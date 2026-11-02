Salud

Expertos recomiendan entrenar como un atleta para cuidar la salud cardiovascular

La preparación física de alto rendimiento aporta criterios aplicables a planes graduales, con trabajo muscular, actividad continua y controles profesionales

Silueta vectorial de un corredor con un corazón rojo en el pecho junto a gráficos de barras y la inscripción VO₂ max sobre fondo gris oscuro.
Una infografía digital ilustra el rendimiento cardiovascular y la medición del consumo de oxígeno VO₂ máx en un atleta durante la carrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza, como hacen los atletas, puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular sin necesidad de someterse a entrenamientos de alto rendimiento. Según especialistas de Orlando Health, la actividad física regular favorece la eficiencia del corazón y su capacidad para transportar oxígeno haci a los distintos tejidos del organismo.

La clave está en adaptar la intensidad y la frecuencia del ejercicio a la condición física de cada persona, con una progresión gradual que permita desarrollar resistencia y fuerza sin exigir esfuerzos propios del deporte profesional.

PUBLICIDAD

Por qué recomiendan entrenar como un atleta

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El entrenamiento aeróbico aumenta la demanda de oxígeno y fortalece la capacidad del corazón y los pulmones para responder al esfuerzo físico, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de los atletas se apoya, en buena medida, en el entrenamiento aeróbico, es decir, actividades que mantienen el movimiento continuo de grupos musculares. Correr y nadar son dos ejemplos, ya que aumentan la demanda de oxígeno y entrenan al corazón y a los pulmones para responder durante el esfuerzo, indicó Katherine Wojnowich, doctora en medicina de la clínica.

El modelo deportivo tampoco se limita a las actividades cardiovasculares. El trabajo de fuerza ayuda a desarrollar musculatura que da soporte a las articulaciones y, según explicaron desde Orlando Health, también puede contribuir a la función y la resistencia del corazón.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, el enfoque no consiste en reproducir las cargas ni la exigencia de un atleta profesional, sino en integrar los componentes básicos de su preparación de forma acorde a cada situación individual.

Uno de los indicadores que se emplean en el alto rendimiento es el VO₂ máx, una medición del consumo máximo de oxígeno durante el ejercicio. La entidad sanitaria explicó que esta prueba permite observar cuánto oxígeno absorbe y utiliza una persona mientras aumenta la intensidad del esfuerzo. En los deportistas, los valores suelen ser superiores a los de la población general y pueden servir como referencia para seguir cambios en la condición física a lo largo del entrenamiento.

Hombre de mediana edad ejercitándose en una bicicleta estática, con una representación digital de su corazón y sistema circulatorio iluminados.
Un hombre entrena en una bicicleta fija, con una representación visual de su corazón funcionando eficientemente y el flujo sanguíneo optimizado durante el ejercicio cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esa evaluación requiere equipos específicos, como una máscara conectada a un analizador respiratorio y un monitor de frecuencia cardíaca. No constituye un requisito para comenzar a moverse. La idea central del entrenamiento inspirado en los atletas radica en sostener una rutina que combine modalidades, avance de manera gradual y tenga en cuenta los límites personales.

El ejercicio aeróbico, la fuerza y la flexibilidad cumplen funciones diferentes

Para la fisióloga del ejercicio Kerry Stewart, de Johns Hopkins Medicine, el ejercicio aeróbico y el entrenamiento de resistencia son los dos componentes más importantes para la salud del corazón. La experta señaló que la flexibilidad no actúa de manera directa sobre la función cardiovascular, aunque ofrece una base musculoesquelética que facilita la práctica de las otras actividades.

Un hombre con ropa deportiva inclina el torso hacia el suelo con las piernas extendidas en el interior de un gimnasio.
Un deportista flexiona la columna vertebral hacia abajo durante la práctica de un curl Jefferson sin carga adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar a paso ligero, correr, nadar, andar en bicicleta, jugar al tenis o saltar la cuerda forman parte de las opciones aeróbicas. Según la institución, esta modalidad puede mejorar la circulación, reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y elevar la capacidad aeróbica y el gasto cardíaco, que refiere a la eficiencia con la que el corazón bombea sangre.

