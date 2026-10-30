La ONU condenó el “mortífero” ataque ruso contra un tren en Ucrania que dejó 13 muertos y alertó sobre la seguridad de civiles

Un drone ruso mató a trece personas al impactar en un andén de la estación de tren de Dnipró

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el ataque con drones atribuido a fuerzas rusas contra un tren en la estación de Dnipro, Ucrania, que dejó al menos 13 muertos y una decena de heridos. A su vez, alertó sobre el riesgo que representan los bombardeos a la infraestructura energética ante la llegada del crudo invierno con temperaturas bajo cero en la región.

El organismo internacional transmitió la condena del coordinador humanitario en Ucrania, Matthias Schmale, por el ataque contra un convoy que cubría el trayecto entre Zaporizhzhia y Dnipro.

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La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que el número de víctimas podría crecer mientras continúan las tareas de rescate. El organismo remarcó los “crecientes riesgos que enfrentan los pasajeros y los trabajadores ferroviarios” en el país. La ONU señaló que los ataques rusos alcanzaron otras regiones ucranianas y causaron decenas de muertos y heridos entre civiles, incluidos niños, en ciudades como Kremenchuk y Chernígov.

Nuevos impactos contra instalaciones eléctricas interrumpieron el servicio en Donetsk, Kharkiv y Sumy. La situación obligó a aplicar cortes de emergencia en Kiev y sus alrededores.

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Un agente de policía trabaja en una estación de tren afectada por un ataque con drones rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Dnipro, Ucrania, el 29 de octubre de 2026 (REUTERS/Colaborador)

La OCHA subrayó que millones de personas vulnerables afrontan peligros por la falta de servicios esenciales durante las bajas temperaturas. Un análisis de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que 3,3 millones de adultos mayores y 1,5 millones de adultos y niños con discapacidad que viven solos en áreas urbanas enfrentan “riesgos cada vez mayores” por cortes prolongados de electricidad, calefacción y agua potable vinculados a la ofensiva militar.

Kiev sufrió un nuevo bombardeo ruso

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, al menos una persona murió en un ataque ruso con misiles balísticos contra la capital ucraniana, que alcanzó varios almacenes del distrito de Darnitsia, según informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

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Las consecuencias del ataque ruso a Kiev (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania)

El mandatario local indicó que los proyectiles impactaron en depósitos ubicados en ese barrio, aunque no divulgó más detalles sobre los daños ni sobre la identidad de la víctima.

En otro episodio, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó la muerte de un empleado de la central nuclear de Zaporizhzhia , situada en la ciudad ucraniana de Energodar y bajo control ruso, tras un ataque con drones cuya autoría no fue identificada. El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, condenó el hecho. “Cualquier ataque al personal de una planta nuclear es completamente inaceptable y viola los Siete Pilares Indispensables para la Seguridad Nuclear y la Seguridad durante un conflicto armado”, afirmó.

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Moscú y Kiev mantienen la tregua en Oleshky

El alto el fuego de seis días en Oleshky, ciudad ocupada por fuerzas rusas en la región ucraniana de Jersón, cumplió este viernes su cuarta jornada, mientras las partes preparan el ingreso de ayuda humanitaria tras las tareas de desminado.

El cese de hostilidades rige desde el martes y tiene vigencia hasta el próximo domingo. La primera dama estadounidense, Melania Trump, medió para alcanzar el acuerdo, que también contó con el respaldo del papa León XIV.

La administración militar de Jersón denunció que cerca de 2.000 civiles permanecen atrapados sin alimentos ni servicios esenciales en Oleshky (EP)

El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, anunció que el convoy humanitario llegará el viernes al hospital central de Oleshky para asistir a la población civil. “El alto el fuego ya lleva 54 horas en vigor”, declaró.

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Lubinets afirmó que ambos bandos “están cumpliendo plenamente los acuerdos” y sostuvo que no hubo reportes de violaciones. También indicó que los preparativos de la misión humanitaria alcanzaron su fase final.

La defensora del pueblo rusa, Yana Lantratova, coincidió en que las partes respetan los compromisos. Explicó que ingenieros rusos despejan las minas de las rutas de acceso a la localidad. “Esto permite que el personal militar continúe despejando las carreteras de minas y prepare un paso seguro para el convoy humanitario”, afirmó Lantratova, quien indicó que la operación requirió cinco meses de preparación.

(Con información de Europa Press)