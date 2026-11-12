Proteína en polvo: 5 ingredientes y bebidas que pueden afectar su digestión o interferir con la recuperación muscular

El nutricionista Andrew Tracey analizó cinco combinaciones de ingredientes al preparar batidos de proteína en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un batido de proteína en polvo puede aportar una dosis práctica de nutrientes después del entrenamiento o como complemento de una comida.

La elección del líquido y de los ingredientes que se suman a la mezcla puede cambiar la textura, aumentar las molestias digestivas o afectar la respuesta muscular tras el ejercicio.

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Un análisis del entrenador y nutricionista Andrew Tracey para Men’s Health detalló cinco combinaciones que conviene revisar al preparar un batido de proteína en polvo. El informe abordó los efectos del calor sobre el suero, las molestias vinculadas con la lactosa y la posible interferencia del alcohol en la recuperación muscular.

1) El café muy caliente puede formar grumos en el suero

El café con proteína suele aparecer como una alternativa rápida para el desayuno, aunque incorporar el polvo directamente en un líquido a temperatura elevada puede modificar su consistencia. El calor favorece la desnaturalización de las proteínas de suero, un proceso que altera su estructura y puede provocar grumos.

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La disolución previa del suplemento en líquidos fríos previene alteraciones de textura con café o avena caliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa modificación no implica, por sí sola, que el producto pierda los aminoácidos que aporta. Un estudio evaluó proteínas de suero sometidas a 65, 75, 85 y 90 °C. Los resultados no mostraron cambios relevantes en el grado de degradación proteica por acción de las enzimas.

La recomendación práctica consiste en disolver primero el producto en una pequeña cantidad de líquido frío. Luego se puede añadir el café cuando ya no esté hirviendo. El mismo criterio puede aplicarse a la avena: resulta preferible incorporar el polvo después de cocinarla.

2) Los líquidos ácidos alteran la textura de algunas fórmulas

Los jugos cítricos, el limón y otros ingredientes con alta acidez pueden provocar una mezcla más espesa o con aspecto cortado. Este efecto aparece con mayor frecuencia en productos que contienen caseína, una proteína que puede agruparse cuando el medio se acidifica.

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Una investigación revisó la formación de geles en concentrados de caseína sometidos a acidificación. El fenómeno explica por qué ciertos batidos adquieren una textura parecida a la de un yogur, aunque no representa una pérdida automática de valor nutricional ni una reducción directa de la respuesta muscular.

Los jugos cítricos espesan las fórmulas con caseína y provocan una textura similar a la del yogur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas bebidas de suero se diseñan para conservar una consistencia adecuada en medios ácidos. En otros casos, separar el jugo del batido o elegir una fórmula apta para ese tipo de preparación puede evitar una combinación difícil de beber.

3) La leche puede aumentar las molestias por lactosa

La leche de vaca aporta cremosidad y suma proteínas al batido. Para las personas con intolerancia a la lactosa, esa elección puede elevar el riesgo de gases, distensión abdominal o diarrea. La lactosa es el azúcar presente en la leche, y los síntomas aparecen cuando el organismo no cuenta con suficiente lactasa para digerirla.

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El problema depende de la cantidad total consumida. Algunos polvos de origen lácteo también contienen lactosa, por lo que combinar el suplemento con un vaso grande de leche puede superar el nivel de tolerancia individual.

Un ensayo realizado con 25 adultos con no persistencia de lactasa evaluó el consumo gradual de lactosa durante 12 semanas. Los participantes ingirieron dosis de hasta 12 gramos dos veces al día y registraron síntomas gastrointestinales leves o inexistentes durante la intervención.

La mezcla de leche de vaca con proteína en polvo incrementa los síntomas digestivos en personas con intolerancia a la lactosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato sugiere que la respuesta no es idéntica en todos los casos y depende de la dosis, la frecuencia de consumo y la tolerancia individual.

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Las leches sin lactosa y las bebidas de almendras o coco pueden funcionar como alternativas para quienes buscan una preparación más cremosa que la obtenida con agua.

Estas opciones vegetales contienen menos proteínas que la leche convencional, aunque el suplemento aporta la mayor parte de ese nutriente.

4) Prebióticos, edulcorantes y probióticos pueden irritar el intestino

Los batidos que acumulan suplementos para la salud intestinal, fibras y jarabes sin azúcar pueden generar efectos digestivos no deseados. La inulina y la oligofructosa, dos fibras prebióticas, son fermentadas por bacterias intestinales y pueden incrementar la producción de gases.

La combinación de inulina y alcoholes de azúcar en el batido eleva el riesgo de gases y distensión abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sorbitol y el xilitol, alcoholes de azúcar presentes en distintos edulcorantes, también pueden causar malestar cuando el intestino los absorbe de forma incompleta.

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Estos compuestos atraen agua hacia el tracto digestivo, lo que puede favorecer una evacuación urgente en personas sensibles.

Un metaanálisis, que reunió 17 ensayos clínicos también vinculó los fructooligosacáridos con una mayor frecuencia de evacuaciones y con episodios de gases e hinchazón, generalmente tolerables.

5) El alcohol reduce la síntesis de proteína muscular después del ejercicio

El impacto más relevante no depende de que el alcohol y el batido estén dentro del mismo vaso. La ingesta de bebidas alcohólicas durante el período de recuperación puede afectar los procesos que favorecen la reparación muscular tras el entrenamiento.

El consumo de bebidas alcohólicas después del ejercicio disminuye la síntesis de proteínas musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión basada en pruebas concluyó que el consumo agudo y crónico de alcohol puede disminuir la síntesis de proteínas musculares y alterar vías relacionadas con la recuperación, como la señalización de mTORC1.

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El trabajo no plantea que el alcohol destruya la proteína del suplemento. El efecto se vincula con la recuperación del organismo después de la actividad física, un proceso que puede perder eficiencia ante el consumo excesivo de alcohol.