Johns Hopkins Medicine plantea como referencia al menos 30 minutos de este ejercicio durante cinco días por semana. La Universidad de Stanford presenta una pauta similar para la actividad moderada y también incluye una alternativa de 25 minutos de actividad vigorosa, tres veces por semana, sola o combinada con actividad de intensidad moderada. Estas referencias describen cantidades generales y no reemplazan la evaluación profesional ante antecedentes médicos o dudas sobre la intensidad adecuada.

Una mujer en posición de sentadilla sostiene una mancuerna frente al pecho en un gimnasio con pesas y personas al fondo.
Una mujer adulta realiza sentadillas con una mancuerna durante una sesión de entrenamiento funcional en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de resistencia incorpora pesas libres, máquinas, bandas elásticas o ejercicios con el propio peso corporal, como flexiones, sentadillas y dominadas. De acuerdo con la entidad sanitaria, combinar este trabajo con la actividad aeróbica puede elevar el colesterol HDL (bueno) y reducir el colesterol LDL (malo). La institución cita como pauta realizar fuerza al menos dos días por semana y no hacerlo en días consecutivos.

Orlando Health propone, entre las alternativas de mayor intensidad, el entrenamiento interválico de alta intensidad, conocido como HIIT. El formato alterna períodos de 20 a 30 segundos de actividad aeróbica intensa, pausas breves de 10 segundos y nuevas repeticiones durante varios minutos. La institución advierte sobre la importancia de variar las actividades para evitar el sobreentrenamiento y reducir el riesgo de lesiones.

Los estiramientos y los ejercicios de equilibrio completan la rutina desde otra función. Johns Hopkins Medicine indicó que favorecen la movilidad, ayudan a prevenir molestias musculares y articulares, y pueden reducir el riesgo de caídas que interrumpan la actividad física. El yoga y el tai chi figuran entre las prácticas que pueden trabajar estos aspectos.

Stanford University recomienda consultar con un médico antes de iniciar un programa nuevo de ejercicio, ya que las condiciones de salud y los medicamentos pueden afectar la frecuencia cardíaca objetivo. Esa precaución resulta especialmente relevante antes de incorporar sesiones de alta intensidad o de aumentar de forma rápida la carga de entrenamiento.

Temas Relacionados

Salud cardiovascularEjercicioEntrenamientoCorazónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres hábitos que pueden ayudar al sistema de limpieza del cerebro

El descanso nocturno, la actividad física y el consumo de alcohol son objeto de investigaciones sobre la eliminación de desechos neuronales, aunque la evidencia científica en humanos todavía presenta limitaciones

Tres hábitos que pueden ayudar al sistema de limpieza del cerebro

6 factores que determinan hasta dónde puede llegar la resistencia humana al correr distancias extremas

Un informe de Business Insider analizó las condiciones físicas que permiten sostener esfuerzos prolongados y expertos citados explicaron qué variables pueden marcar la diferencia en competencias que llevan al organismo al límite

6 factores que determinan hasta dónde puede llegar la resistencia humana al correr distancias extremas

Huevo entero o claras: qué conviene considerar para cuidar el corazón

La alimentación cotidiana y los antecedentes clínicos influyen en las pautas nutricionales destinadas a reducir los factores asociados con afecciones cardiovasculares

Huevo entero o claras: qué conviene considerar para cuidar el corazón

Pepino con cáscara, una forma de sumar fibra y antioxidantes a las comidas

Mantener la piel de este vegetal permite aprovechar vitamina K, agua y minerales en preparaciones cotidianas

Pepino con cáscara, una forma de sumar fibra y antioxidantes a las comidas

Por qué se sienten rígidas las caderas y qué hacer para recuperar movilidad

Permanecer inmóvil durante horas puede limitar la amplitud articular. Las pausas activas, los estiramientos suaves y el fortalecimiento gradual ofrecen un enfoque de cuidado

Por qué se sienten rígidas las caderas y qué hacer para recuperar movilidad

DEPORTES

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

TELESHOW

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

Madame Papín habló de las secuelas del accidente que sufrió: “No tengo olfato, no tengo gusto y perdí un oído”

El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

El mito vikingo del fin del mundo pudo nacer de una catástrofe climática real que mató a la mitad de Escandinavia

El mito vikingo del fin del mundo pudo nacer de una catástrofe climática real que mató a la mitad de Escandinavia

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad