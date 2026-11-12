Salud

Alzhéimer y demencia: qué aspectos del estilo de vida pueden influir en la salud cerebral y cuáles se recomiendan controlar

En el podcast The Diary of a CEO, un neurólogo analizó cómo ciertas prácticas cotidianas pueden incidir en el funcionamiento cognitivo e indicó las señales que requieren atención con el transcurso de los años

Perfil ilustrado de un hombre con cerebro visible, rodeado por neuronas, una zapatilla, frutas, verduras, una luna y siluetas humanas.
El alzhéimer constituye una de las causas más frecuentes de la demencia, un síndrome que deteriora la memoria y el razonamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La pérdida de memoria que interfiere con la vida cotidiana suele ser la señal más visible del deterioro cognitivo. Detrás de ese síntoma pueden coexistir enfermedades neurodegenerativas, problemas vasculares, trastornos del sueño y condiciones metabólicas que requieren evaluación clínica.

En una entrevista para el podcast The Diary of a CEO, el neurólogo David Perlmutter sostuvo que varios hábitos cotidianos pueden influir sobre el riesgo de deterioro cognitivo, aunque remarcó que no existe una garantía para evitar el alzhéimer.

PUBLICIDAD

Su planteo puso el foco en la actividad física, el descanso, la alimentación, los vínculos sociales, el control de la glucosa y la prevención de golpes en la cabeza.

La demencia es un síndrome y el alzhéimer es una de sus causas más frecuentes

El neurólogo explicó que la demencia describe una alteración de las funciones cognitivas en distintos ámbitos, como memoria, orientación, lenguaje, razonamiento y capacidad para realizar actividades diarias. El alzhéimer es una de las causas más frecuentes, aunque no la única.

Dos hombres sentados junto a una mesa redonda con diversos alimentos, recipientes para bebidas, libros y un modelo de cerebro
La desorientación en trayectos habituales y los problemas para administrar dinero señalan la necesidad de una consulta médica (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Entre otros diagnósticos mencionó la demencia vascular, asociada a alteraciones en el aporte de sangre al cerebro; la demencia con cuerpos de Lewy, vinculada con acumulaciones anormales de proteínas; y la demencia frontotemporal, que puede afectar de forma temprana la conducta, el lenguaje o la personalidad.

PUBLICIDAD

El especialista relató que identificó los signos de deterioro en su padre, un neurocirujano que desarrolló alzhéimer en sus últimos años. “Perdía cosas, entraba a una habitación y olvidaba por qué estaba allí”, recordó durante la conversación.

La consulta médica resulta necesaria cuando los olvidos dejan de ser ocasionales y alteran la rutina. Perderse en trayectos conocidos, repetir preguntas, confundir fechas, tener problemas para administrar dinero, abandonar tareas habituales o sufrir cambios persistentes de conducta ameritan una evaluación profesional.

El ejercicio y la reducción del sedentarismo ocupan un lugar central

Para Perlmutter, la falta de movimiento figura entre los factores de riesgo modificables. “El ejercicio y el movimiento son una multiherramienta para el cerebro”, afirmó en The Diary of a CEO.

Según describió, la actividad física se vincula con el funcionamiento de la insulina, la circulación sanguínea, la inflamación y la salud muscular.

Composición dividida con un hombre levantando una barra con pesas en un banco y una mujer que camina por un sendero en un parque
El ejercicio aeróbico y el trabajo de fuerza estimulan la liberación de mioquinas que benefician la función neuronal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo señaló que tanto el trabajo aeróbico como el entrenamiento de fuerza pueden formar parte de una rutina orientada a la salud cerebral. También sostuvo que la masa muscular produce sustancias conocidas como mioquinas, que intervienen en procesos del organismo y pueden favorecer factores relacionados con la función neuronal.

La propuesta no exige iniciar una práctica intensa de inmediato. Caminar con regularidad, incorporar desplazamientos a pie, subir escaleras cuando el estado físico lo permite y sumar ejercicios de fuerza adaptados son opciones que pueden reducir el tiempo sedentario.

Las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, antecedentes de caídas o limitaciones físicas deben definir el plan con un profesional de salud.

Presión arterial, glucosa, colesterol y sueño también influyen

El especialista vinculó la salud cerebral con marcadores metabólicos como la glucosa en sangre, la presión arterial, los lípidos y la acumulación de grasa corporal. “Los marcadores metabólicos, nuestro azúcar en sangre, nuestra presión arterial, nuestra grasa corporal y nuestros lípidos, son métricas muy importantes para el cerebro”, aseguró.

A la izquierda, un hombre y una mujer duermen en una cama. A la derecha, cuatro adultos caminan y sonríen en un sendero de montaña
Dormir bien y mantener vínculos sociales activos forman parte de los hábitos que pueden favorecer la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso también integró su lista de prioridades. Perlmutter advirtió sobre el impacto del sueño insuficiente o de mala calidad en la toma de decisiones, la regulación de la glucosa y los procesos cerebrales asociados con la memoria.

Los ronquidos intensos, las pausas respiratorias nocturnas, la somnolencia diurna y el cansancio persistente requieren una consulta, ya que pueden indicar trastornos tratables.

La vida social apareció como otro elemento relevante. El médico asoció el aislamiento con peores condiciones para la salud general y planteó que los vínculos personales pueden influir en el bienestar emocional y en conductas protectoras, como mantener rutinas, realizar actividad física y sostener controles de salud.

La grasa visceral se asocia con inflamación y riesgos vasculares

La grasa visceral, acumulada alrededor de los órganos del abdomen, tampoco debe confundirse con una reserva inactiva de energía. Perlmutter la definió como un tejido capaz de liberar sustancias inflamatorias, entre ellas las citocinas.

