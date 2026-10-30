Salud

6 enlatados ricos en fibra para resolver comidas rápidas y nutritivas

Nutricionistas destacan opciones de despensa como garbanzos, lentejas, porotos y alcachofas, que pueden incorporarse en ensaladas, sopas, pastas y rellenos

Ilustración en vista superior de latas abiertas con guisantes, maíz, champiñones, salsa de tomate, pescado y frutas.
Los alimentos enlatados permiten sumar fibra y variedad a las comidas cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Incorporar alimentos enlatados ricos en fibra puede ampliar las opciones de la despensa y facilitar la variedad en las comidas. Seis productos en conserva aportan fibra dietaria y pueden integrarse en preparaciones cotidianas, de acuerdo con una guía publicada por Martha Stewart, sitio especializado en estilo del vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los carbohidratos procedan principalmente de cereales integrales, vegetales, frutas y legumbres. Para los mayores de 10 años, el organismo aconseja al menos 25 gr diarios de fibra presente de forma natural en los alimentos, dentro de una dieta diversa.

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También considera adecuadas las verduras y frutas enlatadas si no contienen azúcares añadidos ni cantidades excesivas de sodio, según su guía sobre alimentación saludable. Alyssa Smolen y Lauren Manaker, nutricionistas dietistas registradas, detallaron a Martha Stewart opciones en conserva y formas de incorporarlas.

1. Los garbanzos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los garbanzos aportan fibra y funcionan en ensaladas, hummus, coberturas y colaciones horneadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de garbanzos aporta 10 gr de fibra. Smolen los propone para ensaladas frías o calientes, mientras que también pueden hornearse con condimentos como colación o cobertura. La legumbre sirve además como base de hummus, junto con tahini, ajo y jugo de limón.

2. Alubias cannellini

Lata de metal abierta con porotos blancos en líquido, colocada sobre una tabla de madera al lado de una cuchara
Las alubias cannellini enriquecen salsas, sopas, guisos y preparaciones con una textura cremosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alubias cannellini, también conocidas como frijoles blancos, aportan 8 gr de fibra por media taza. Su sabor suave y textura cremosa permiten triturarlas e incorporarlas a salsas para pasta. Smolen también las menciona para sopas, guisos y preparaciones con chile.

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3. Arvejas verdes

Primer plano de una lata de metal abierta llena de arvejas verdes y líquido sobre una superficie de madera clara, con una ventana borrosa detrás.
Las arvejas verdes incorporan fibra, proteína y un matiz dulce a pastas, arroces y cazuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las arvejas verdes ofrecen 8 gr por taza y 4 gr en una porción de media taza. Según Smolen, pueden sumarse a pastas, arroz salteado, cazuelas, sopas o platos a base de cereales. Además de fibra, aportan proteína, textura y un matiz dulce a esas preparaciones.

4. Los porotos negros

Un bol de cerámica de color beige con motas marrones contiene porotos negros cocidos. El bol está apoyado sobre una superficie de madera clara.
Los porotos negros ofrecen una elevada cantidad de fibra para tacos, burritos, ensaladas y medallones vegetarianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los porotos negros figuran entre las alternativas con mayor contenido de esta fibra dietaria: una taza contiene 15 gr. Manaker los incluye entre los ingredientes posibles para tacos, burritos, sopas, guisos y ensaladas. También los propone como base de medallones vegetarianos.

5. Los corazones de alcahucil

Alcachofa entera sobre superficie de madera clara, hojas verdes cerradas y textura natural del vegetal. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los corazones de alcachofa aportan fibra y combinan con ensaladas, pastas, untables y pizzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los corazones de alcachofa o alcahucil enlatados aportan 7 gr de fibra por taza. La dietista recomienda añadirlos a ensaladas calientes o frías, platos de pasta, untables y pizzas. Tras abrir la lata, pueden condimentarse con aceite de oliva, vinagre, hierbas y especias.

6. Las lentejas en conserva

Plato saludable, dieta vegetariana, comida vegana, legumbres cocidas, alimentos ricos en proteínas y fibras - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las lentejas en conserva suman fibra y proteína vegetal a curris, sopas, guisos y pasteles vegetarianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de lentejas aporta 15,5 gr de fibra y constituye una fuente de proteína vegetal, según Manaker. Las variedades marrón, verde y negra o beluga pueden emplearse en curris, sopas y guisos; también en un pastel de pastor vegetariano. Al elegir estas conservas, la recomendación de la OMS sobre el sodio permite una pauta práctica:

  • Revisar la etiqueta para evitar productos con exceso de sodio o azúcares añadidos
  • Alternar legumbres y vegetales para sostener la diversidad alimentaria
  • Considerar las porciones informadas, ya que el aporte de fibra cambia según la cantidad consumida

La guía de la OMS sitúa a las lentejas, garbanzos, porotos y arvejas dentro de las legumbres, alimentos que pueden formar parte de una alimentación variada junto con frutas, verduras y cereales integrales.

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