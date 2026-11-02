Salud

Las siete verduras que más fibra concentran y expertos recomiendan incorporalas a la dieta

La variedad de alimentos de origen vegetal permite elevar el aporte diario de este nutriente asociado con la salud intestinal y metabólica

Dibujo de una alcachofa, una batata cortada, coles de Bruselas y una zanahoria unidas por líneas onduladas sobre fondo claro.
La fibra soluble contribuye al control del colesterol y la fibra insoluble favorece el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fibra dietética es un componente de los alimentos de origen vegetal que el organismo no digiere ni absorbe. Su presencia en la alimentación se asocia con el funcionamiento intestinal, la sensación de saciedad y el control de algunos indicadores metabólicos, como el colesterol y la glucosa en sangre.

La diferencia entre una dieta que incluye verduras y otra que alcanza un aporte relevante de fibra puede estar en la variedad elegida. Algunas hortalizas habituales en ensaladas tienen una cantidad comparativamente menor.

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La fibra soluble se disuelve en agua y puede contribuir a reducir el colesterol en sangre, mientras que la insoluble aumenta el volumen de las heces y facilita el tránsito intestinal. Ambas están presentes en distintos alimentos vegetales. La British Dietetic Association recomienda que los adultos consuman alrededor de 30 gramos diarios para obtener beneficios generales, aunque aclara que el aumento debe adecuarse a la tolerancia y los antecedentes de salud de cada persona.

Siete vegetales que concentran más fibra en una alimentación cotidiana

Las arvejas se encuentran entre las verduras con mayor aporte; la Mayo Clinic indica que una taza aporta 9 gramos de fibra. Lauren Ball, de la Universidad de Queensland, y Emily Burch, profesora de la Southern Cross University de Australia, las incluyen entre las opciones vegetales más ricas en este nutriente, junto con alimentos como la palta, las alcachofas y las raíces comestibles.

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Una taza de arvejas hervidas aporta nueve gramos de fibra a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcaucil, también conocido como alcachofa, también se destaca por su estructura vegetal en capas. De acuerdo con Cleveland Clinic, media taza de corazones de alcachofa cocidos aporta 3,5 gramos de fibra. La dietista registrada Anna Taylor explicó a la entidad sanitaria que la estructura de este alimento contribuye a su aporte.

Cuatro alcauciles enteros, un recipiente con pan rallado y dos dientes de ajo sobre una tabla de picar de madera.
Media taza de corazones de alcaucil cocidos contiene tres gramos y medio de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los repollos de Bruselas combinan fibra y otros nutrientes propios de las verduras crucíferas. Según la Mayo Clinic, una taza de esta verdura hervida contiene 4,5 gramos de fibra. Taylor indicó que una porción equivalente cocida aporta cerca de 4 gramos, una diferencia que responde a las porciones de referencia utilizadas por cada fuente.

Preparación de coles de Bruselas, cocina verde, picado de vegetales, opción rica en vitaminas, cena saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una taza de repollos de Bruselas cocidas proporciona entre cuatro y cuatro gramos y medio de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli es otra alternativa disponible en preparaciones calientes o frías. Mayo Clinic calcula 5 gramos de fibra para una taza de la planta hervida y picada, mientras que Cleveland Clinic registra 2,5 gramos en media taza de este vegetal cocido. Ambas referencias sitúan a esta verdura como una fuente para complementar el aporte de fibra en las comidas.

Trozos de brócoli crudo de color verde distribuidos sobre una superficie de madera con vetas pronunciadas.
El brócoli hervido aporta hasta cinco gramos de fibra por taza según su preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batata figura entre los vegetales con más fibra según las docentes de la entidad educativa. La clínica estadounidense la menciona entre los alimentos vegetales que pueden integrarse a una alimentación rica en este tipo de carbohidrato.

Una batata cortada por la mitad con el interior anaranjado y varias batatas enteras sobre una mesa de madera
La batata combina fibra soluble e insoluble dentro de su aporte nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remolacha aparece en la lista de vegetales de mayor contenido de fibra elaborada por las especialistas australianas y puede incorporarse como parte de comidas que reúnan distintas fuentes vegetales; una estrategia que la British Dietetic Association plantea para ampliar la diversidad de fibras consumidas.

Una mano sostiene un cuchillo que corta una remolacha en rodajas sobre una tabla de madera, con gotas de líquido rojo y las hojas de la remolacha visibles.
La remolacha suma fibra dietética y favorece la diversidad de nutrientes vegetales en el plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zanahoria aporta una cantidad más moderada que las arvejas o el alcaucil, pero puede contribuir al total diario. Mayo Clinic estima 1,5 gramos de fibra en una medida mediana.

Ball y Burch la incluyen entre las verduras más ricas en fibra frente a opciones como la lechuga, el pepino o el tomate, que presentan un contenido comparativamente menor.

Zanahorias con hojas verdes y restos de tierra en una cesta de mimbre colocada sobre una mesa de madera con vegetación de fondo.
Una zanahoria cruda mediana aporta un gramo y medio de fibra a la ingesta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis grupos de alimentos permiten ampliar el aporte de fibra

  • Legumbres y leguminosas. Lentejas, porotos y garbanzos se encuentran entre las fuentes más concentradas. Mayo Clinic señala que una taza aporta 15,5 gramos de fibra aproximadamente.
  • Frutas. Frambuesas, peras y manzanas con cáscara integran este grupo. Según Mayo Clinic, una taza de frambuesas contiene 8 gramos, una pera mediana aporta 5,5 gramos y una manzana mediana con cáscara, 4,5 gramos.
  • Cereales integrales. La avena, la cebada, el arroz integral, la quinoa, el pan integral y las pastas integrales conservan partes del grano donde se concentra la fibra. La British Dietetic Association señala que reemplazar opciones refinadas por versiones integrales es una de las formas de incrementar el aporte.
  • Frutos secos. Almendras y pistachos aportan fibra en porciones pequeñas. Mayo Clinic estima 3,5 gramos para 28 gramos de almendras, mientras que Cleveland Clinic recomienda considerar el tamaño de la porción debido a que se trata de alimentos concentrados.
  • Semillas. Chía, lino y girasol pueden agregarse a yogures, avenas y ensaladas. Mayo Clinic informa que 28 gramos de semillas de chía aportan 10 gramos de fibra. La British Dietetic Association incluye a las semillas entre los alimentos que pueden ampliar la variedad de este nutriente.

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