Alzhéimer y demencia: qué aspectos del estilo de vida pueden influir en la salud cerebral y cuáles se recomiendan controlar

El alzhéimer constituye una de las causas más frecuentes de la demencia, un síndrome que deteriora la memoria y el razonamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pérdida de memoria que interfiere con la vida cotidiana suele ser la señal más visible del deterioro cognitivo. Detrás de ese síntoma pueden coexistir enfermedades neurodegenerativas, problemas vasculares, trastornos del sueño y condiciones metabólicas que requieren evaluación clínica.

En una entrevista para el podcast The Diary of a CEO, el neurólogo David Perlmutter sostuvo que varios hábitos cotidianos pueden influir sobre el riesgo de deterioro cognitivo, aunque remarcó que no existe una garantía para evitar el alzhéimer.

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Su planteo puso el foco en la actividad física, el descanso, la alimentación, los vínculos sociales, el control de la glucosa y la prevención de golpes en la cabeza.

La demencia es un síndrome y el alzhéimer es una de sus causas más frecuentes

El neurólogo explicó que la demencia describe una alteración de las funciones cognitivas en distintos ámbitos, como memoria, orientación, lenguaje, razonamiento y capacidad para realizar actividades diarias. El alzhéimer es una de las causas más frecuentes, aunque no la única.

La desorientación en trayectos habituales y los problemas para administrar dinero señalan la necesidad de una consulta médica (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Entre otros diagnósticos mencionó la demencia vascular, asociada a alteraciones en el aporte de sangre al cerebro; la demencia con cuerpos de Lewy, vinculada con acumulaciones anormales de proteínas; y la demencia frontotemporal, que puede afectar de forma temprana la conducta, el lenguaje o la personalidad.

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El especialista relató que identificó los signos de deterioro en su padre, un neurocirujano que desarrolló alzhéimer en sus últimos años. “Perdía cosas, entraba a una habitación y olvidaba por qué estaba allí”, recordó durante la conversación.

La consulta médica resulta necesaria cuando los olvidos dejan de ser ocasionales y alteran la rutina. Perderse en trayectos conocidos, repetir preguntas, confundir fechas, tener problemas para administrar dinero, abandonar tareas habituales o sufrir cambios persistentes de conducta ameritan una evaluación profesional.

El ejercicio y la reducción del sedentarismo ocupan un lugar central

Para Perlmutter, la falta de movimiento figura entre los factores de riesgo modificables. “El ejercicio y el movimiento son una multiherramienta para el cerebro”, afirmó en The Diary of a CEO.

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Según describió, la actividad física se vincula con el funcionamiento de la insulina, la circulación sanguínea, la inflamación y la salud muscular.

El ejercicio aeróbico y el trabajo de fuerza estimulan la liberación de mioquinas que benefician la función neuronal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo señaló que tanto el trabajo aeróbico como el entrenamiento de fuerza pueden formar parte de una rutina orientada a la salud cerebral. También sostuvo que la masa muscular produce sustancias conocidas como mioquinas, que intervienen en procesos del organismo y pueden favorecer factores relacionados con la función neuronal.

La propuesta no exige iniciar una práctica intensa de inmediato. Caminar con regularidad, incorporar desplazamientos a pie, subir escaleras cuando el estado físico lo permite y sumar ejercicios de fuerza adaptados son opciones que pueden reducir el tiempo sedentario.

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Las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, antecedentes de caídas o limitaciones físicas deben definir el plan con un profesional de salud.

Presión arterial, glucosa, colesterol y sueño también influyen

El especialista vinculó la salud cerebral con marcadores metabólicos como la glucosa en sangre, la presión arterial, los lípidos y la acumulación de grasa corporal. “Los marcadores metabólicos, nuestro azúcar en sangre, nuestra presión arterial, nuestra grasa corporal y nuestros lípidos, son métricas muy importantes para el cerebro”, aseguró.

Dormir bien y mantener vínculos sociales activos forman parte de los hábitos que pueden favorecer la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso también integró su lista de prioridades. Perlmutter advirtió sobre el impacto del sueño insuficiente o de mala calidad en la toma de decisiones, la regulación de la glucosa y los procesos cerebrales asociados con la memoria.

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Los ronquidos intensos, las pausas respiratorias nocturnas, la somnolencia diurna y el cansancio persistente requieren una consulta, ya que pueden indicar trastornos tratables.

La vida social apareció como otro elemento relevante. El médico asoció el aislamiento con peores condiciones para la salud general y planteó que los vínculos personales pueden influir en el bienestar emocional y en conductas protectoras, como mantener rutinas, realizar actividad física y sostener controles de salud.

La grasa visceral se asocia con inflamación y riesgos vasculares

La grasa visceral, acumulada alrededor de los órganos del abdomen, tampoco debe confundirse con una reserva inactiva de energía. Perlmutter la definió como un tejido capaz de liberar sustancias inflamatorias, entre ellas las citocinas.

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El tejido adiposo visceral acumulado en el abdomen produce sustancias inflamatorias que elevan el riesgo cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

“Cuando se tienen 13,6 kilogramos de exceso de peso, son 13,6 de estos”, afirmó al referirse a una muestra de tejido adiposo durante la entrevista. El punto central, según explicó, no pasa solo por el peso total: la adiposidad abdominal puede relacionarse con resistencia a la insulina, inflamación sostenida y mayor riesgo cardiovascular.

El índice de masa corporal ofrece una estimación general, aunque no diferencia la ubicación de la grasa ni la composición corporal. El perímetro de cintura aporta otra medida útil para valorar la obesidad central.

Tratamientos, suplementos y dispositivos requieren una evaluación rigurosa

Perlmutter cuestionó la expectativa depositada en fármacos dirigidos contra la proteína beta amiloide, presente en el cerebro de muchas personas con alzhéimer. “No tenemos un tratamiento”, sostuvo, y agregó que los medicamentos disponibles no reemplazan la prevención ni los cambios de hábitos.

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Los tratamientos farmacológicos contra la proteína beta amiloide no sustituyen la prevención ni la adopción de hábitos saludables (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

También mencionó ensayos sobre metformina, estimulación de luz y sonido a 40 hercios, dieta cetogénica y suplementos. Esas alternativas no deben presentarse como terapias equivalentes ni utilizarse sin indicación médica.

Las decisiones sobre medicamentos, dietas restrictivas, suplementos o dispositivos deben tomar en cuenta el diagnóstico, la etapa de la enfermedad, los efectos adversos, las interacciones y el costo. “La genética carga el arma; el estilo de vida aprieta el gatillo”, afirmó Perlmutter al referirse a la predisposición hereditaria y a los factores modificables.