Cuáles son las doce legumbres con más proteína vegetal y cuánto aporte brindan en cada una

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos clasificó doce variedades de legumbres según su contenido proteico por porción cocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proteína es uno de los nutrientes más relevantes para el funcionamiento del organismo: interviene en la formación de tejidos, el sostenimiento de la masa muscular y el correcto desempeño del sistema inmunológico. Según informó la revista Parade, las legumbres —porotos, lentejas, garbanzos y arvejas, entre otras— se encuentran entre las fuentes de proteína vegetal más accesibles y económicas. Además de ese aporte, concentran fibra dietética, hierro, folato, potasio y magnesio.

Sin embargo, no todas las variedades rinden igual en cada porción. Algunas casi duplican el contenido proteico de otras, y ciertas opciones populares no son tan ricas en ese nutriente como suele suponerse.

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A partir de los datos de la base de alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la revista clasificó 12 legumbres según su contenido aproximado de proteína en una porción cocida de media taza, sin salsas ni ingredientes añadidos, ordenadas de mayor a menor aporte.

12 legumbres clasificadas por su contenido proteico.

A continuación, las 12 variedades ordenadas de mayor a menor aporte proteico por media taza cocida.

Soja – 15,7 gramos por ½ taza cocida

Encabeza el ranking con una cifra que supera por amplio margen a todas las demás legumbres. A diferencia de la mayoría de las proteínas vegetales, la de soja contiene los nueve aminoácidos esenciales en proporciones suficientes. La soja cocida se incorpora con facilidad en ensaladas, sopas y bowls de cereales, y es además la base de productos como el tofu y el tempeh.

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La soja lidera la tabla con 15,7 gramos de proteína por media taza y reúne los nueve aminoácidos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lentejas – 9 gramos por ½ taza cocida

Son la segunda fuente de proteína más concentrada de la lista y una de las más prácticas: las lentejas secas se cocinan más rápido que otras legumbres y no requieren remojo previo. Las variedades verdes y marrones conservan su forma en ensaladas, mientras que las rojas se ablandan con facilidad en sopas y curris.

Arvejas partidas – 8,2 gramos por ½ taza cocida

Su aporte proteico es superior al de la mayoría de los porotos, aunque suelen recibir menos atención. Resultan útiles en sopas y guisos, y su alto contenido de fibra las convierte en un complemento que aporta saciedad sin necesidad de carne.

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Porotos rojos – 7,7 gramos por ½ taza cocida

Son un ingrediente habitual en guisos, arroces y ensaladas de legumbres. Su textura firme resiste bien las cocciones prolongadas a fuego lento. Además de proteína, aportan hierro y potasio. Un dato de seguridad: las variedades secas deben cocinarse por completo, ya que contienen una toxina natural llamada fitohemaglutinina. La Universidad de California desaconseja prepararlas directamente en olla de cocción lenta. Las versiones enlatadas ya están cocidas.

Porotos pintos – 7,7 gramos por ½ taza cocida

Igualan a los porotos rojos en contenido proteico. Su textura cremosa los hace adecuados para sopas, guisos y preparaciones untables. Cocinarlos con cebolla, ajo y especias les aporta sabor sin necesidad de añadir cantidades elevadas de grasa.

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Las lentejas aportan nueve gramos de proteína por porción y no demandan remojo previo para su preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porotos negros – 7,6 gramos por ½ taza cocida

Son una opción versátil que funciona en preparaciones que van desde guisos hasta ensaladas de granos. Aportan también folato y magnesio. Las versiones enlatadas permiten preparar comidas rápidas; enjuagarlas antes de usarlas ayuda a reducir el contenido de sodio.

Porotos blancos – 7,5 gramos por ½ taza cocida

Su sabor suave y textura delicada los hacen adaptables a sopas, guisos y platos horneados. Destacan además por su contenido de fibra: aproximadamente 9,5 gramos por media taza, según los datos del USDA.

Pallares – 7,3 gramos por ½ taza cocida

Ofrecen un aporte proteico idéntico al de los garbanzos, sumado a fibra y potasio. Las variedades más grandes se comercializan a veces como porotos de manteca, un nombre que alude a su textura cremosa. Se preparan a fuego lento con hierbas o se añaden a sopas de verduras.

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Habas – 7,3 gramos por ½ taza cocida

Ofrecen un aporte proteico idéntico al de los garbanzos, sumado a fibra y potasio. Las variedades más grandes se comercializan a veces como habas de manteca, un nombre que alude a su textura cremosa. Se preparan a fuego lento con hierbas o se añaden a sopas de verduras.

Los porotos blancos combinan 7,5 gramos de proteína con un aporte de 9,5 gramos de fibra en media taza cocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porotos blancos Great Northern – 7,3 gramos por ½ taza cocida

Esta variedad estadounidense de poroto blanco tiene un perfil suave que conserva bien su forma durante la cocción. Funcionan en preparaciones como guisos de porotos blancos y platos de inspiración mediterránea.

Porotos mungo – 7 gramos por ½ taza cocida

Son legumbres pequeñas y verdes de uso frecuente en la cocina asiática, en especial en sopas, curris y platos tipo dal (guiso espeso de legumbres). Su perfil nutricional difiere del de los brotes de poroto mungo, que contienen mucha más agua y menos proteína por porción.

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Poroto de ojo negro – 6,7 gramos por ½ taza cocida

Cierran el listado con el aporte más bajo, aunque siguen siendo una fuente apreciable de proteína vegetal. Su sabor terroso los hace compatibles con verduras, arroz y condimentos.

Consideraciones sobre su consumo y preparación

A diferencia de las proteínas animales, la mayor parte de las legumbres no reúne los nueve aminoácidos esenciales en las proporciones que el organismo requiere. La soja es la excepción dentro de esta lista. Sin embargo, según indicó la revista, los aminoácidos que una legumbre no aporta pueden obtenerse de otros alimentos consumidos a lo largo del día, sin necesidad de que coincidan en una misma comida.

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La dietista Miranda Galati aconseja alternar diferentes fuentes vegetales para cubrir todos los requerimientos proteicos diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa misma lógica aplica también para la ingesta proteica total. La dietista registrada Miranda Galati, señaló: “Para asegurarte de obtener suficiente proteína en una dieta basada en plantas, consume regularmente una variedad de alimentos con proteína vegetal, incluyendo cereales integrales, frutos secos, semillas y productos de soja mínimamente procesados”. “Es posible obtener todas las proteínas que necesitas de las plantas”, resumió la especialista.

Más allá de la variedad, el formato en que se consumen también merece atención. Quienes opten por versiones enlatadas deben considerar que el contenido proteico es similar al de las legumbres cocidas en casa cuando se comparan porciones equivalentes. La diferencia principal radica en el sodio y en los ingredientes añadidos. Escurrir y enjuagar las legumbres enlatadas ayuda a reducir ese contenido, y buscar opciones sin sal añadida o bajas en sodio es otra alternativa práctica.

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En el caso de las legumbres secas, es importante asegurar una cocción completa antes de consumirlas. Algunas variedades, como los porotos rojos, contienen toxinas naturales que se eliminan con el calor. Las lentejas y las arvejas partidas, en cambio, se cocinan más rápido y no requieren remojo previo, lo que las convierte en las opciones de preparación más sencilla.