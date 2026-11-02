Salud

Tres hábitos que pueden ayudar al sistema de limpieza del cerebro

El descanso nocturno, la actividad física y el consumo de alcohol son objeto de investigaciones sobre la eliminación de desechos neuronales, aunque la evidencia científica en humanos todavía presenta limitaciones

Ilustración de una persona dormida de perfil cuyo cerebro alberga canales y acueductos por donde fluye agua con piedras hacia la espalda.
El sistema glinfático facilita el intercambio entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial para movilizar sustancias fuera del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cerebro genera subproductos de su actividad cotidiana y cuenta con vías para movilizarlos. Una de ellas es el sistema glinfático, una red vinculada al intercambio de líquido cefalorraquídeo e intersticial que participa en el traslado de determinadas sustancias fuera del tejido cerebral. El interés científico por este mecanismo creció en la última década, especialmente por su relación con el sueño y con proteínas como la beta-amiloide.

La investigación todavía no permite convertir ese proceso en una receta para prevenir enfermedades neurológicas. Sin embargo, varios hábitos se asocian con condiciones que favorecen su funcionamiento. Según publicó The Washington Post, el descanso, el ejercicio y otras decisiones cotidianas son objeto de estudio por su posible relación con la eliminación de productos de desecho del cerebro.

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El sueño ocupa un lugar central en esta línea de investigación. Harvard Health explica que, durante el sueño profundo, el líquido cefalorraquídeo circula por el cerebro y participa en la movilización de residuos, entre ellos proteínas que han sido vinculadas con enfermedades neurodegenerativas. La evidencia no demuestra que adoptar un hábito determinado elimine el riesgo de esas patologías, pero sí respalda la importancia de proteger el descanso como parte de la salud cerebral.

La utilidad práctica está en distinguir entre medidas razonables para cuidar el sueño y el estado general de salud, y promesas que exceden los datos disponibles. La evidencia más consistente se concentra en el sueño, mientras que los estudios sobre ejercicio, alimentación y otras intervenciones todavía presentan resultados preliminares o indirectos en seres humanos.

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Dormir de manera suficiente y regular favorece las condiciones del proceso nocturno

Una mujer duerme recostada sobre almohadas azules en una cama con edredón oscuro, al lado de una mesa de noche con lámpara.
The Washington Post reportó que la comunidad científica analiza el impacto de las decisiones cotidianas sobre la evacuación de residuos cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema glinfático recibe su nombre por la participación de células gliales y por una función comparable a la de los vasos linfáticos en otras partes del cuerpo. Su actividad se estudia, sobre todo, durante el sueño. De acuerdo con Harvard Health, la etapa profunda o de ondas lentas es relevante porque coincide con cambios en la circulación del líquido que rodea las células cerebrales.

Un estudio publicado en Science observó en ratones que el sueño o la anestesia se asociaban con un aumento del espacio entre las células y con una eliminación más rápida de beta-amiloide respecto del estado de vigilia. El trabajo aportó una base experimental clave para investigar el sistema glinfático, aunque sus resultados no deben trasladarse de forma automática a la vida cotidiana de las personas.

Dormir no equivale a “desintoxicar” el cerebro ni permite medir una limpieza individual durante la noche. Lo que sí puede sostenerse es que la falta de descanso altera procesos cerebrales que se investigan como parte de la eliminación de residuos. Mantener horarios regulares y procurar un sueño suficiente forma parte de las recomendaciones generales de salud y evita sumar privación de sueño a ese proceso.

La actividad física regular y moderar el alcohol se asocian con una mejor salud cerebral

Una científica con bata blanca observa un monitor con escaneos del cerebro humano en una sala con escritorios y computadoras.
La etapa de sueño profundo propicia la circulación del líquido cefalorraquídeo alrededor de las células cerebrales según Harvard Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física aparece como otro factor de interés, aunque la relación directa con la eliminación de sustancias del cerebro aún se encuentra en estudio. Mayo Clinic Press señala que las investigaciones en animales y seres humanos indican que el ejercicio aumenta el flujo relacionado con el sistema glinfático, mientras que el consumo elevado de alcohol puede reducir su desempeño.

La misma institución advierte que el conocimiento sobre estas vías sigue en desarrollo. Por eso, la conclusión no es que una sesión de ejercicio produzca una depuración inmediata, sino que la actividad física regular puede integrarse a hábitos que favorecen la salud cerebral. La recomendación debe adaptarse a la edad, los antecedentes médicos y las posibilidades de cada persona.

El consumo excesivo de alcohol también merece atención. Según Mayo Clinic Press, las investigaciones revisadas sugieren una posible relación entre esta práctica y una menor eficiencia del sistema glinfático, encargado de eliminar desechos del cerebro. A ello se suman sus efectos negativos sobre la calidad del sueño. En este contexto, evitar hábitos que perjudican el descanso resulta más prudente que recurrir a intervenciones cuyos beneficios todavía no cuentan con suficiente respaldo científico.

La investigación sobre el sistema glinfático todavía no establece que mejorar estos hábitos prevenga el Alzheimer, el Parkinson u otras enfermedades neurodegenerativas. La relación entre la acumulación de ciertas proteínas, el sueño y esos trastornos es un campo activo de estudio.

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