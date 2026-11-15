El Boca de Arruabarrena se enfoca en la final de Sudamericana: cómo están Paredes y Blanco, el factor Villa y la ilusión de Aranda

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Boca Juniors tuvo este domingo su jornada libre tras la goleada 3-0 ante Banfield que lo clasificó a la final de la Copa Argentina, en el arranque de una semana decisiva que cerrará con la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió liberar al plantel apenas aterrizó en Ezeiza tras el viaje desde Mendoza, donde el equipo disputó su partido oficial número 28 del semestre. El cuerpo técnico resolvió sumar el domingo como día de descanso absoluto antes de retomar los trabajos el lunes en el predio de Boca, en un esquema pensado para equilibrar la recuperación física con la preparación específica rumbo al partido continental.

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La planificación contempla una semana con cargas progresivas. El lunes será la primera práctica tras el descanso, mientras que el martes el equipo subirá la intensidad de los entrenamientos, con la posibilidad de incluir alguna prueba futbolística. Para ese día, el cuerpo técnico espera definir la situación de Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia, los dos futbolistas que permanecieron en Buenos Aires y no fueron parte de la convocatoria en Mendoza.

El miércoles llegará el traslado hacia Colombia. Tras la práctica matutina y el almuerzo, la delegación partirá rumbo a Barranquilla, donde se hospedará en el hotel Estelar Alto Prado. El jueves y el viernes se realizarán las dos prácticas en el predio de la selección colombiana, y la última de esas jornadas incluirá la conferencia de prensa previa y el reconocimiento del estadio donde se disputará la final.

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Entre los futbolistas que no viajaron a Mendoza, las situaciones son distintas. Blanco mantiene su lugar como titular y su presencia en el equipo no está en discusión. Battaglia, en cambio, arrastra el desgaste de diez meses sin actividad, que se hizo sentir tras jugar dos partidos en cuatro días en su regreso a la competencia. Todo indica que viajará con el resto del plantel a Colombia, aunque resta definir si estará en condiciones de ser tenido en cuenta, en un rol que había cumplido como reemplazo del capitán Leandro Paredes.

Leandro Paredes y Lautaro Blanco, futbolistas de Boca Juniors que llegan entre algodones a la final de la Copa Sudamericana

El otro foco de atención pasó por Paredes, quien pidió el cambio a 20 minutos del final ante Banfield tras un golpe en el gemelo derecho. El mediocampista, que había ido al piso para recuperar una pelota ante David Zalazar, permaneció en cancha unos minutos más hasta la salida de Tomás Belmonte y se retiró ovacionado por los hinchas que acompañaron al equipo en Mendoza.

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Tras el partido, el propio Paredes explicó que su reemplazo había sido planificado de antemano. “Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir”, señaló el capitán.

Arruabarrena coincidió en esa lectura y descartó cualquier problema físico de gravedad. “Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros”, afirmó el entrenador, que además bromeó sobre la personalidad de su jugador: “En el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen”.

Con el parte médico resuelto, la titularidad de Paredes ante Atlético Mineiro no corre riesgo. El volante completará así la semana de trabajo junto al resto del plantel, que buscará llegar en las mejores condiciones físicas a la definición continental en Barranquilla, una ciudad cuyas condiciones climáticas representan un factor adicional que el cuerpo técnico deberá sopesar en la planificación final.

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Tomy Aranda, de gran recuperación física tras su lesión, se ilusiona con poder jugar la final de la Sudamericana

Entre las variantes que maneja el cuerpo técnico aparece el nombre de Tomás Aranda, quien volvió a sumar minutos en las últimas presentaciones y renueva sus aspiraciones de meterse entre los once elegidos. La principal incógnita pasa por si el mediocampista puede quedarse con el puesto que hoy ocupa Alan Velasco, quien completó un buen primer tiempo y luego bajó su nivel a ante el Taladro.

El juvenil sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha el 26 de agosto, durante un entrenamiento. Fue operado al día siguiente y la estimación inicial marcaba una baja de entre cuatro y seis meses, con lo cual el club y el cuerpo técnico proyectaban su regreso recién para la pretemporada de 2027.

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Sin embargo, el mediapunta de 19 años aceleró los tiempos: la recuperación le demandó 73 días y recibió el alta médica en los días previos al 5 de noviembre, cuando volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel. Su regreso a la competencia se concretó el 7 de noviembre, ante Defensa y Justicia, cuando ingresó a los 19 minutos del segundo tiempo.

Sebastián Villa tuvo un gran partido ante Banfield, con un gol y una asistencia, y se afirmó entre los titulares de Boca Juniors

En el frente de ataque, Sebastián Villa parece haberle ganado la pulseada a Leonel Flores en la carrera por un lugar entre los titulares de cara a la final. El colombiano tuvo una actuación destacada ante Banfield, con un gol y una asistencia, un rendimiento que refuerza su candidatura para formar parte del once inicial en Barranquilla y que, de confirmarse, dejaría a Flores nuevamente entre los suplentes.

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Con estas definiciones todavía abiertas, el cuerpo técnico utilizará los próximos entrenamientos en el predio de Boca para terminar de delinear el equipo que buscará el título continental ante Atlético Mineiro.