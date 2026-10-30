Darío Barassi reveló el nombre que había elegido en caso de tener un hijo varón: "Tiene personalidad"

El conductor contó la opción que tenía en mente. “Lo pensé en un momento”, señaló, antes de rcordar que tuvo dos hijas

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Durante su charla con una participante de Ahora Caigo (Eltrece), Darío Barassi reveló que, antes de ser padre de dos niñas, había pensado en un nombre para el caso de tener un hijo varón. La confesión surgió cuando la concursante contó cómo se llama su hijo y el conductor detuvo por un momento las bromas habituales del ciclo.

El intercambio comenzó cuando Barassi saludó a Karen, una agente de viajes de 32 años que vive en Tandil. “Vamos con la número cinco. Hola, Ka. ¿Cómo andás?”, le dijo. “Bien, muy bien”, respondió ella. El conductor comentó entonces: “Esa voz tan correcta, tan limpia. Contame quién sos, Ka”.

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“Soy Karen, vivo en Tandil”, se presentó la participante. La mención a la ciudad dio lugar a uno de los reclamos del animador: “¿Dónde está el salame? ¿No trajiste un salame de Tandil? Un quesito, un salame”. Karen reconoció entre risas: “Estuve muy floja, muy floja. No traje nada. No traje. Muy flojísima”.

Desde el estudio se oyó a alguien decir “tirala” y Barassi siguió el juego: “Es que estoy para tirarla, te juro que la tiraría”. La concursante replicó con una propuesta: “No, pero si me hacés ganar, te invito a un asadito”. “No, mi amor, no, mi amor, no funciona así. No funciona así, no funciona así. Bueno, seguí presentándote, no te voy a escuchar”, respondió el conductor.

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La niña se sumó al piso de ¡Ahora caigo! para peinar a un participante luego del blooper de su papá con el pantalón. El momento (Video: Ahora caigo/ Eltrece)

“¡Ay, qué malo!”, se quejó Karen. Barassi contestó: “Sí, soy malo. Mala sos vos, que no trajiste un salame”. Luli, una de las productoras del programa, sumó otra pregunta desde fuera de cámara: “Pará, ¿te comiste algún tenista de todos los de Tandil? Una pregunta que quería hacer”. La participante descartó esa posibilidad: “No. Chusmerío. Las estrellas no son para mí”.

Más adelante, Barassi le pidió que hablara de su familia. “Bueno, Ka, ¿cuántos años tenés? Contame lo que me digas”, le señaló. “32. Tengo un niño. Conrado, que tiene siete. Y nada, acá estoy, para jugar. Soy agente de viajes. Si quieren armar algún paquete o algo, me pueden seguir. Tengo un Instagram que es Mamá en el aire. Porque a mí me encanta viajar. Es lo que suelo hacer y viajo con mi hijo”, contó Karen.

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La referencia al niño modificó el tono de la conversación. “Me encanta el nombre de tu hijo, ¿eh? Es lindo, lindo. Me encanta, me gusta. Con personalidad”, afirmó Darío Barassi. Luego reveló que Conrado era el nombre que había considerado para un hijo varón: “Sí, a mí me encanta ese nombre. Lo pensé en un momento, pero bueno, tuve dos niñas”.

Tras la confesión, el conductor retomó la dinámica del programa y cerró la presentación de la participante: “Bueno, Ka, bienvenida al juego. Me gusta”.

Darío Barassi confesó en Ahora Caigo que pensó en el nombre Conrado en caso de tener un hijo varón

A mediados de septiembre, Darío Barassi también protagonizó otro momento inesperado en el programa. El conductor se rompió el pantalón durante una consigna, luego de tirarse al piso para bromear con un participante. El incidente ocurrió mientras comentaba las zapatillas de Toy Story que llevaba el concursante y quiso hacer una demostración al agacharse.

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El equipo advirtió enseguida lo que había ocurrido. “¿Podés dejar de hacer esas cosas que rompés todos los pantalones, por favor?”, le dijeron desde el piso. Barassi reaccionó entre risas, mostró el agujero ante las cámaras y buscó a su hija Emilia, de 7 años, que estaba presente en el estudio y tuvo su primera aparición televisiva. “Emi, mi amor, ponete los anteojos. Perdón, hija, porque papá es así. Te amo, mi amor”, le expresó.

La niña participó además de otra secuencia del envío. El conductor le pidió que se acercara con un peine para ayudar al mismo participante, que había recibido comentarios sobre su peinado. “Vení un segundo, me viene bien el peine”, le pidió. Emilia aceptó, lo peinó frente al público y recibió el aplauso de los presentes. Mientras tanto, Barassi agregó: “No importa, mi amor, él tampoco sabe peinarse”. Al ver el resultado, le dijo: “Ahí está perfecto, mi amor. Gracias, mi vida”.

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La presencia de Emilia en el estudio volvió a poner en foco una decisión que el animador había explicado públicamente en febrero de 2022, cuando ella tenía 2 años. Aunque suele compartir imágenes de su hija en redes sociales, habitualmente le cubre los ojos con un emoji de anteojos de sol.