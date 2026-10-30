Salud

Cuántos abdominales por minuto se deben hacer según la edad y qué mide de verdad esta prueba?

Los protocolos de acondicionamiento físico clasifican el rendimiento corporal desde los veinte años hasta la madurez. Sin embargo, los kinesiólogos aclaran que los resultados obtenidos suelen malinterpretarse y guardan poca relación con la fuerza integral de la columna

Un hombre joven, una mujer y un hombre mayor hacen abdominales sobre colchonetas en una sala con piso de madera y amplios ventanales.
El conteo de abdominales en un minuto mide la resistencia muscular local pero no refleja la salud integral de la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un minuto puede alcanzar para sumar decenas de abdominales y dejar una cifra lista para comparar. Pero ese número, frecuente en evaluaciones físicas y rutinas de entrenamiento, solo adquiere sentido cuando se considera la edad, la técnica y la capacidad que busca medir la prueba.

Las tablas de repeticiones ofrecen una cifra fácil de comparar, pero pueden llevar a conclusiones equivocadas. Hacer más abdominales en un minuto permite observar la resistencia de los músculos que intervienen en ese movimiento.

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Según la especialista de Verywell Health, Kristen Gasnick, fisioterapeuta y doctora en fisioterapia, los rangos de abdominales por edad se basan en evaluaciones del Cooper Institute para adultos y personal de las fuerzas de seguridad.

El punto central no es solo el número de repeticiones de cada grupo. La fuente aclara que los parámetros se establecieron para personas físicamente activas y bajo condiciones específicas de prueba.

Infografía con ilustraciones de personas haciendo ejercicio, esquemas anatómicos musculares y tablas con cifras de repeticiones de abdominales.
Las tablas de referencia se basan en mediciones del Cooper Institute para adultos activos y personal de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la clasificación citada por la especialista, los valores de la lista abarcan desempeños de bueno a superior. Por eso, no describen el promedio de toda la población ni funcionan como un diagnóstico individual.

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Los valores abarcan de un rendimiento bueno a uno superior en personas activas

Gasnick señala que los resultados se ordenan según la edad y el sexo y corresponden a ese tramo de desempeño:

  • De 20 a 29 años: hombres, de 42 a 55 repeticiones; mujeres, de 38 a 51.
  • De 30 a 39 años: hombres, de 39 a 51; mujeres, de 29 a 42.
  • De 40 a 49 años: hombres, de 34 a 47 abdominales por minuto; mujeres, de 24 a 38.
  • De 50 a 59 años: hombres, de 28 a 43; mujeres, de 20 a 30.
  • Desde los 60 años: hombres, de 22 a 39; mujeres, de 11 a 28.

El extremo inferior de cada franja no debe interpretarse como una exigencia mínima de salud ni el superior como un resultado que toda persona deba alcanzar. La utilidad de estos valores está en permitir una comparación dentro del mismo protocolo, con personas de edad y sexo equivalentes.

Mujer de cabello castaño con ropa deportiva gris oscuro, haciendo abdominales en una colchoneta en el gimnasio, con el abdomen contraído.
El recto abdominal participa en la flexión mientras el transverso abdominal aporta estabilidad a la columna vertebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conteo mide resistencia abdominal, pero no todas las funciones del tronco

El ejercicio consiste en flexionar el torso varias veces. Por eso, permite medir cuánto tiempo los músculos abdominales pueden sostener esa tarea. La cantidad lograda en un período fijo puede mostrar cambios en la resistencia muscular, es decir, en la capacidad de repetir o sostener un esfuerzo durante un tiempo.

Esta medición no abarca todas las funciones del tronco. El recto abdominal participa en la flexión, mientras que otros músculos profundos ayudan a mantener estable la columna.

Entre ellos se encuentra el transverso abdominal, que contribuye a dar estabilidad a la espalda y a regular la presión dentro del abdomen, según explica Gasnick.

La fisioterapeuta también indica que los abdominales pueden agravar los síntomas en personas con hernia de disco, una alteración de los discos ubicados entre las vértebras.

Mujer joven con camiseta y mallas negras, realizando abdominales en una colchoneta de gimnasio, con grasa abdominal visible.
La técnica correcta durante las repeticiones tiene más relevancia que la velocidad para validar el registro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia se refiere a que ese movimiento repetido puede aumentar la tensión sobre la columna en quienes ya presentan ese problema, sin que esto implique que el ejercicio produzca esa condición.

La técnica determina si el resultado puede compararse con la referencia

La utilidad del conteo depende tanto de la forma de hacer el ejercicio como de la cifra final. Gasnick remarca que la técnica importa más que hacer las repeticiones con rapidez.

Si el movimiento cambia para aumentar el número, el resultado pierde valor como registro y deja de coincidir con las condiciones de la prueba de referencia.

La profesional menciona las planchas y otros ejercicios que mueven brazos y piernas mientras se mantiene estable la zona media del cuerpo. A diferencia de los abdominales, estas propuestas no se basan en una flexión repetida del torso.

Vista lateral de una mujer realizando una plancha abdominal sobre una colchoneta en el suelo de un gimnasio, con pesas al fondo.
Las planchas buscan estabilizar la columna vertebral y no sustituyen la evaluación de flexión del abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su objetivo es sostener la columna estable mientras el cuerpo conserva una postura o mueve las extremidades. Estos ejercicios no equivalen a una prueba de abdominales ni permiten sustituir sus rangos, ya que miden una función diferente.

Para comparar el resultado con la tabla, Gasnick aclara que deben respetarse la posición de las manos y los requisitos de movimiento previstos en la prueba. Solo así, el total de repeticiones puede cotejarse con los rangos correspondientes a cada grupo de edad y sexo.

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