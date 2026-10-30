Por primera vez logran secuenciar el genoma completo de una araña subterránea en riesgo de desaparecer

Un estudio en la revista Journal of Heredity publicó el primer mapa genético de referencia para la familia de arañas Euctenizidae (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bajo la arena de las dunas costeras del norte de California, una araña de madriguera pasa la mayor parte de su vida oculta. Ahora, el primer mapa de referencia de la familia Euctenizidae permitirá estudiar la conexión entre sus poblaciones y aportar datos para su conservación en un ecosistema de dunas que cambia con rapidez.

La especie, Aptostichus stephencolberti, vive en hábitats costeros fragmentados entre Monterey y el área de la bahía de San Francisco. Su escasa capacidad de desplazamiento y su tendencia a permanecer en un mismo sitio dificultan el contacto entre poblaciones.

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Esas características permiten analizar la relación entre la diversidad genética y el territorio, aunque también pueden aumentar su vulnerabilidad si el ambiente se modifica.

El avance fue presentado en un estudio publicado en la revista Journal of Heredity. Los autores elaboraron una secuencia de referencia, es decir, un mapa ordenado del ADN que sirve para comparar individuos y poblaciones.

La especie Aptostichus stephencolberti habita de manera exclusiva en las dunas costeras situadas entre Monterey y la bahía de San Francisco (YouTube/@tarantulakat)

La versión principal de ese mapa reúne 3.630 millones de pares de bases, las unidades químicas que forman el ADN, la molécula que contiene la información hereditaria de los seres vivos.

El resultado no resuelve por sí mismo los problemas de conservación de la especie. Aporta una herramienta para investigaciones posteriores, que podrán buscar diferencias genéticas entre poblaciones de dunas y examinar con más detalle cómo inciden el aislamiento y los cambios del hábitat.

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El trabajo sostiene que este recurso puede facilitar estudios y acciones de conservación sobre Aptostichus stephencolberti y otras especies del género asociadas a las dunas costeras californianas.

Las hembras de esta araña fabrican madrigueras subterráneas con seda y tapas camufladas para detectar las vibraciones de sus presas (YouTube/@tarantulakat)

El nuevo mapa genético permitirá estudiar el aislamiento de las poblaciones

Las arañas de madriguera son adecuadas para estudios que relacionan la información genética de una especie con el territorio donde vive. Estas investigaciones permiten observar si la continuidad o la fragmentación de los hábitats influye en los vínculos entre distintas poblaciones.

En Aptostichus stephencolberti, la fidelidad al sitio, que es la tendencia a permanecer durante largos períodos en una zona concreta, y la limitada dispersión favorecen la aparición de diferencias genéticas locales.

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La reducida movilidad de la especie eleva el riesgo de aislamiento de sus poblaciones frente a las alteraciones del ecosistema dunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma condición que vuelve útil a la especie para este análisis puede hacerla más vulnerable. Si un sistema de dunas se transforma o queda dividido en sectores aislados, los individuos tienen menos posibilidades de llegar a otros lugares y de reproducirse con ejemplares de poblaciones cercanas.

El estudio advierte que las arañas de madriguera son propensas a la extinción por estas características, aunque no calcula el tamaño de sus poblaciones ni su riesgo de desaparición.

Por eso, la utilidad inmediata de la nueva secuencia no consiste en declarar que la araña está amenazada ni en anticipar una medida de protección concreta. Su aporte es ofrecer una referencia con la cual se podrán comparar nuevas muestras.

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Ese análisis puede indicar si distintas poblaciones permanecen aisladas o conservan vínculos genéticos, un dato necesario para orientar futuras investigaciones de conservación.

El mapa de referencia del ADN de la araña reúne 3.630 millones de pares de bases y 14.067 genes identificados (YouTube/@tarantulakat)

El tamaño del genoma depende en gran medida de ADN repetido

El equipo estimó que la araña tiene 52 cromosomas, las estructuras que organizan el ADN dentro de las células. Esa cifra describe un rasgo de su biología, pero no permite medir por sí sola la complejidad de la especie ni compararla de manera directa con otros animales.

La investigación identificó 14.067 genes, segmentos de ADN relacionados con funciones biológicas. También encontró que el 77 % del genoma está formado por secuencias repetidas, fragmentos presentes muchas veces a lo largo del material genético.

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Gran parte de la extensión del genoma se debe a esas repeticiones y no a una acumulación de genes adicionales, según se detalla en el estudio.

Los investigadores también buscaron repeticiones teloméricas, patrones de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Los telómeros son regiones que protegen esos extremos.

Las secuencias de ADN repetidas componen el 77 % del genoma total y explican la mayor parte de su extensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo no halló en la especie el patrón conocido como TTAGG y, tras ampliar la búsqueda a otras arañas, el trabajo plantea que esa repetición ancestral se perdió en este grupo.

El estudio no presenta esa ausencia como una explicación definitiva de la evolución de los cromosomas en las arañas.

Indica, en cambio, que el hallazgo ofrece un punto de partida para estudiar por qué los cromosomas de este grupo pueden haber seguido trayectorias distintas de las observadas en otros animales.

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La vida en las dunas explica el interés de estudiar esta especie

Aptostichus stephencolberti fue descrita en 2008. Es una especie endémica, lo que significa que su distribución natural se limita a una región concreta: las dunas costeras del norte de California, entre Monterey y el área de la bahía de San Francisco.

La investigación calculó que la araña posee 52 cromosomas y constató la ausencia del patrón telomérico ancestral TTAGG (YouTube/@tarantulakat)

Las hembras construyen madrigueras recubiertas de seda y una tapa que queda oculta entre la arena y la vegetación. Desde allí perciben las vibraciones de posibles presas.

Su vida subterránea y su dependencia de las dunas ayudan a explicar por qué puede servir para analizar la relación entre diversidad genética, poblaciones y hábitats costeros. Los datos genéticos quedan disponibles para examinar esa relación con mayor precisión.

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Las próximas investigaciones deberán establecer cómo se distribuye la diversidad genética entre las dunas y qué consecuencias puede tener esa distribución para la conservación de esta araña de la costa de California.