Cuáles son los efectos físicos y metabólicos del sedentarismo en los hombres

La American Heart Association define las conductas sedentarias como actividades de muy bajo gasto energético que ocurren en vigilia en posición sentada o reclinada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasar muchas horas sentado puede coexistir con gimnasio o caminatas semanales. Aun así, el sedentarismo en los hombres se asocia con cambios en la composición corporal, el metabolismo y la función muscular. La alimentación, la edad, el descanso y los antecedentes de salud también influyen.

La conducta sedentaria no es lo mismo que no hacer ejercicio. La Asociación Estadounidense del Corazón considera sedentaria toda actividad realizada durante la vigilia con bajo gasto de energía, mientras la persona está sentada, reclinada o acostada. Así, alguien puede alcanzar la recomendación semanal de actividad física y pasar buena parte del día sentado por trabajo, traslados o pantallas.

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Pasar muchas horas sentado se asocia con más grasa abdominal

Los músculos ayudan a utilizar la glucosa y a gastar energía. Si disminuye el movimiento cotidiano, ese estímulo se reduce. El resultado depende también de los hábitos y factores de riesgo de cada persona.

Un estudio publicado en 2026 en Biology of Sex Differences analizó a 21.444 adultos de entre 18 y 45 años y examinó los resultados de hombres y mujeres por separado. Entre los hombres, pasar entre seis y ocho horas diarias sentados se asoció con una probabilidad 22% mayor de acumular al menos dos problemas metabólicos, como obesidad, presión alta, diabetes o alteraciones de las grasas en sangre, frente a quienes permanecían sentados menos de cuatro horas. Con 8 horas o más, la diferencia fue del 26 %. El estudio es observacional y no demuestra que estar sentado sea la causa directa de esos problemas.

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La suspensión de las rutinas de ejercicio produce desentrenamiento y altera el metabolismo energético, el tejido muscular y los sistemas nervioso y endocrino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa abdominal no siempre es grasa visceral, que rodea órganos internos. Harvard Health Publishing señala que esta última se relaciona con riesgos metabólicos y cardiovasculares.

La relación también aparece en estudios recientes sobre salud metabólica

Un estudio de 2025 publicado en The Journal of Nutrition, Health and Aging evaluó con acelerómetros a 871 personas de 65 a 79 años de cuatro países europeos. Quienes acumularon menos tiempo sedentario tuvieron un riesgo metabólico menor, incluso entre quienes cumplían las recomendaciones de actividad física. La muestra incluyó hombres y mujeres, por lo que sus resultados no describen diferencias específicas por sexo.

El riesgo metabólico reúne señales como una cintura abdominal más amplia, presión arterial elevada, glucosa alta, triglicéridos altos y colesterol HDL bajo, conocido como colesterol bueno. El estudio halló una relación entre más tiempo sedentario y peores indicadores, pero por su diseño no puede demostrar una causa directa.

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Sedentarismo y abandono del entrenamiento no son lo mismo

El desentrenamiento ocurre cuando una persona reduce o deja una rutina que sostenía con regularidad. Puede afectar la capacidad para hacer ejercicio, la fuerza y la masa muscular. El sedentarismo, en cambio, alude al tiempo acumulado con bajo gasto de energía mientras se permanece sentado, reclinado o acostado.

el sedentarismo en los hombres se asocia con cambios en la composición corporal, el metabolismo y la función muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre puede dejar los ejercicios de fuerza y, aun así, tener un trabajo activo. También puede entrenar varias veces por semana y pasar ocho horas frente a una computadora. En ambos casos conviene observar el patrón general de movimiento, aunque se trate de situaciones diferentes.

La pérdida de masa y fuerza muscular vinculada con la edad se denomina sarcopenia. Harvard Health Publishing indica que los ejercicios de fuerza ayudan a mantener la función muscular durante el envejecimiento. Las cargas y los movimientos deben adaptarse ante lesiones, enfermedades crónicas o falta de experiencia previa.

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Moverse a lo largo del día complementa el ejercicio

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, junto con ejercicios de fuerza dos o más días por semana. También aconseja reducir el tiempo sedentario, aunque no fija un límite único de horas sentado ni una frecuencia universal para las pausas.

Caminar trayectos cortos, levantarse durante una llamada, hacer pausas frente a las pantallas y mantener ejercicios de fuerza cuando el estado de salud lo permite son formas de sumar movimiento. Quienes tienen enfermedades cardiovasculares, diabetes, dolor persistente o lesiones deberían acordar su plan de actividad con un profesional de la salud.

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