¿Con solo bajar el consumo de sal alcanza? Qué dice la ciencia sobre el control del sodio en la hipertensión

Un estudio clínico publicado en la revista JAMA comprobó que una dieta con menos sodio disminuye la presión arterial en una semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La discusión sobre la sal suele centrarse en el salero, aunque gran parte del sodio se incorpora antes de que los alimentos lleguen a la mesa, a través de comidas preparadas y productos envasados.

El resultado no implica una recomendación igual para toda la población ni reemplaza los tratamientos indicados. Sí responde una duda frecuente ante la hipertensión o una presión elevada: cuánto puede cambiar ese valor al reducir el sodio en la alimentación y cuáles son los límites de esa conclusión.

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Sohaib Imtiaz, médico y director médico de Verywell Health, explicó que la disminución de sodio puede tener un efecto mayor en las personas sensibles a la sal.

Esa condición describe una respuesta más marcada de la presión arterial ante cambios en el consumo de sodio, aunque no existe una prueba clínica validada para diagnosticarla de forma directa.

La disminución del consumo de sodio genera una respuesta más marcada en individuos con sensibilidad a la sal, una condición sin prueba diagnóstica directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio con 213 adultos registró cambios en una semana

El dato surge de un estudio clínico publicado en la revista JAMA. La investigación, dirigida por Deepak K. Gupta, del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, reunió a 213 adultos de 50 a 75 años de Chicago y Birmingham, en Estados Unidos.

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Cada participante siguió dos planes de alimentación durante una semana. Uno contenía cerca de 500 miligramos de sodio por día. En el otro se agregaban 2.200 miligramos diarios de sodio a la alimentación habitual.

La asignación de los planes fue al azar y, al terminar la primera semana, cada persona pasó al plan contrario. Así, los investigadores pudieron comparar los cambios de presión arterial de cada participante bajo las dos condiciones.

La presión sistólica descendió entre siete y ocho milímetros de mercurio durante la semana con la dieta reducida en sodio frente al plan con mayor contenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión se midió durante 24 horas al final de cada semana. El estudio encontró que la presión sistólica, que es el valor más alto y refleja la presión cuando el corazón se contrae, fue entre 7 y 8 milímetros de mercurio menor con el plan de menos sodio que con el de mayor contenido.

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En comparación con la alimentación habitual, la baja media de la presión sistólica fue de 6 milímetros de mercurio. El 71,7 por ciento de los participantes tuvo valores más bajos durante el plan con menos sodio que con su dieta de costumbre.

Los investigadores informaron que la reducción se observó tanto en personas con presión normal como en quienes tenían hipertensión, recibieran o no medicamentos para controlarla.

El descenso de la presión arterial abarcó a personas con valores normales y a participantes con hipertensión, sin importar el uso de medicación previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado muestra un efecto inmediato, no una respuesta definitiva

La duración del estudio es clave para interpretar sus resultados. Cada plan alimentario se sostuvo solo durante una semana.

Por esa razón, la investigación permite observar un efecto rápido, pero no establece si las personas podrían mantener esa forma de comer durante meses o años ni cómo cambiaría la presión en ese período.

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El equipo investigador entregó las comidas, bebidas y colaciones del plan bajo en sodio. Esto permitió controlar la cantidad prevista de este mineral, aunque no reproduce por completo la vida diaria, en la que influyen la disponibilidad de productos, los horarios y las comidas fuera del hogar.

Los resultados tampoco pueden trasladarse sin matices a toda la población. La edad mediana de los participantes fue de 61 años.

Aunque el trabajo incluyó personas con y sin hipertensión y también a quienes usaban medicamentos, la evaluación y las decisiones de tratamiento deben considerar cada caso.

Los autores advirtieron que la investigación midió efectos inmediatos durante siete días con comida provista, sin evaluar la adherencia a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el estudio se registraron efectos adversos leves en el 9,9% de los participantes que siguieron el plan alto en sodio y en el 8% de quienes siguieron el de menor contenido.

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Los autores concluyeron que la reducción de sodio bajó la presión arterial en la mayoría de los adultos evaluados, dentro de las condiciones del estudio y en el plazo analizado.

La mayor parte del sodio puede estar fuera del salero

Imtiaz señaló que cerca del 70 por ciento del sodio que se consume en Estados Unidos, como para citar un ejemplo, proviene de alimentos envasados y comidas preparadas. Ese dato desplaza la atención de la sal que se agrega al cocinar hacia las etiquetas de los productos y las comidas que se consumen fuera de casa.

Como referencia, el médico indicó que media cucharadita de sal contiene alrededor de 1.200 miligramos de sodio.

También explicó que, para las personas con hipertensión, el objetivo suele ser consumir menos de 1.500 miligramos diarios y que las guías alimentarias recomiendan menos de 2.300 miligramos por día para la población general.

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Cerca del setenta por ciento del sodio consumido en Estados Unidos proviene de productos envasados y comidas preparadas fuera del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sal de mesa contiene sodio, pero no todo el sodio de la dieta llega desde el salero. Reducir su consumo puede implicar elegir menos productos procesados, limitar las comidas listas para consumir y pedir preparaciones con menos sal, además de evitar agregarla durante la cocción.

El especialista mencionó las hierbas como una alternativa para condimentar. También citó un plan de alimentación llamado DASH, diseñado para ayudar a bajar la presión arterial, y alimentos ricos en potasio, como frutas, verduras de hoja, papas, legumbres, frutos secos y lácteos.

El estudio evaluó un plan controlado durante una semana, por lo que no permite atribuir el resultado a un alimento en particular ni definir una única estrategia para todas las personas.

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