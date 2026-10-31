Qué tomar en cuenta antes de correr si tenés presión alta

La actividad aeróbica regular favorece la relajación de los vasos sanguíneos y contribuye a reducir la presión arterial sistólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las personas con hipertensión arterial pueden reducir su presión sanguínea con actividad física regular, siempre que incorporen el ejercicio de forma gradual y con una rutina que puedan sostener. Caminar a paso ligero o correr son alternativas accesibles, pero los cardiólogos recomiendan considerar el estado de salud previo, los medicamentos indicados y las señales de alerta durante el entrenamiento.

La actividad aeróbica favorece la relajación y el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Esa respuesta puede contribuir a bajar la presión sistólica, el valor superior de la medición de presión arterial, y a reducir a largo plazo el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

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La recomendación no exige correr largas distancias ni alcanzar velocidades elevadas. El punto central es establecer una frecuencia de ejercicio segura y mantenerla semana tras semana.

Algunas personas deben consultar al médico antes de comenzar

Antes de iniciar una rutina, quienes tienen una enfermedad cardíaca diagnosticada, dolor o presión en el pecho, síntomas que generan preocupación o una condición física muy baja deberían pedir una evaluación médica. También conviene hacerlo cuando la presión arterial se mantiene muy elevada o no está controlada.

El cardiólogo puede establecer un punto de partida adecuado y considerar otros factores que influyen en el plan, como diabetes, problemas articulares o tratamientos farmacológicos. Aumentar el esfuerzo de manera brusca, sin conocer el estado cardiovascular de base, puede implicar riesgos para personas con afecciones subyacentes.

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Las personas con hipertensión no controlada o afecciones cardíacas requieren una evaluación médica antes de comenzar una rutina deportiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta previa resulta especialmente relevante si hubo episodios de falta de aire inusual, desmayos, palpitaciones o mareos. Esos síntomas requieren atención médica y no deben interpretarse como una consecuencia habitual de la adaptación al ejercicio.

Caminar a paso ligero aporta beneficios para la presión arterial

La caminata suele ser una alternativa de menor impacto para las articulaciones y más sencilla de incorporar a la vida cotidiana. Aun sin la exigencia física de una carrera, cuenta como actividad aeróbica moderada cuando se realiza a un ritmo sostenido.

Según especialistas consultados por EatingWell, la mejor actividad para controlar la presión arterial es aquella que una persona puede realizar de forma segura y constante. Correr puede ser una opción para quienes lo disfrutan y lo toleran bien, pero no representa una condición indispensable para obtener beneficios.

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Una caminata después del desayuno, durante el descanso laboral o al final de la tarde puede convertirse en parte de una rutina estable. La regularidad tiene más peso que la intensidad aislada de una sola sesión.

El comienzo debe ser progresivo y con una intensidad moderada

Durante las primeras semanas, el objetivo debe ser construir el hábito. Un esquema posible consiste en comenzar con 10 minutos diarios de caminata y sumar algunos minutos cada semana, según la respuesta del cuerpo y las indicaciones médicas.

La caminata a paso ligero funciona como una alternativa accesible y de menor impacto articular para el cuidado cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El denominado “test de conversación” ofrece una referencia práctica para medir la intensidad. Durante la actividad, la persona debería poder hablar en frases completas. Si la falta de aire impide mantener una conversación, conviene bajar el ritmo o detenerse.

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Los especialistas recomiendan calentar entre cinco y diez minutos antes de caminar rápido o correr, y reservar un lapso similar para reducir la velocidad al final. Esta transición permite que la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumenten y desciendan de manera paulatina.

La meta general es completar 150 minutos semanales

La pauta habitual para adultos apunta a 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada, equivalentes a unos 30 minutos durante cinco días. Sin embargo, ese total puede dividirse en sesiones más cortas. Tres caminatas de 10 minutos en un mismo día, por ejemplo, también permiten acumular movimiento.

El plan puede complementarse con ejercicios de fortalecimiento muscular o resistencia al menos dos días por semana. Durante esas actividades es importante respirar con normalidad y evitar contener el aire durante el esfuerzo, una conducta que puede elevar transitoriamente la presión.

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Cada persona necesita adaptar la frecuencia, duración y tipo de entrenamiento a su edad, antecedentes clínicos y capacidad física. La progresión gradual ayuda a evitar lesiones y favorece la continuidad.

El ejercicio acompaña a los medicamentos, pero no los reemplaza

El registro de pasos, distancia y minutos caminados permite observar avances al margen del rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física forma parte de un enfoque amplio para manejar la presión arterial alta, junto con la alimentación, el descanso, el control médico y, cuando corresponde, los fármacos. Quienes reciben medicación no deben suspenderla ni modificar las dosis por decisión propia.

Algunos tratamientos pueden alterar la respuesta corporal al ejercicio. Los betabloqueantes, por ejemplo, reducen la frecuencia cardíaca, por lo que calcular zonas de entrenamiento solo a partir de las pulsaciones puede resultar poco fiable. En esos casos, la capacidad de hablar durante el ejercicio puede ser una guía más útil.

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Registrar los minutos caminados, la distancia o los pasos permite observar avances sin depender únicamente del rendimiento. Si el profesional lo indica, también puede anotarse la presión arterial medida en el hogar para llevar esos datos a la consulta.

Dolor de pecho, desmayos o palpitaciones obligan a detener la actividad

Hay señales que requieren interrumpir el ejercicio y buscar atención médica: dolor o presión en el pecho, mareos, desmayos, falta de aire fuera de lo habitual o ritmo cardíaco irregular. Ignorarlas para completar una meta de tiempo o distancia puede ser peligroso.

Para sostener la rutina, puede ayudar fijar horarios, elegir recorridos variados, sumar a un amigo o familiar y contar con una alternativa bajo techo para los días de lluvia, frío intenso o calor. La constancia, más que la velocidad, es el factor que permite convertir la actividad física en una herramienta de cuidado cardiovascular.

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