.

El Ravenna FC se encuentra en plena pelea por el ascenso a la Serie B. El conjunto italiano ocupa el segundo puesto de la clasificación y está a seis puntos de Spezia, líder del torneo, por lo que una eventual nueva presencia del brasileño llegaría en un contexto de exigencia competitiva para el plantel.

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Ronaldinho no descartó volver a jugar después de su regreso al fútbol profesional (REUTERS/Matteo Minnella)

En el transcurso del partido, el histórico brasileño tuvo una participación directa en la apertura del marcador. La acción comenzó con Ronaldinho en la puerta del área, donde ordenó la jugada antes de que Lorenzo Lonardi realizara un pase adicional para Giulio Donati. El defensor sacó un remate potente desde afuera del área y convirtió el 1-0 para Ravenna FC.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain fue el primero en correr para abrazar a Donati. Ronaldinho levantó los brazos con sorpresa y felicitó al autor del gol con un abrazo, en una de las imágenes más celebradas por los hinchas que siguieron el partido desde las tribunas del Bruno Bernelli.

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La actuación terminó al comienzo del segundo tiempo, cuando el brasileño fue reemplazado. Pese a que su participación se limitó a una mitad, el volante ofensivo conservó la sonrisa durante toda la jornada y recibió la ovación de los asistentes, que se levantaron de sus butacas para saludarlo.

El histórico futbolista brasileño disputó 45 minutos en la Serie C italiana luego de 11 años de su retiro profesional (REUTERS/Matteo Minnella)

El club había anticipado el regreso a través de sus redes sociales. “La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa”, publicó la institución antes del encuentro. Después difundió nuevas publicaciones sobre el partido y la función que tendría el brasileño en el equipo.

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La vuelta al profesionalismo había sido anunciada en junio por el propio Ronaldinho. En agosto, el exfutbolista aterrizó en el aeropuerto de Forlì y participó de las actividades que Ravenna organizó para el inicio de la temporada. Durante su presentación oficial en Miami, Estados Unidos, realizada casi cinco meses antes, había dicho: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”. La entidad es propiedad desde 2024 del empresario italiano Ignazio Cipriani, integrante de la familia dueña del grupo de restauración Cipriani.

Ronaldo de Assis Moreira había jugado su último partido oficial en septiembre de 2015, con la camiseta de Fluminense. Aunque formalizó su retiro en 2018, mantuvo actividad en encuentros de exhibición y eventos especiales, pero no había vuelto a participar en un compromiso oficial hasta su aparición con el conjunto italiano.

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El astro brasileño disfrutó el encuentro y se mostró a disposición para una eventual convocatoria (REUTERS/Matteo Minnella)

El brasileño nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre y debutó en el primer equipo de Gremio en 1998. Un año más tarde ya era una de las figuras del club, con 22 goles durante la temporada y una convocatoria a la selección de Brasil, el inicio de un recorrido que luego lo llevó al fútbol europeo.

Su paso por Paris Saint-Germain, entre 2001 y 2003, consolidó su llegada al continente. La etapa más reconocida de su carrera comenzó en Barcelona, donde jugó entre 2003 y 2008, ganó dos títulos de La Liga, la Champions League de 2006 y dos Supercopas de España. Ronaldinho fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA en 2004 y 2005, temporada en la que además recibió el Balón de Oro. Sus pases sin mirar, sus regates y su capacidad para ejecutar tiros libres lo convirtieron en una de las figuras más admiradas del fútbol mundial durante aquellos años.

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Después de sus pasos por Milan, Flamengo y Atlético Mineiro, el brasileño conquistó la Copa Libertadores de 2013, el título de clubes que faltaba en su recorrido. Más tarde jugó en Querétaro y Fluminense. Con la selección de Brasil, acumuló 97 partidos y 33 goles, además de conquistar el Mundial de 2002, la Copa América de 1999 y la Copa Confederaciones de 2005.