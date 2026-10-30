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Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

Vitão, defensor de 18 años, se retiró en ambulancia y Reinier habría sufrido un desgarro. Los detalles

Durante el partido entre Atlético Mineiro y Cruzeiro en la Arena MRV, el defensor Vitão quedó tendido en el césped tras sufrir un choque de cabeza cerca de su portería
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Un choque de cabeza entre dos compañeros de equipo obligó a Vitão, defensor de 18 años del Atlético Mineiro, a abandonar el campo en ambulancia durante el duelo ante Cruzeiro, disputado en la Arena MRV de Belo Horizonte. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez, rival de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre en Barranquilla, cayó 1 a 0 como local y sumó además una segunda baja por lesión muscular.

El incidente se produjo en el segundo tiempo, con el resultado ya en contra del equipo local. Vitão intentó despejar un centro rival en una pelota parada e impactó de cabeza contra su propio arquero, Gabriel Delfim. El golpe, que afectó principalmente el rostro del defensor, lo dejó tendido en el campo sin poder incorporarse. Levantó una mano para pedir asistencia y fue atendido de urgencia por el cuerpo médico de ambos equipos antes de ser trasladado en camilla hasta la ambulancia que ingresó al terreno de juego.

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La preocupación inicial se centró en la zona cervical del jugador, según informó Globo Esporte. Vitão fue sustituido por Léo Duarte a los 13 minutos del complemento. El Atlético Mineiro no activó el protocolo de conmoción cerebral, que habría habilitado un sexto cambio durante el partido.

El momento en el que ingresó la ambulancia para atender al futbolista
El momento en el que ingresó la ambulancia para atender al futbolista

Minutos después del choque, el equipo mineiro sufrió una segunda baja: Reinier, volante ofensivo, sintió una molestia muscular y pidió su propio cambio, con dificultades visibles para apoyar el pie. Domínguez lo reemplazó por Caua Soares. En caso de tratarse de un desgarro, el tiempo habitual de recuperación ronda las tres semanas, un plazo que lo dejaría al límite para llegar a la final del 21 de noviembre.

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El gol del encuentro llegó al inicio del partido, obra de Kaio Jorge, quien venció a Gabriel Delfim tras un centro desde la derecha. Con esta derrota, el Atlético Mineiro se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año en el Brasileirão, mientras que Cruzeiro quedó tercero en la tabla con 57 puntos, con Lucas Romero como titular.

En cuanto a la gran definición del certamen continental, se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con capacidad para más de 46.000 espectadores. Colombia albergará así su primera final a partido único de la Copa Sudamericana desde la adopción de ese formato en 2019. En caso de empate tras los 90 minutos, el título se definirá con 30 minutos de prórroga y, de persistir la igualdad, por penales. El campeón se asegurará una plaza directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027.

Al margen de eso, el Xeneize todavía tiene puesta la mira en el ámbito local, ya que se encuentra en semifinales de la Copa Argentina, está clasificado a los playoffs del Torneo Clausura y es líder de la Tabla Anual, que también otorga título. El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará este domingo a River Plate, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

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