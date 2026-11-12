Salud

Qué diferencia existe entre los productos sin azúcar y sin azúcar añadido

Las leyendas del frente de los envases responden a criterios distintos y requieren revisar los datos nutricionales para conocer la composición completa de cada alimento

Dibujo de una botella y una caja con etiquetas levantadas que dejan ver terrones de azúcar observados a través de una lupa sostenida por una mano.
La American Heart Association recomienda revisar la tabla nutricional completa y la lista de ingredientes más allá de los mensajes del envase (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los alimentos y las bebidas ultraprocesados pueden incorporar azúcar durante su elaboración, incluso en productos que no se asocian de manera inmediata con lo dulce, como panes, condimentos o bebidas saborizadas. Johns Hopkins Medicine advierte que una ingesta elevada puede vincularse con hiperglucemia, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, caries, aumento de triglicéridos, obesidad y diabetes tipo 2.

En ese contexto, las afirmaciones del frente de los envases suelen influir en la elección de compra. Expresiones como “sin azúcar”, “sin azúcar añadido” o “reducido en azúcar” pueden parecer equivalentes, aunque responden a criterios diferentes y no describen por sí solas la calidad nutricional completa de un alimento.

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La diferencia importa porque la información debe interpretarse junto con la etiqueta nutricional y la lista de ingredientes, de acuerdo con la American Heart Association. La entidad señala que una declaración destacada en el envase puede ser útil, aunque no reemplaza la revisión del contenido total de azúcar, los azúcares añadidos y el resto de los nutrientes.

Sin azúcar y sin azúcar añadido describen situaciones diferentes

Dos vasos con hielo en una mesa de madera, uno con agua y una rodaja de limón y otro con gaseosa oscura y un trozo de lima.
La leyenda "sin azúcar añadido" garantiza la ausencia de agregados industriales pero no excluye los azúcares naturales de frutas o lácteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, establece que un producto puede declararse “sin azúcar” cuando una porción contiene menos de 0,5 gramos de azúcares totales. Ese límite contempla tanto los que se encuentran naturalmente en los ingredientes como los incorporados durante el proceso industrial, según publicó la American Heart Association.

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La denominación puede aparecer con variantes como “cero azúcar” o “libre de azúcar”. Sin embargo, los productos que emplean estas afirmaciones pueden contener sustitutos o edulcorantes de bajas calorías para conservar el sabor dulce, indicó la asociación.

En cambio, la frase “sin azúcar añadido” se refiere al proceso de producción. Significa que durante la elaboración o el envasado no se agregaron azúcar ni ingredientes que la contengan. Esa afirmación no implica que el producto carezca de azúcares totales, ya que puede aportar los que existen de manera natural en materias primas como la fruta, la leche o sus derivados.

La categoría “reducido en azúcar” tampoco equivale a un producto sin azúcar. Según la American Heart Association, debe tener al menos un 25% menos de azúcares que la versión convencional del mismo producto. La comparación, por lo tanto, depende de cuál sea la formulación original y no determina por sí sola si la cantidad final de azúcar es baja.

Una mano sostiene una lata de aluminio con condensación y vierte un líquido transparente dentro de un vaso de vidrio sobre una mesa.
Los alimentos identificados como "reducidos en azúcar" contienen al menos un 25 por ciento menos de azúcares que su versión convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también advirtió sobre términos sin una definición regulada, como “ligeramente endulzado”. Estas expresiones pueden dar una impresión favorable sin detallar el perfil nutricional. Por eso, los carbohidratos totales, los azúcares totales, los azúcares añadidos, la fibra, las proteínas y la lista de ingredientes ofrecen una mirada más amplia que la leyenda principal del envase, según señaló Verywell Mind.

Las bebidas endulzadas y los ultraprocesados concentran buena parte de los azúcares añadidos

La presencia de azúcar añadido no se limita a golosinas, productos de pastelería o postres. Johns Hopkins Medicine incluye entre las fuentes frecuentes a las gaseosas, las bebidas con sabor a fruta, el té dulce, los aderezos, el ketchup y la salsa barbacoa. La institución distingue estos productos de alimentos como frutas, lácteos y cereales, que pueden contener azúcares naturales y otros nutrientes.

La American Heart Association recomienda prestar atención a las bebidas azucaradas. De acuerdo con la entidad, reducir su presencia puede ser una forma de disminuir la ingesta de azúcares añadidos, mientras que el agua, las infusiones sin azúcar o el café sin azúcar aparecen como alternativas mencionadas en su guía.

Los alimentos con declaraciones de reducción de azúcar requieren una evaluación adicional. Un cereal de desayuno azucarado, por ejemplo, puede anunciar que contiene menos azúcar que su versión habitual y aun así mantener un perfil nutricional limitado, indicó la American Heart Association. La comparación entre dos envases debe incluir la porción declarada, ya que el contenido informado corresponde a esa cantidad específica y no necesariamente al total consumido.

Un pote de dulce de leche con una cuchara de metal y un frasco de vidrio con azúcar blanca y una pala de madera sobre una mesa de madera rústica.
Mayo Clinic advierte que sustitutos como los alcoholes de azúcar o la estevia pueden provocar trastornos digestivos en algunas personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene considerar los sustitutos del azúcar que pueden aparecer en productos identificados como dietéticos, bajos en carbohidratos o sin azúcar. Mayo Clinic señaló que estos ingredientes suelen aportar menos calorías que el azúcar común y que algunos no aportan calorías. La institución agregó que los alcoholes de azúcar, la estevia y otros pueden provocar distensión abdominal, gases o diarrea en algunas personas, con variaciones según la cantidad consumida.

La elección de un alimento no depende solamente de la presencia o ausencia de azúcar añadido, según Verywell Mind. Un producto menos procesado puede aportar más nutrientes que otro con una leyenda “sin azúcar”, aun cuando registre más azúcar total por sus ingredientes naturales. La lectura conjunta del envase permite distinguir entre una reducción puntual de azúcar y el perfil nutricional general de cada opción.

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