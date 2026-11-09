Qué opciones vegetales concentran más proteína según sus porciones

El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos elaboró una guía que clasifica el contenido proteico de diversos alimentos vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las proteínas vegetales están presentes en legumbres, derivados de la soja, cereales, frutos secos, semillas y algunas verduras. Sin embargo, la cantidad que aporta cada alimento puede variar considerablemente, por lo que conocer las porciones resulta fundamental para organizar una alimentación vegetariana o basada principalmente en vegetales.

Una guía del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos presenta una selección de productos habituales con sus respectivas cantidades de proteína. La información permite identificar distintas alternativas y comparar sus aportes según las medidas utilizadas.

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El tempeh y la soja cocida registran las cifras más altas de la tabla con 34 y 31 gramos de proteína por taza respectivamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño de la porción es clave para interpretar las cifras: una taza de lentejas, dos cucharadas de pasta de maní y 100 gramos de tofu representan cantidades diferentes de alimento. Por eso, los valores deben analizarse teniendo en cuenta las unidades de referencia, especialmente cuando se busca establecer cuál contiene más proteína.

La soja, el tempeh y las lentejas reúnen los valores más altos de la tabla

Entre los alimentos incluidos en la guía, el tempeh encabeza la selección con 34 gramos de proteína por taza. Se trata de un producto elaborado a partir de soja fermentada, utilizado como alternativa vegetal en distintas preparaciones.

La soja cocida aparece a continuación, con 31 gramos por taza, mientras que el seitán, un alimento elaborado a partir del gluten de trigo, registra 21 gramos por una porción de 85 gramos, equivalente a tres onzas.

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Una porción de 85 gramos de seitán aporta 21 gramos de proteína a la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las legumbres, las lentejas cocidas aportan 18 gramos por taza, mientras que los porotos negros, rojos y pintos, junto con los garbanzos, registran 15 gramos para el mismo volumen. Esto significa que, según los valores de la guía, una taza de lentejas contiene tres gramos más que una de garbanzos.

Otras alternativas presentan cifras ligeramente inferiores: los porotos de carita aportan 13 gramos por taza y los porotos horneados vegetarianos, 12 gramos.

Estos datos muestran las diferencias de aporte proteico entre distintas legumbres y derivados vegetales, aunque no permiten establecer una clasificación absoluta de concentración nutricional cuando las cantidades se expresan en unidades diferentes.

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El tofu y otros derivados de la soja aparecen con porciones específicas

El tofu extrafirme contiene 12 gramos de proteína por 113 gramos, equivalentes a cuatro onzas, según la guía. En la misma cantidad, el tofu común aporta 10 gramos, lo que permite comparar ambas variedades a partir de una referencia de peso idéntica.

Media taza de proteína vegetal texturizada cocida contiene 12 gramos de proteína y la bebida de soja registra 7 gramos por taza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína vegetal texturizada cocida registra 12 gramos por media taza, mientras que una taza de bebida de soja sin sabor contiene 7 gramos. Estas presentaciones ofrecen distintas posibilidades para incorporar proteínas a comidas y bebidas.

Fuera de los derivados de la soja, la quinoa cocida aporta 8 gramos por taza y las arvejas cocidas, 9 gramos. Ambas pueden formar parte de preparaciones que combinan cereales, legumbres y otros ingredientes de origen vegetal.

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Las diferencias entre estos productos muestran la importancia de considerar no solo el tipo de alimento, sino también la cantidad consumida y su forma de preparación, ya que los valores corresponden a las porciones específicas utilizadas por la fuente.

Frutos secos, pasta de maní y verduras completan la selección

Los frutos secos y sus derivados también contribuyen al consumo de proteínas. La pasta de maní aporta 8 gramos por dos cucharadas, mientras que las almendras registran la misma cantidad en un cuarto de taza.

La espinaca y el brócoli cocidos aportan 5 gramos de proteína por cada taza de alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los cereales y sus preparaciones, una taza de fideos tipo espagueti cocidos contiene 7 gramos de proteína, frente a los 6 gramos que aporta una taza de avena cocida, según los datos de la guía.

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Las verduras presentan cantidades menores dentro de esta selección, aunque también contribuyen al aporte diario. Tanto la espinaca cocida como el brócoli cocido registran 5 gramos de proteína por taza.

La variedad de alimentos disponibles permite incorporar este nutriente a través de diferentes grupos vegetales. Para interpretar correctamente sus aportes, es importante considerar las cantidades consumidas, la combinación de ingredientes y las necesidades nutricionales individuales.