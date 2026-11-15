Deportes

La frase de Ronaldinho que causó sensación entre los fanáticos tras su primer partido oficial luego de 11 años

El astro brasileño disfrutó su presentación con el Ravenna FC, celebró el triunfo por 2-0 y no descartó volver a participar con el club italiano en un próximo encuentro oficial

El astro brasileño disputó 45 minutos con el cuadro de la Serie C italiana
Guardar

El regreso de Ronaldinho al fútbol profesional concentró la atención en la Serie C italiana. A los 46 años, el brasileño fue titular en el duelo entre Ravenna FC y Forlì, disputado en el estadio Bruno Bernelli, participó en la jugada del primer gol de su equipo que ganó 2-0 y volvió a calzarse los botines en un compromiso oficial después de más de una década.

La presencia del histórico volante ofensivo generó una amplia expectativa dentro y fuera del estadio. Casi 12 mil espectadores asistieron al encuentro y más de 100 mil personas siguieron la transmisión oficial gratuita a través del canal de YouTube de Sky Sports. Además, acudieron figuras vinculadas al deporte para presenciar la actuación del campeón mundial con Brasil.

PUBLICIDAD

Ronaldinho completó los primeros 45 minutos y dejó buenas sensaciones en su estreno con Ravenna. El exfutbolista asumió la ejecución de las pelotas paradas, envió un centro preciso que terminó en un cabezazo rechazado por el arquero rival y se destacó por la precisión de sus entregas, ya que solo falló dos de sus 20 pases.

El astro brasileño generó furor en el Estadio Bruno Benelli

Me siento muy bien, fue genial estar en el campo con todos estos jugadores jóvenes”, dijo Ronaldinho a Sky Italia tras su primera presentación con la institución italiana. El brasileño llegó al club en agosto, dentro de un proyecto que combina los objetivos deportivos con una estrategia de expansión comercial e internacional para la entidad, según explicó el club durante su llegada.

PUBLICIDAD

En la misma línea, el brasileño manifestó: “No quería irme hasta el final, la primera mitad pasó demasiado rápido”. “¿Vuelvo? El presidente decidirá”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de repetir la escena, por ende la presencia de Ronaldinho en Ravenna podría no limitarse a un solo encuentro. Luego expresó su disposición: “Si me llama, ¡estaré allí! Estar aquí en Ravenna, sintiendo la emoción antes del juego, fue realmente genial. El fútbol siempre ha sido lo más importante en mi vida”.

El Ravenna FC se encuentra en plena pelea por el ascenso a la Serie B. El conjunto italiano ocupa el segundo puesto de la clasificación y está a seis puntos de Spezia, líder del torneo, por lo que una eventual nueva presencia del brasileño llegaría en un contexto de exigencia competitiva para el plantel.

Ronaldinho no descartó volver a jugar después de su regreso al fútbol profesional (REUTERS/Matteo Minnella)
Ronaldinho no descartó volver a jugar después de su regreso al fútbol profesional (REUTERS/Matteo Minnella)

En el transcurso del partido, el histórico brasileño tuvo una participación directa en la apertura del marcador. La acción comenzó con Ronaldinho en la puerta del área, donde ordenó la jugada antes de que Lorenzo Lonardi realizara un pase adicional para Giulio Donati. El defensor sacó un remate potente desde afuera del área y convirtió el 1-0 para Ravenna FC.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain fue el primero en correr para abrazar a Donati. Ronaldinho levantó los brazos con sorpresa y felicitó al autor del gol con un abrazo, en una de las imágenes más celebradas por los hinchas que siguieron el partido desde las tribunas del Bruno Bernelli.

La actuación terminó al comienzo del segundo tiempo, cuando el brasileño fue reemplazado. Pese a que su participación se limitó a una mitad, el volante ofensivo conservó la sonrisa durante toda la jornada y recibió la ovación de los asistentes, que se levantaron de sus butacas para saludarlo.

El histórico futbolista brasileño disputó 45 minutos en la Serie C italiana luego de 11 años de su retiro profesional (REUTERS/Matteo Minnella)
El histórico futbolista brasileño disputó 45 minutos en la Serie C italiana luego de 11 años de su retiro profesional (REUTERS/Matteo Minnella)

El club había anticipado el regreso a través de sus redes sociales. “La magia nunca se fue. Ahora es el momento de traerla de vuelta al campo. El 15 de noviembre, Ronaldinho regresa”, publicó la institución antes del encuentro. Después difundió nuevas publicaciones sobre el partido y la función que tendría el brasileño en el equipo.

La vuelta al profesionalismo había sido anunciada en junio por el propio Ronaldinho. En agosto, el exfutbolista aterrizó en el aeropuerto de Forlì y participó de las actividades que Ravenna organizó para el inicio de la temporada. Durante su presentación oficial en Miami, Estados Unidos, realizada casi cinco meses antes, había dicho: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”. La entidad es propiedad desde 2024 del empresario italiano Ignazio Cipriani, integrante de la familia dueña del grupo de restauración Cipriani.

