El insulto de un cronista a Luck Ra en los Premios Ídolo y la confrontación del cantante: “¿Qué me dijiste?”

Los periodistas intentaron consultar a Luck Ra sobre su vínculo con La Joaqui y Tiago PZK (Video: Desayuno Americano, América TV)

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Luck Ra protagonizó un tenso cruce con la prensa durante la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026, después de que un cronista lo insultara al verlo pasar sin detenerse a dar declaraciones. El episodio, registrado por distintas cámaras presentes en el lugar, mostró al cantante cordobés frenar en seco tras escuchar el agravio y encarar directamente al grupo de periodistas.

La ceremonia, que reconoce a creadores de contenido, streamers e influencers, se desarrolló el miércoles por la noche en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Sofía Gonet y Grego Rossello. El cantante llegó al evento en medio de un grupo de cronistas que buscaban consultarlo, principalmente, por su vínculo con La Joaqui y Tiago PZK, expareja de la artista y examigo del artista. El cordobés, sin embargo, optó por no detenerse y continuó su recorrido con una sonrisa, mientras los periodistas insistían con pedidos como “Luck Ra, hagamos nota, dos segundos” o “Facu, dale, un segundo”.

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Ante la negativa del artista a frenar su paso, uno de los cronistas presentes elevó el tono y le gritó “dale, sorete”, un comentario que el cantante escuchó con claridad y que lo llevó a detenerse de inmediato. “¿Qué me dijiste?”, disparó el cuartetero mientras se acercaba al vallado donde se ubicaba la prensa, en un gesto que generó sorpresa entre los presentes. El grupo de periodistas intentó entonces bajar la tensión y le propuso realizar una nota conjunta entre todos los medios acreditados.

El artista cordobés reclamó por la falta de respeto y pidió una frase afectuosa a los movileros antes de retirarse (Maximiliano Luna)

“Ah, escuché ‘sorete’, me están faltando el respeto”, respondió el cantante, molesto por la situación. Lejos de continuar con el reclamo, el artista decidió bajar la tensión con humor y les propuso una condición particular para regresar. “Es verdad, ¿no? Díganme algo lindo y vuelvo”, lanzó, en un intento por reconducir el clima tenso que se había generado en la alfombra roja.

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Los cronistas aceptaron el desafío y comenzaron a gritarle “hermoso” desde el otro lado del vallado. Luck Ra, entre risas, respondió con ironía antes de acercarse nuevamente al grupo. “¿Me dijiste ‘hermoso’? ¿Estás hablando de mí? Ay, gracias, gracias”, expresó, aunque finalmente optó por ingresar al evento sin brindar declaraciones a la prensa presente en el lugar.

El episodio no terminó allí. Una vez que el cantante se había alejado del sector de la alfombra roja, la misma persona que había lanzado el insulto inicial volvió a repetirlo, esta vez con el artista ya fuera de alcance. “Y se fue nomás. Dale, sorete”, se escuchó decir al cronista, en una segunda provocación que quedó registrada por las cámaras de Desayuno Americano (América TV).

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Varios reporteros manifestaron su disconformidad ante la negativa reiterada de los invitados a dialogar con los medios (Premios Ídolo 2026)

El momento generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la actitud del periodista que había lanzado el insulto. Varios comentarios apuntaron contra la falta de códigos profesionales en la cobertura de alfombras rojas y remarcaron que el cronista había elegido insultar al artista desde una posición de anonimato dentro del grupo de prensa. Otros usuarios, en cambio, remarcaron el malestar que suelen generar entre los periodistas acreditados las actitudes de ciertos artistas que evitan detenerse a dialogar con la prensa tras haber sido invitados al evento.

Ese reclamo también quedó expuesto en el audio registrado por los cronistas presentes en el lugar, quienes manifestaron su fastidio por la premura con la que circulaban los invitados durante la cobertura. “No paran y nosotros venimos acá a cubrir. ¿Para qué nos invitan si no van a dejar que nos hablen?”, expresó una de las periodistas presentes, en referencia a la dinámica que se repitió con distintos nominados a lo largo de la noche.

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