Salud

Cuánta agua hay que tomar por día y por qué no existe una cifra igual para todos

La ingesta adecuada varía según el sexo, la edad, el clima y la actividad física. Esperar la sed puede no ser suficiente, y beber demasiado tiene riesgos concretos

Tres personas —un corredor, una mujer embarazada y un oficinista— reciben chorros idénticos de agua desde un embudo de vidrio suspendido.
Las necesidades diarias de agua varían según la edad, el nivel de actividad física y el estado de salud de cada individuo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El agua no tiene una dosis universal. La ingesta adecuada total de líquidos para adultos sanos ronda los 3,7 litros diarios para los hombres y los 2,7 litros para las mujeres, pero esa cifra incluye el agua, otras bebidas y la humedad presente en los alimentos, no únicamente el agua que se bebe en vasos o botellas. Una señal práctica para saber si la hidratación es suficiente: la orina debe ser de color amarillo pálido o casi transparente; si es oscura, el cuerpo está reclamando más líquido.

Los requerimientos de agua cambian con la edad, el sexo, el clima y la actividad

La recomendación de beber una determinada cantidad de vasos al día se instaló como referencia extendida, aunque no existe una cifra aplicable a toda la población. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sostienen que la necesidad diaria de líquidos varía según la edad, el sexo, el embarazo, la lactancia y el nivel de actividad física.

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También influye el entorno. Los CDC explican que el organismo necesita más agua en climas calurosos, durante una actividad física intensa o ante fiebre, vómitos y diarrea. En esas circunstancias, mantener la misma rutina de consumo puede no compensar la pérdida de agua del cuerpo.

Los alimentos y otras bebidas también cuentan para la hidratación diaria

Una mujer con mochila bebe agua de una botella transparente en un sendero de tierra rodeado de colinas secas bajo el cielo despejado.
Mayo Clinic sitúa la referencia general de ingesta en 3,7 litros de líquidos para hombres y 2,7 litros para mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra total de líquidos no proviene solo del agua que se bebe. Cerca del 20% de la ingesta diaria de agua puede provenir de la comida, en particular de frutas y verduras con alto contenido de humedad, según Mayo Clinic. El té, el café, la leche y otras bebidas también contribuyen al total, aunque las opciones con azúcar añadido aportan calorías y sodio que conviene considerar.

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Los alimentos y las bebidas no acuosas forman parte de la evaluación de hidratación, especialmente cuando el contexto —clima, salud, actividad— modifica las necesidades del organismo.

Esperar la sed no es suficiente cuando hay calor o esfuerzo físico prolongado

La sensación de sed puede orientar la ingesta de líquidos en condiciones normales, pero no es una señal confiable cuando hay exposición al calor o actividad física prolongada. Los CDC advierten que la deshidratación puede afectar la claridad mental, el estado de ánimo, la temperatura corporal y el funcionamiento general del organismo.

El cuerpo pierde agua al respirar, transpirar, orinar y evacuar. Durante un entrenamiento, una jornada de trabajo al aire libre o temperaturas elevadas, esa pérdida se acelera. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) indica que, en tareas físicas realizadas en ambientes calurosos, resulta más efectivo beber pequeñas cantidades a intervalos regulares —aproximadamente una taza cada 15 o 20 minutos— que ingerir grandes volúmenes de forma esporádica.

Tomar demasiada agua también puede ser peligroso

Manos que sirven agua desde una jarra de vidrio hacia un vaso sobre una mesa de madera
El objetivo no es anticiparse a la sed mediante un volumen indiscriminado de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de líquidos representa un riesgo concreto. La hiponatremia ocurre cuando la concentración de sodio en la sangre baja demasiado; Mayo Clinic explica que puede aparecer si los riñones no consiguen eliminar el excedente de agua. Aunque no es habitual en adultos sanos, puede afectar a deportistas que beben en exceso antes o durante esfuerzos largos e intensos. Entre sus señales de alerta se cuentan náuseas, dolor de cabeza, confusión y, en casos graves, convulsiones.

El objetivo no es anticiparse a la sed mediante un volumen indiscriminado de agua, sino ajustar la hidratación a las pérdidas reales de líquido y a las condiciones concretas de cada persona. Ante síntomas persistentes, enfermedades que alteren la regulación de líquidos o recomendaciones médicas específicas, la pauta debe ser definida por un profesional de salud.

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