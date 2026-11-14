Qué olvidos deben preocupar y cinco ejercicios para cuidar el cerebro

La organización de medicamentos y agendas sostiene la autonomía personal en las tareas cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La diferencia decisiva entre un olvido esperable y una señal de alerta no está en haber perdido una llave o en no recordar un nombre de inmediato. La clave se encuentra en identificar si ese cambio altera la autonomía, desorganiza actividades conocidas o se vuelve persistente. Con esa pregunta como eje, la memoria deja de ser un motivo abstracto de preocupación y pasa a ser un aspecto de la salud que puede observarse con criterios concretos.

La consulta resulta especialmente importante porque los problemas de memoria no tienen una sola causa. El mismo organismo estadounidense enumera factores que pueden ser tratables, entre ellos algunos medicamentos, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, consumo problemático de alcohol, lesiones en la cabeza y enfermedades que afectan la tiroides, los riñones o el hígado. Por eso, los ejercicios mentales no reemplazan una evaluación clínica cuando el cambio es sostenido o afecta la vida diaria.

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Cuándo el olvido requiere una evaluación médica

La práctica de actividad física regular aporta beneficios directos a la salud cognitiva de los adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales de alarma figuran olvidar información recién aprendida de forma repetida, necesitar cada vez más recordatorios para tareas habituales, tener dificultades para planificar o completar actividades conocidas y extraviar objetos sin lograr reconstruir los pasos para encontrarlos.

También requieren atención la desorientación en tiempo o lugar, las dificultades nuevas para conversar o encontrar palabras, los cambios persistentes de juicio y conducta, y el abandono de actividades laborales, sociales o recreativas.

De acuerdo con la guía sobre los 10 signos tempranos de Alzheimer y demencia de la Alzheimer’s Association, estas manifestaciones deben motivar una consulta con un profesional de la salud, sin asumir de antemano una causa específica.

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Un deterioro cognitivo leve puede ubicarse entre los cambios esperables de la edad y la demencia. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, implica dificultades mayores que las habituales para la edad en la memoria o el pensamiento, aunque la persona conserva su capacidad de realizar las tareas diarias. Puede ser una etapa temprana de Alzheimer, pero no todas las personas con este diagnóstico desarrollan la enfermedad.

Cinco ejercicios y hábitos que pueden estimular las funciones cognitivas

Los talleres grupales y los clubes de lectura fortalecen los vínculos sociales y estimulan el lenguaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe un ejercicio que garantice prevenir el Alzheimer u otras demencias. Sin embargo, distintas investigaciones identificaron hábitos y actividades asociados con un mejor funcionamiento cognitivo, aunque sus beneficios y alcances varían según la intervención estudiada.

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1. Caminar o realizar actividad física de manera regular. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento recomienda que los adultos acumulen al menos 150 minutos semanales de actividad física. Caminar, bailar, hacer tareas domésticas o realizar una rutina adaptada a cada condición puede formar parte de ese objetivo.

La revisión del organismo sobre salud cognitiva indica que distintos estudios vincularon una mayor actividad física con indicadores favorables para la salud cerebral, aunque aún se investiga su papel preciso en la prevención del deterioro cognitivo.

2. Resolver ejercicios de razonamiento. Identificar patrones, completar secuencias, comparar opciones y organizar información permite ejercitar habilidades de análisis y resolución de problemas. Estas actividades forman parte de los entrenamientos cognitivos estudiados en adultos mayores, aunque sus beneficios pueden concentrarse en las capacidades específicamente practicadas.

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3. Entrenar la velocidad de procesamiento. Esta modalidad propone tareas para detectar y responder con rapidez a información visual. En un estudio publicado en el Journal of the American Geriatrics Society, que siguió durante diez años a 2.832 personas con una edad promedio inicial de 73,6 años, los investigadores del ensayo ACTIVE informaron que quienes recibieron entrenamiento de razonamiento y velocidad de procesamiento conservaron beneficios en las habilidades que habían practicado.

4. Aprender una habilidad nueva. Estudiar un idioma, practicar un instrumento, incorporar fotografía digital o una técnica manual exige atención sostenida y adquisición de conocimientos.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento cita estudios donde actividades mentalmente exigentes se asociaron con mejoras de memoria, aunque aclara que los beneficios cognitivos duraderos de estas propuestas todavía no son concluyentes.

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5. Sostener actividades sociales. Participar de un grupo, conversar con regularidad, hacer voluntariado o compartir una actividad organizada suma interacción, lenguaje y planificación. Los estudios observacionales citados por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento asocian una mayor participación social con mejor salud cognitiva en la vejez. Esa asociación no demuestra que la actividad social prevenga una enfermedad, pero respalda su inclusión dentro de un enfoque amplio de cuidado cerebral.

Dormir lo suficiente, controlar la presión arterial, tratar los problemas de salud física y mental y revisar la medicación con un profesional completan ese enfoque.