Ronaldo de Assis Moreira había jugado su último partido oficial en septiembre de 2015, con la camiseta de Fluminense. Aunque formalizó su retiro en 2018, mantuvo actividad en encuentros de exhibición y eventos especiales, pero no había vuelto a participar en un compromiso oficial hasta su aparición con el conjunto italiano.

El astro brasileño disfrutó el encuentro y se mostró a disposición para una eventual convocatoria (REUTERS/Matteo Minnella)
El astro brasileño disfrutó el encuentro y se mostró a disposición para una eventual convocatoria (REUTERS/Matteo Minnella)

El brasileño nació el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre y debutó en el primer equipo de Gremio en 1998. Un año más tarde ya era una de las figuras del club, con 22 goles durante la temporada y una convocatoria a la selección de Brasil, el inicio de un recorrido que luego lo llevó al fútbol europeo.

Su paso por Paris Saint-Germain, entre 2001 y 2003, consolidó su llegada al continente. La etapa más reconocida de su carrera comenzó en Barcelona, donde jugó entre 2003 y 2008, ganó dos títulos de La Liga, la Champions League de 2006 y dos Supercopas de España. Ronaldinho fue elegido mejor jugador del mundo por la FIFA en 2004 y 2005, temporada en la que además recibió el Balón de Oro. Sus pases sin mirar, sus regates y su capacidad para ejecutar tiros libres lo convirtieron en una de las figuras más admiradas del fútbol mundial durante aquellos años.

Después de sus pasos por Milan, Flamengo y Atlético Mineiro, el brasileño conquistó la Copa Libertadores de 2013, el título de clubes que faltaba en su recorrido. Más tarde jugó en Querétaro y Fluminense. Con la selección de Brasil, acumuló 97 partidos y 33 goles, además de conquistar el Mundial de 2002, la Copa América de 1999 y la Copa Confederaciones de 2005.

Temas Relacionados

RonaldinhoRavenna FCForlìSerie C italianaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Boca de Arruabarrena se enfoca en la final de Sudamericana: cómo están Paredes y Blanco, el factor Villa y la ilusión de Aranda

El plantel xeneize retomará los entrenamientos este lunes con la mira puesta en el capitán y el lateral, mientras el colombiano afianza su lugar en ataque y el juvenil pelea por un puesto entre los once

El Boca de Arruabarrena se enfoca en la final de Sudamericana: cómo están Paredes y Blanco, el factor Villa y la ilusión de Aranda

Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez y logró el ascenso a Primera División

El Tomba se impuso con autoridad en Córdoba por la definición de la Primera Nacional y regresó a la máxima categoría del fútbol argentino. El Lechero tendrá una nueva oportunidad de pelear en el reducido

Godoy Cruz venció 3-1 a Tristán Suárez y logró el ascenso a Primera División

Diego Forlán reveló el gesto de Riquelme con su familia durante el triunfo de Uruguay ante Argentina: “Es muy amigo”

El presidente de Boca Juniors no olvida su relación con el entrenador de la Celeste: ambos fueron compañeros en el Villarreal de España

Diego Forlán reveló el gesto de Riquelme con su familia durante el triunfo de Uruguay ante Argentina: “Es muy amigo”

El nuevo álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en su viaje por Perú: “Todavía sin palabras”

La empresaria y esposa de Lionel Messi compartió imágenes de su periplo. Las razones detrás del viaje

El nuevo álbum de fotos de Antonela Roccuzzo en su viaje por Perú: “Todavía sin palabras”

Las perlitas del Gran Partido del Streaming que Luzu TV le ganó a 412: del festejo de La Cobra al cruce entre los hermanos Occhiato

Los creadores de contenido se enfrentaron en un partido de fútbol por segunda vez y la comunidad de Nico y Marcos Giles se quedó con el triunfo por 7-6

Las perlitas del Gran Partido del Streaming que Luzu TV le ganó a 412: del festejo de La Cobra al cruce entre los hermanos Occhiato

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Michael J. Fox revela el secreto de su relación con el actor frente al Parkinson

La esposa de Michael J. Fox revela el secreto de su relación con el actor frente al Parkinson

La esposa de Russell Brand rompe el silencio tras la condena de 10 años de prisión del actor: “Confíamos en Dios”

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba recibe un tercer cargamento humanitario, un vuelo de esperanza para familias vulnerables

Cuba recibe un tercer cargamento humanitario, un vuelo de esperanza para familias vulnerables

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reivindica el exilio al ingresar en la RAE

Fin de semana violento: cuatro personas fueron acuchilladas en Costa Rica

Finalizó el Festival de Cine de Mar del Plata: todos los ganadores de una edición que reunió a 75 mil espectadores

Gobierno de Guatemala argumenta presencia de narcotráfico y grupos terroristas para justificar estado de sitio en Zacapa e Izabal