Grasa visceral, obesidad, sobrepeso, grasa.- (Imagen ilustrativa Infobae)
El tejido adiposo visceral acumulado en el abdomen produce sustancias inflamatorias que elevan el riesgo cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

“Cuando se tienen 13,6 kilogramos de exceso de peso, son 13,6 de estos”, afirmó al referirse a una muestra de tejido adiposo durante la entrevista. El punto central, según explicó, no pasa solo por el peso total: la adiposidad abdominal puede relacionarse con resistencia a la insulina, inflamación sostenida y mayor riesgo cardiovascular.

El índice de masa corporal ofrece una estimación general, aunque no diferencia la ubicación de la grasa ni la composición corporal. El perímetro de cintura aporta otra medida útil para valorar la obesidad central.

Tratamientos, suplementos y dispositivos requieren una evaluación rigurosa

Perlmutter cuestionó la expectativa depositada en fármacos dirigidos contra la proteína beta amiloide, presente en el cerebro de muchas personas con alzhéimer. “No tenemos un tratamiento”, sostuvo, y agregó que los medicamentos disponibles no reemplazan la prevención ni los cambios de hábitos.

Dos hombres sentados junto a una mesa redonda con diversos alimentos, recipientes para bebidas, libros y un modelo de cerebro
Los tratamientos farmacológicos contra la proteína beta amiloide no sustituyen la prevención ni la adopción de hábitos saludables (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

También mencionó ensayos sobre metformina, estimulación de luz y sonido a 40 hercios, dieta cetogénica y suplementos. Esas alternativas no deben presentarse como terapias equivalentes ni utilizarse sin indicación médica.

Las decisiones sobre medicamentos, dietas restrictivas, suplementos o dispositivos deben tomar en cuenta el diagnóstico, la etapa de la enfermedad, los efectos adversos, las interacciones y el costo. “La genética carga el arma; el estilo de vida aprieta el gatillo”, afirmó Perlmutter al referirse a la predisposición hereditaria y a los factores modificables.

Temas Relacionados

AlzheimerDemenciaDeterioro cognitivoEjercicio físicoMemoriaEnvejecimientoNeurologíaEntrevistas PodcastNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De salud digestiva a control de azúcar: cuáles son los beneficios reales de consumir rábanos, según una experta

La especialista Kate Patton explica desde Cleveland Clinic que este bulbo crujiente contiene micronutrientes saludables, pero advierte que no existen curas milagrosas detrás de su consumo. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

De salud digestiva a control de azúcar: cuáles son los beneficios reales de consumir rábanos, según una experta

Dolor en la lengua: cuándo deja de ser pasajero y conviene una consulta médica

Sanford Timen, especialista en problemas de oído, nariz y garganta de Cleveland Clinic, señaló los aspectos que ayudan a reconocer una molestia persistente. El tiempo de evolución y la intensidad del malestar son las claves para decidir si amerita una atención profesional

Dolor en la lengua: cuándo deja de ser pasajero y conviene una consulta médica

5 estiramientos sencillos para aliviar la rigidez tras permanecer horas sentado

La inactividad prolongada frente al escritorio acorta los músculos y reduce la movilidad articular. Posturas suaves para caderas, columna y piernas pueden devolver la agilidad al cuerpo en solo diez minutos

5 estiramientos sencillos para aliviar la rigidez tras permanecer horas sentado

¿Con solo bajar el consumo de sal alcanza? Qué dice la ciencia sobre el control del sodio en la hipertensión

Un ensayo con 213 participantes comparó dos pautas alimentarias y registró cambios en los valores sistólicos, incluso entre quienes usaban medicación

¿Con solo bajar el consumo de sal alcanza? Qué dice la ciencia sobre el control del sodio en la hipertensión

Qué diferencia existe entre los productos sin azúcar y sin azúcar añadido

Las leyendas del frente de los envases responden a criterios distintos y requieren revisar los datos nutricionales para conocer la composición completa de cada alimento

Qué diferencia existe entre los productos sin azúcar y sin azúcar añadido

DEPORTES

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Una estrella de UFC mostró cómo quedó su rostro tras el ataque que sufrió de otro luchador durante una entrevista: “Vinieron por la espalda”

Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 de Qatar por motivos de seguridad

Una figura del fútbol confesó que no jugaría en un gigante de Europa por el particular apodo que tiene el club

Cómo es la regla 50+1 que promueve la Bundesliga para que los socios no pierdan el control de los clubes: la diferencia con Argentina

Lo pusieron a la par de Maradona, no jugó en Primera y se retiró a los 25 años preso de sus adicciones: el “mejor futbolista que nadie vio”

TELESHOW

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: “Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: “Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”

Murió Paolo, el rockero, el personaje que marcó la televisión de los 80

De Ca7riel y Paco Amoroso a Milo J, los argentinos que buscarán brillar en los Latin Grammy

Se entregan los Martín Fierro de Cable 2026: todos los nominados y los detalles de la ceremonia

Mala Fama sorprendió en MasterChef al revelar su pasado en el mundo gastronómico antes de dedicarse a la música

INFOBAE AMÉRICA

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

En medio de las negociaciones, drones de Putin atacaron un edificio residencial ucraniano: un muerto y siete heridos

Punto por punto: la trama de espionaje, infidelidad y tecnología que puede costarle el cargo al CEO de Nvidia

La ciudad de Tokio instala contenedores inteligentes para controlar la basura turística

Entre castillos intactos y tabernas históricas: 5 villas medievales europeas que brillan en invierno

Qué es el resorte natural, el misterio de la elasticidad humana que desconcertó a la ciencia por 50 años