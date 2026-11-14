El ejercicio estático que mostró beneficios para controlar la presión arterial

Los ejercicios isométricos activan la musculatura sin desplazamiento de las articulaciones mediante posturas como la sentadilla contra la pared o la plancha (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio publicado en BMJ Open Sport & Exercise Medicine halló que los ejercicios isométricos, como las sentadillas contra la pared, pueden reducir la presión arterial en apenas cuatro semanas. La investigación evaluó el efecto de este tipo de entrenamiento estático y concluyó que la regularidad fue determinante para sostener sus beneficios cardiovasculares.

Los ejercicios isométricos consisten en contraer los músculos sin mover las articulaciones. Una plancha abdominal, un puente de glúteos sostenido o una sentadilla contra una pared son ejemplos de esta modalidad. Aunque no incluyen desplazamientos ni movimientos repetidos, exigen fuerza muscular para mantener una posición durante un tiempo determinado.

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Según informó Prevention, el trabajo dividió su seguimiento en dos etapas de cuatro semanas. En la primera, todos los participantes realizaron tres sesiones semanales de entrenamiento isométrico. Cada sesión incluyó cuatro repeticiones de sentadilla contra la pared, con dos minutos de descanso entre cada una.

Tres sesiones semanales produjeron la mayor baja de presión arterial

Al finalizar la primera etapa, todos los grupos presentaron mejoras en sus valores de presión arterial. Durante las cuatro semanas siguientes, los participantes se dividieron entre quienes mantuvieron las tres sesiones semanales, quienes redujeron la práctica a una o dos veces por semana y quienes dejaron de entrenar.

El grupo que mantuvo la frecuencia original registró la reducción más marcada: la presión arterial sistólica bajó en promedio 13,73 milímetros de mercurio (mmHg). La presión sistólica corresponde al valor más alto de una medición y refleja la fuerza con que el corazón impulsa la sangre hacia las arterias.

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Un estudio publicado en BMJ Open Sport & Exercise Medicine comprobó que los ejercicios isométricos reducen la presión arterial tras cuatro semanas de práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que redujeron el entrenamiento a una o dos sesiones por semana también conservaron parte del efecto. En esos grupos, la disminución promedio de la presión sistólica se ubicó entre 6,56 y 6,95 mmHg, aunque los indicadores comenzaron a mostrar una tendencia al alza. Quienes interrumpieron por completo los ejercicios perdieron las mejoras obtenidas durante el primer mes.

Kevin Shah, cardiólogo y director del programa de extensión para insuficiencia cardíaca del MemorialCare Heart & Vascular Institute, explicó al medio estadounidense que el resultado principal del estudio está ligado a la continuidad. “Los participantes que siguieron con los ejercicios isométricos tres veces por semana tuvieron la mayor reducción sostenida de la presión arterial en reposo”, señaló.

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La contracción sin movimiento también exige trabajo muscular

La aparente quietud de estos ejercicios puede llevar a subestimar su exigencia. Durante una plancha o una sentadilla sostenida, los músculos permanecen activos para estabilizar el cuerpo y evitar que cambie de posición. Esa contracción prolongada puede generar adaptaciones en el sistema cardiovascular cuando se repite de forma regular.

Anna Di, especialista en ejercicio correctivo y quiropráctica, indicó que la actividad física favorece el funcionamiento del corazón y la respuesta de los vasos sanguíneos ante las variaciones del flujo de sangre. Además, puede contribuir a reducir el estrés, un factor vinculado con el control de la presión arterial.

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Los ejercicios isométricos suelen formar parte de programas de rehabilitación por su carácter controlado. También permiten ajustar la carga sin necesidad de equipamiento: una persona puede extender gradualmente el tiempo de sostén o variar el ángulo de la postura. En una sentadilla contra la pared, por ejemplo, flexionar más las rodillas incrementa la demanda sobre las piernas.

Las rutinas estáticas permiten modificar la exigencia física con variaciones en el ángulo de flexión o en el tiempo de sostén de la postura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los especialistas consultados por Prevention advirtieron que este método no debería ser la única actividad física de una rutina. Caminar, subir escaleras, realizar ejercicios de fuerza con movimiento o practicar ciclismo permiten trabajar los músculos en distintos rangos de movilidad, una condición necesaria para las actividades cotidianas.

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Respirar con normalidad es una precaución central durante la práctica

Una recomendación relevante para quienes comienzan es evitar contener la respiración mientras sostienen la postura. Esa maniobra puede elevar la presión arterial de manera transitoria, sobre todo si la persona hace esfuerzo.

Las sentadillas contra la pared o las extensiones estáticas de piernas pueden incorporarse de manera gradual, sin gimnasio ni máquinas. La investigación sugiere que una rutina breve y repetible tres veces por semana puede aportar beneficios medibles, aunque el estudio contó con una muestra pequeña, integrada principalmente por adultos jóvenes que no tomaban medicación para controlar la presión.

Los especialistas aconsejan mantener una respiración normal durante la contracción estática para evitar ascensos transitorios de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, aún se requieren más investigaciones para conocer el alcance de estos resultados en personas mayores, pacientes con hipertensión o quienes reciben tratamiento farmacológico. Los autores y expertos citados coinciden en que el ejercicio puede complementar, pero no sustituir, la indicación médica.

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El control de la presión arterial también depende de otros hábitos: una alimentación adecuada para la salud cardiovascular, descanso suficiente, manejo del estrés, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol. Como la hipertensión suele no presentar síntomas, los controles periódicos siguen siendo una herramienta clave para detectarla a tiempo y consultar con un profesional ante valores elevados.