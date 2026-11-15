Cuba recibe un tercer cargamento humanitario, un vuelo de esperanza para familias vulnerables

La red de Cáritas prioriza en las entregas a ancianos solos, embarazadas, niños menores de cinco años y personas con discapacidad. (Cáritas Cuba)

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La llegada de un vuelo cargado de esperanza aterrizó con alimentos y productos de higiene en La Habana abrió una nueva fase de ayuda humanitaria destinada a familias vulnerables en Cuba, en medio de una crisis económica que durante 2026 agravó las dificultades para acceder a bienes y servicios básicos.

El cargamento, procedente de Estados Unidos, fue recibido el jueves en el Aeropuerto Internacional José Martí y será distribuido por la red de Cáritas Cuba en la Diócesis de Pinar del Río. Se trata de la tercera entrega consecutiva dirigida a esa zona del occidente de la isla desde octubre.

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La asistencia incluye 700 módulos de alimentos y 700 kits de higiene, que llegarán a hogares de las comunidades atendidas por las parroquias de Bahía Honda y Guanajay. Esta vez se sumará la comunidad de San Martín de Porres, en Taco Taco.

Los paquetes de asistencia contienen alimentos esenciales, tabletas para potabilizar agua y lámparas recargables. (Cáritas Cuba)

Los suministros se distribuirán a través de las parroquias

Los módulos alimentarios contienen arroz, frijoles, aceite, azúcar, espaguetis, sardinas y atún. Los paquetes de higiene incorporan jabón, crema y cepillos dentales, tabletas para potabilizar agua, almohadillas sanitarias, recipientes y lámparas recargables.

La red parroquial prevé priorizar a adultos mayores que viven solos, mujeres embarazadas o lactantes en situación de riesgo, niños menores de cinco años y personas con discapacidad o dependencia. Los voluntarios de Cáritas realizan las entregas mediante visitas domiciliarias y puntos de distribución comunitarios.

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El programa contempla que los suministros se entreguen directamente a los beneficiarios. Catholic Relief Services (CRS), organización humanitaria católica con sede en Estados Unidos, adquiere los productos, mientras que Cáritas Cuba coordina la entrega dentro de la isla.

Un vuelo procedente de Estados Unidos trasladó ayuda humanitaria a La Habana para su distribución en la diócesis de Pinar del Río. (Cáritas Cuba)

La tercera entrega amplía una asistencia iniciada en octubre

El primer cargamento para la diócesis pinareña llegó el 8 de octubre de 2026. En esa oportunidad, los productos fueron distribuidos en localidades rurales de Candelaria y Quiebra Hacha. El segundo envío arribó el 27 de octubre y estuvo dirigido a comunidades de Guanajay y Bahía Honda.

Cada una de las entregas incluyó la misma cantidad de recursos: 700 kits de higiene y 700 módulos de alimentos. Con el tercer vuelo, la asistencia incorpora nuevas comunidades y sostiene la distribución en zonas que ya habían recibido apoyo durante las semanas anteriores.

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La operación forma parte de un plan de $100 millones anunciado el 8 de mayo por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras una reunión con el papa León XIV en Roma. De ese monto, $60 millones se canalizan a través de CRS, en coordinación con la Iglesia católica y Cáritas Cuba. Los $40 millones restantes están destinados a otras organizaciones humanitarias independientes.

La diócesis pinareña sumó un tercer cargamento tras los envíos recibidos durante octubre en Candelaria, Quiebra Hacha, Guanajay y Bahía Honda. (Cáritas Cuba)

Los apagones y la falta de agua agravan la situación en Pinar del Río

La ayuda llega en un momento de dificultades para el abastecimiento de alimentos, agua potable y electricidad. En octubre, más de 169,700 personas enfrentaban problemas graves en el suministro de agua potable en Pinar del Río, donde 46 equipos de bombeo estaban fuera de servicio.

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Los extensos cortes de energía también afectaron el funcionamiento de las estaciones de bombeo y otros servicios. Algunas comunidades acumularon entre 67 días y más de tres meses sin agua por tuberías, según los datos divulgados por Cáritas.

La crisis que atraviesa Cuba desde hace años se intensificó durante 2026 por varios factores. La caída del turismo redujo una de las principales fuentes de ingresos externos del país, mientras que la escasez de combustible y los apagones alteraron el transporte, la producción y el acceso al agua. A ese escenario se suma el aumento del costo de la vida, que limita la capacidad de muchas familias para comprar alimentos y artículos básicos fuera de los canales de distribución estatal.

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