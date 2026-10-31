Salud

Qué efecto tiene una cucharada de vinagre de manzana sobre el azúcar en sangre, según nutricionistas

Especialistas explican cómo este ingrediente puede influir en los niveles de glucosa después de comidas ricas en carbohidratos, qué factores condicionan sus posibles beneficios y cuáles son las precauciones para consumirlo

Botella de vidrio con tapón de corcho, manzana con hojas, cuchara de metal con líquido y paño sobre una mesa de madera en una cocina
El vinagre de manzana suele utilizarse para moderar el aumento de glucosa tras comidas con carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El vinagre de manzana suele incorporarse a aderezos y salsas, pero también circula como un recurso para moderar el aumento de glucosa después de comer. La idea parece sencilla: sumar una cucharada a una comida con muchos carbohidratos.

Sin embargo, su posible efecto depende de la cantidad, el tipo de comida y la forma de consumo. Según explicaron Amy Brownstein, nutricionista dietista registrada y consultora nutricional, y Kat Garcia-Benson, nutricionista dietista registrada y especialista certificada en dietética deportiva, a Verywell Health, este ingrediente puede incorporarse a la alimentación con determinadas precauciones, pero no reemplaza una dieta equilibrada.

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Vinagre de manzana - VisualesIA
Amy Brownstein explicó que el vinagre de manzana puede retrasar el paso de los alimentos hacia el intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

También advirtieron que no conviene beber el vinagre directamente, porque su acidez puede irritar la garganta y el estómago y afectar el esmalte dental. Garcia-Benson propuso incorporarlo a una preparación que incluya proteínas, carbohidratos con fibra, vegetales sin almidón y una fuente de grasa.

Una cucharada puede tener un efecto limitado en comidas con carbohidratos

Brownstein, propietaria de Nutrition Digested, indicó que el vinagre de manzana podría hacer más lento el paso de los alimentos desde el estómago hacia el intestino y favorecer el ingreso de glucosa en las células musculares. Estos mecanismos podrían influir temporalmente en la respuesta del organismo después de una comida rica en carbohidratos.

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Según explicó, los carbohidratos refinados o simples pueden provocar un aumento de glucosa más rápido y potencialmente mayor que los carbohidratos complejos.

Botella de vidrio con vinagre de manzana, una cuchara metálica con líquido, migajas de pan y un tazón con manzanas sobre una mesa de madera.
Los carbohidratos refinados provocan un incremento de glucosa más rápido que los carbohidratos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brownstein señaló que una cucharada es la cantidad que vinculó con un beneficio sobre la glucosa. También sostuvo que el criterio debe ser usar la menor dosis que pueda resultar efectiva.

La composición del plato también influye en la glucosa

Garcia-Benson, dietista de JTA Wellness, explicó que la composición de una comida puede incidir en el azúcar en sangre. Como ejemplo de un plato equilibrado, mencionó una distribución aproximada de un cuarto de proteínas, un cuarto de carbohidratos ricos en fibra y la mitad de vegetales sin almidón, junto con una fuente de grasa.

Vinagre de manzana
Kat Garcia-Benson propuso una distribución del plato basada en proteínas, vegetales sin almidón y carbohidratos con fibra (Freepik)

“Es una forma útil de armar un plato equilibrado sin esperar que el vinagre de manzana compense el resto de la comida”, afirmó Garcia-Benson en declaraciones recogidas por el medio.

Beberlo solo o aumentar la cantidad puede causar molestias

Brownstein recomendó no beber el vinagre de manzana directamente. Entre las formas de incorporarlo mencionó los aderezos, las salsas y su dilución en agua.

Garcia-Benson advirtió que una cantidad mayor implica más exposición al ácido, lo que puede irritar la garganta y el estómago y afectar el esmalte dental. Por ese motivo, las especialistas aconsejan prestar atención tanto a las porciones como a la manera de incorporarlo a las comidas.

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