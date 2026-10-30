Salud

¿Realmente sirven las mascarillas exfoliantes para pies? La opinión de una dermatóloga

Shilpi Khetarpal, especialista de Cleveland Clinic, detalla los alcances de estos preparados químicos contra la resequedad y las callosidades plantares. La médica subraya la relevancia de respetar descansos precisos entre sesiones y sumar cuidados nocturnos a fin de optimizar resultados

Ilustración de una mujer sentada en un taburete que se coloca una funda de plástico en el pie frente al lavabo de un baño.
Las mascarillas exfoliantes para pies se utilizan en el hogar para tratar la sequedad, las asperezas y las callosidades (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las mascarillas exfoliantes para pies se usan en casa para tratar la sequedad, las zonas ásperas y las callosidades. Su efecto no aparece en el momento de la aplicación, ya que la capa de células muertas se desprende de forma gradual durante los días posteriores.

Aunque se presenten como productos cosméticos, requieren un uso cuidadoso. La diferencia entre una callosidad y un problema de la piel es clave para determinar si este recurso puede resultar adecuado.

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Antes de aplicar una mascarilla exfoliante, conviene diferenciar la resequedad superficial de un problema de piel que podría agravarse.

La dermatóloga Shilpi Khetarpal explicó en Cleveland Clinic que estos productos de uso doméstico pueden ayudar con las callosidades y la piel seca, aunque no son apropiados en todas las situaciones.

Pies con botines de gel transparente sobre una alfombra beige, con una toalla blanca enrollada y una planta en maceta al fondo.
El grosor de la piel en las plantas dificulta la penetración de cremas o lociones tradicionales sobre las zonas endurecidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exfoliación actúa sobre células muertas y tarda varios días en notarse

Las mascarillas exfoliantes para pies emplean una exfoliación química, es decir, ingredientes que ayudan a desprender las células muertas de la capa exterior de la piel. Khetarpal indicó que el producto se aplica una sola vez mediante una mezcla gelatinosa que permanece en contacto con las plantas de los pies.

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La especialista explicó que la piel de esa zona suele ser más gruesa que la de otras partes del cuerpo por el uso constante. Según detalló, esta característica puede favorecer las áreas endurecidas y dificultar que cremas o lociones actúen sobre ellas.

La mascarilla busca retirar esa acumulación, no resolver las causas que pueden hacer que vuelva a formarse. Khetarpal señaló que, tras la aplicación, los pies pueden sentirse igual durante los primeros días.

Manos que sujetan la cinta adhesiva en el tobillo de un pie cubierto con una funda plástica sobre un banco de madera, junto a una cesta con toallas.
La dermatóloga Shilpi Khetarpal advirtió que estos productos cosméticos empeoran las áreas irritadas o afectadas por lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego empieza la descamación y la superficie se vuelve más suave a medida que se desprende la capa acumulada. El resultado es gradual, por lo que no corresponde esperar un cambio inmediato, afirmó la dermatóloga.

La resequedad común requiere un cuidado distinto de una afección de la piel

Khetarpal indicó que estas mascarillas pueden utilizarse para la rugosidad y la sequedad básicas. La recomendación de la dermatóloga no incluye cualquier alteración visible en los pies.

Si hay una zona irritada, lesionada o afectada por un problema de la piel, la especialista advirtió que sumar ingredientes exfoliantes puede empeorar la molestia.

La dermatóloga remarcó que este tipo de producto no trata afecciones de la piel. Cuando existe un problema de piel o antecedentes de alteraciones en esa zona, la prioridad es atender esa situación antes de recurrir a una exfoliación, sostuvo.

Khetarpal aconsejó evitar la mascarilla mientras el problema esté presente y solicitar orientación médica.

Pies con botines de plástico blanco sobre un diván junto a una mesa de madera con una taza humeante y un libro cerrado.
La especialista aconsejó un intervalo de seis a ocho semanas como mínimo antes de repetir la exfoliación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista distinguió que una mascarilla está diseñada para retirar la capa superficial acumulada, mientras que una lesión o una irritación requiere identificar su causa y definir el tratamiento adecuado.

Khetarpal señaló que el producto no debe utilizarse como sustituto de la consulta profesional cuando aparecen molestias o cambios que exceden la resequedad habitual.

El intervalo entre aplicaciones y la hidratación forman parte del cuidado posterior

La frecuencia es otro límite. Khetarpal afirmó que una exfoliación de este tipo no debería repetirse antes de seis u ocho semanas. Después de retirar la capa acumulada, la dermatóloga consideró poco probable que fuera necesaria una nueva aplicación antes de tres o cuatro meses.

El uso espaciado evita que la exfoliación se convierta en un hábito frecuente. Khetarpal describió estas mascarillas como una medida ocasional para la sequedad y las callosidades, no como una práctica diaria o semanal.

Pies descalzos dentro de un cuenco blanco con agua, al lado de una toalla doblada con un sobre sellado sobre un suelo beige.
Khetarpal sugirió realizar el tratamiento en los meses fríos para evitar la exposición de los pies durante la descamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomendó elegir los meses fríos, cuando los pies permanecen menos expuestos mientras dura la descamación.

Una vez terminado el proceso, Khetarpal sugirió retirar con suavidad las nuevas zonas secas o endurecidas mediante una piedra pómez durante la ducha. Como alternativa, mencionó aplicar vaselina antes de dormir y cubrir los pies con medias de algodón durante la noche.

La dermatóloga remarcó que conviene mantener hidratada la superficie expuesta después de la mascarilla. Si la aspereza vuelve a aparecer, el intervalo recomendado permite distinguir una nueva acumulación superficial de una situación que requiere consulta médica.

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