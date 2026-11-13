México

Licuado de manzana con amaranto y avena tostada para un desayuno completo

Te decimos la receta completa para que la prepares desde casa

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Un licuado de avena con manzana, una bebida vegana alta en fibra, perfecta para un desayuno nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma de la avena tostada y la canela convierte este licuado en una bebida reconfortante, con sabor a desayuno casero. La manzana con cáscara aporta frescura y una dulzura natural que combina muy bien con el amaranto.

En México, puede servirse por la mañana, como colación escolar o después de una actividad física ligera. Además, es una forma práctica de incorporar ingredientes tradicionales como el amaranto en una preparación rápida y fácil de adaptar.

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Receta de licuado de amaranto, manzana y avena tostada

Se trata de una bebida espesa y cremosa preparada con manzana, avena tostada, amaranto, leche, canela y vainilla. La avena se tuesta antes de licuarla para intensificar su aroma y darle un sabor parecido al de una bebida de cereal.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos Preparación: 10 minutos Tostado de la avena: 5 minutos

Un vaso con batido decorado con manzana picada junto a manzanas, nueces y un cuenco con avena sobre un mantel individual de fibra.
Un vaso de licuado de avena, manzana y nuez reposa junto a sus ingredientes frescos sobre una mesa con elementos tradicionales de cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 1 manzana mediana con cáscara, lavada y sin semillas.
  2. 2 cucharadas de amaranto natural o inflado.
  3. ½ taza de avena en hojuelas.
  4. 2 tazas de leche de vaca o bebida vegetal sin azúcar.
  5. ½ cucharadita de canela molida.
  6. ½ cucharadita de extracto de vainilla.
  7. 4 cubos de hielo, opcionales.
  8. 1 cucharadita de miel, opcional.

Cómo hacer licuado de amaranto, manzana y avena tostada, paso a paso

  1. Lava muy bien la manzana, retira el corazón y córtala en trozos medianos. Conserva la cáscara para aprovechar su fibra y su sabor.
  2. Calienta un sartén limpio a fuego bajo. Agrega la avena y tuéstala durante 4 a 5 minutos, moviéndola con frecuencia para evitar que se queme.
  3. Retira la avena del fuego y deja que se enfríe durante 2 minutos. La avena debe tomar un tono ligeramente dorado, pero no debe oscurecerse demasiado.
  4. Coloca en la licuadora la leche, la manzana, la avena tostada, el amaranto, la canela y la vainilla.
  5. Licúa durante 1 a 2 minutos, hasta obtener una mezcla uniforme. Licúa primero a velocidad baja y después aumenta la potencia para lograr una textura más suave.
  6. Incorpora los cubos de hielo y la miel, si deseas una bebida más fría o dulce. Licúa durante 20 segundos más.
  7. Prueba el licuado y ajusta la consistencia con un poco más de leche. Sirve de inmediato.

Consejo técnico: Si la manzana es muy ácida, utiliza una variedad más dulce, como Gala, Fuji o Red Delicious. Para una textura más cremosa, deja reposar la avena tostada en la leche durante 5 minutos antes de licuar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones de aproximadamente 300 ml cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 48 gr
  • Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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Alt Text: Bebida saludable, licuado frutal, manzana, pera, fibra natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Licuado de manzana y pera, una bebida nutritiva y refrescante con alto contenido de fibra y antioxidantes naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo ideal es consumir el licuado inmediatamente después de prepararlo, ya que la manzana puede oxidarse y modificar el color y el sabor.

Si necesitas guardarlo, colócalo en un recipiente con tapa y refrigéralo durante un máximo de 24 horas. Agítalo antes de servir.

No se recomienda congelarlo, porque la textura puede separarse después de descongelar. Si se prepara con anticipación, conserva por separado los ingredientes secos y licúa justo antes de consumir.

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