6 factores que determinan hasta dónde puede llegar la resistencia humana al correr distancias extremas

Aleksandr Sorokin estableció el récord mundial de 319,6 kilómetros en una carrera de 24 horas (Captura de video)

Guardar

Correr durante 24 horas y cubrir 319,6 kilómetros exige mucho más que una capacidad aeróbica excepcional. El lituano Aleksandr Sorokin alcanzó esa marca mundial gracias a una combinación de condiciones físicas, tecnología, alimentación y fortaleza mental.

En un informe de Business Insider, atletas, entrenadores e investigadores analizaron seis factores que condicionan el rendimiento en ultramaratones, competencias que superan los 42,195 kilómetros de un maratón convencional y pueden extenderse durante horas o días.

PUBLICIDAD

1. VO₂ máx: la capacidad del organismo para utilizar oxígeno

El VO₂ máx mide la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede captar y utilizar durante un esfuerzo intenso. Es un indicador de capacidad aeróbica, aunque no garantiza por sí solo un buen rendimiento en pruebas prolongadas.

Mejorar el VO₂ máx. ayuda a sostener ritmos más exigentes durante más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triatleta noruego Kristian Blummenfelt, campeón olímpico, mundial y de Ironman, registró un valor de 101,1 durante una evaluación en Noruega. Su preparación incluyó entrenamientos en altura para estimular la producción de glóbulos rojos.

Su exentrenador, Olav Aleksander Bu, explicó que también importa la eficiencia con la que el organismo transforma ese oxígeno en movimiento.

2. Economía de carrera: cómo reducir el gasto energético

La economía de carrera representa la energía necesaria para recorrer una distancia determinada. Scott Delp, investigador de la Universidad de Stanford, la comparó con el consumo de combustible de un vehículo: cuanto menor sea el gasto por kilómetro, más tiempo podrá sostenerse el esfuerzo.

PUBLICIDAD

Un análisis biomecánico del ultramaratonista estadounidense Dean Karnazes, quien recorrió 563 kilómetros en 80 horas y 44 minutos, identificó una pisada estable, un desplazamiento estrecho de las piernas y pocos movimientos laterales del torso.

La economía de carrera refleja cuánta energía necesita un corredor para mantener un ritmo determinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada paso transmite al cuerpo una fuerza equivalente a entre dos y tres veces el peso del corredor. En una prueba de 24 horas, un atleta puede superar los 250.000 pasos, por lo que pequeñas ineficiencias terminan por acumular un costo físico elevado.

3. Calzado deportivo: el aporte de las nuevas tecnologías

Las denominadas superzapatillas combinan espumas de alta respuesta y placas de fibra de carbono para reducir el gasto energético de cada zancada.

Según el informe, las primeras Nike Vaporfly, lanzadas en 2017, ofrecían un ahorro energético cercano al 4%. En una maratón, esa diferencia puede representar la energía necesaria para recorrer aproximadamente 1,6 kilómetros adicionales.

PUBLICIDAD

El calzado con placas de fibra de carbono y espumas reduce el gasto energético en las competencias de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sorokin también utilizó calzado de competición con tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia de carrera en sus intentos de récord. La elección depende de las necesidades de cada corredor, que puede priorizar velocidad, estabilidad o comodidad.

4. Alimentación e hidratación: cómo mantener el suministro de energía

Un corredor de ultradistancia puede gastar hasta 20.000 calorías durante una competencia de 24 horas. Reponer esa energía resulta complicado porque el ejercicio prolongado reduce el riego sanguíneo del sistema digestivo y puede provocar náuseas, vómitos y calambres abdominales.

Sorokin resumió esa dificultad con una frase recogida por Business Insider: “Si el estómago se detiene, tú también”. Los atletas recurren a geles de carbohidratos, bebidas energéticas y alimentos sólidos para mantener el abastecimiento.

PUBLICIDAD

Los geles energéticos aportan carbohidratos de rápida absorción y pueden ayudar a retrasar la fatiga (Imagen Ilustrativa Infobae)

También deben controlar la hidratación: consumir demasiada agua sin suficiente sodio puede provocar hiponatremia, una disminución peligrosa de la concentración de este mineral en la sangre.

5. Temperatura corporal: el impacto del calor sobre el rendimiento

Cuando el organismo no consigue liberar el calor que produce durante el ejercicio, la temperatura interna aumenta y el rendimiento disminuye. Los especialistas citados en el informe advirtieron que el riesgo se incrementa cuando la temperatura corporal se acerca a los 39 ℃.

El informe comparó dos actuaciones del keniano Eliud Kipchoge en 2018. En el Maratón de Londres, con condiciones calurosas, terminó en 2 horas, 4 minutos y 17 segundos. Cinco meses más tarde, en Berlín y con un clima más fresco, registró 2 horas, 1 minuto y 39 segundos, que entonces constituyó un récord mundial.

PUBLICIDAD

El aumento de la temperatura corporal hacia los 39 grados disminuye el rendimiento de los atletas (REUTERS)

La aclimatación al calor puede ampliar la tolerancia. Blummenfelt entrena con más ropa de la necesaria para elevar de forma controlada la exigencia térmica. Sorokin consiguió su marca de 24 horas en Verona, Italia, bajo cielos cubiertos y con una temperatura cercana a los 21 ℃.

6. Resistencia mental: cómo soportar el dolor y el agotamiento

El último factor aparece cuando se acumulan el dolor muscular, el cansancio y la falta de sueño. En las pruebas extremas, la capacidad para tolerar esas sensaciones puede resultar tan importante como la preparación física.

En competencias de varios días, el descanso también se convierte en una dificultad. Karnazes relató que sufrió alucinaciones durante su recorrido de 563 kilómetros después de varias noches sin dormir.

PUBLICIDAD

El dolor muscular y la fatiga son parte de los desafíos de las pruebas de larga distancia, pero deben diferenciarse de una lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos mencionados por Business Insider indicaron que la edad media de los participantes de ultramaratones es de 42 años y que cerca del 70% tiene entre 30 y 49 años. La experiencia para regular el ritmo, alimentarse y administrar el esfuerzo adquiere un peso importante cuando las competencias se extienden durante jornadas enteras.