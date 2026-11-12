De salud digestiva a control de azúcar: cuáles son los beneficios reales de consumir rábanos, según una experta

Los rábanos aportan fibra y vitamina C con un bajo nivel de calorías, según la dietista Kate Patton (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una ensalada o como guarnición, los rábanos suelen pasar inadvertidos. El interés cambia cuando se les atribuyen efectos sobre la digestión, la presión arterial o el azúcar en sangre. Sin embargo, antes de convertirlos en un recurso de bienestar, conviene distinguir entre sus nutrientes y los efectos concretos que se les atribuyen.

Esta diferencia importa cuando un alimento común se presenta como una respuesta rápida a una preocupación de salud. La pregunta central es qué puede aportar el rábano dentro de una alimentación variada y qué beneficios requieren más estudios antes de darlos por confirmados.

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La dietista registrada Kate Patton explicó en Cleveland Clinic que los rábanos son vegetales de raíz bajos en calorías y aportan fibra, vitamina C y otros nutrientes.

El aporte de fibra de este vegetal favorece el tránsito intestinal y contribuye a prevenir el estreñimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Patton aclaró que aún hay pocos estudios sobre los efectos específicos de este alimento. Por eso, señaló que puede integrarse a una alimentación equilibrada, sin atribuirle beneficios que no están comprobados.

La fibra es el aporte más claro de los rábanos

Patton indicó que sumar rábanos a una alimentación equilibrada puede ayudar a alcanzar la meta diaria de fibra. Según explicó la dietista, la fibra favorece el paso de los alimentos por el sistema digestivo y contribuye a mantener la regularidad intestinal.

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La especialista señaló que la fibra aumenta el volumen de las heces y puede ablandarlas. Por ese motivo, comer vegetales de forma regular puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

Patton no presentó al rábano como una solución aislada para ese problema, sino como una fuente de fibra dentro de la alimentación general.

Las hojas del rábano son comestibles y permiten aprovechar más nutrientes dentro de la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, explicó que las hojas del rábano son comestibles y contienen nutrientes. El dato permite aprovechar más partes del vegetal, aunque la dietista remarcó que sus aportes dependen del conjunto de la dieta y no de una receta determinada.

La profesional mencionó variedades como el rábano rojo, frecuente en los comercios, y el daikon, una variedad blanca de sabor más suave. Incluso, describió esas diferencias como alternativas para la cocina, no como prueba de que una variedad tenga ventajas nutricionales sobre otra.

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La presión arterial y el azúcar en sangre requieren más estudios

Patton sostuvo que algunos nutrientes presentes en los rábanos podrían estar vinculados con la presión arterial. La dietista advirtió que esa posibilidad no permite afirmar que incorporar este vegetal baje la presión por sí mismo.

El rábano rojo posee un sabor picante, mientras que la variedad daikon ofrece un gusto más suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, describió al rábano como un alimento de índice glucémico bajo. Este término se refiere a alimentos que pueden elevar el azúcar en sangre de manera más gradual.

Aun así, la dietista aclaró que no hay suficientes estudios sobre la relación entre los rábanos y el control de la glucosa como para definir sus efectos con precisión.

La especialista recomendó que las personas con diabetes u otras condiciones que afecten la glucosa consulten a su equipo de salud antes de sumar rábanos a su alimentación. Patton indicó que esa decisión debe respetar el plan alimentario definido para cada situación.

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El rábano puede sumar variedad en comidas cotidianas

Patton describió al rábano rojo como un vegetal de textura crujiente y sabor picante. También explicó que el daikon tiene un gusto más suave y es habitual en preparaciones asiáticas. La dietista indicó que el rábano puede comerse crudo para conservar su textura o cocinarse para suavizar el picor.

Los especialistas aconsejan que las personas con diabetes consulten a su equipo médico antes de modificar su alimentación

La profesional consideró seguro, en general, consumir media taza de rábanos al día. También advirtió que las reacciones alérgicas son poco frecuentes, aunque pueden ser graves.

Ante síntomas de una reacción alérgica intensa, Patton aconsejó buscar atención de emergencia. Los rábanos pueden aportar fibra y nutrientes en comidas variadas, según explicó la dietista.

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Para finalizar, Patton no los presentó como una estrategia independiente para bajar la presión arterial, controlar el azúcar en sangre o resolver molestias digestivas, y señaló que se necesitan más estudios para conocer mejor sus posibles efectos.