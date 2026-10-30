Vive un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida”

La artista le obsequió unas pinturas a los tres jugadores de la Selección

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Vive en un pueblo de 300 habitantes en el que solo hay una escuela primaria y debe desplazarse a 25 kilómetros para realizar compras en un supermercado o a 100 kilómetros si necesita comprar su material de trabajo. “La paz del pueblo, ¿viste? Para pintar, está bueno". Esa mujer de 57 años atiende la llamada de Infobae para contar su vida de película, que la ha llevado a ser una cita obligada para los campeones del mundo en Qatar y se ganó ser la pintora de la selección argentina.

Nacida en 1969, Claudia Pérez transitó un largo proceso hasta llegar a compartir momentos inolvidables con Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Dibu Martínez, y el más especial: Lionel Messi, entre otros. La oriunda de Avellaneda, localidad cordobesa del departamento de Ischilín, tuvo al arte como su primera pasión. Su trabajo como dibujante callejera la llevó a mostrar su talento en un programa de televisión provincial con grandes intérpretes de talla internacional, como Chayanne y Enrique Iglesias. Sin embargo, su casamiento la llevó a alejarse de su oficio y, tras ocho años de matrimonio, dejó la ciudad de Salsipuedes y volvió con sus hijos a donde todo había empezado. “Regresé con más ganas de pintar que nunca cuando quedé libre”, le confiesa a este medio en una charla que se prolongó por más de una hora.

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Su pasión por los caballos, en especial por los árabes, que son más ligeros y pequeños que otras razas, la llevaron a ponerse en contacto con una persona de Baréin a través de Facebook. Nada la detuvo, ni siquiera no tener presupuesto para comprar materiales de pintura: lo empezó haciendo con los dedos. Y ese particular detalle brindado en diferentes notas televisivas llamó la atención de la familia Messi: se pusieron en contacto para pedirle una pintura con la icónica imagen de Leo arrodillado después de ganar la Copa América 2021 para ser colgada en la Fundación del jugador de 39 años: “Ese cuadro me cambió la vida”. También le obsequió uno de él junto a su perro, Hulk. A partir de ese encuentro con el mejor jugador del mundo, la invitaron a un festival de arte en Qatar, que se realizaba en septiembre de 2022: llegó con 200 dólares y se quedó hasta después del Mundial.

La pintura destinada a la Fundación de Lionel Messi con el retrato de aquella imagen después de vencer a Brasil en la final de la Copa América 2021

La rendija se había abierto, y no iba a cerrarse nunca más. Un lienzo de Diego Maradona la puso en contacto con De Paul, y los pedidos no hicieron otra cosa que sumarse. “El año próximo lo tengo cubierto”, manifestó Claudia en medio de uno de sus parates diarios, mientras dedica de 6 a 10 horas para terminar una obra en la que estará Lisandro Martínez junto a su familia. Sus pinceles tienen pendientes retratar a Cristian Cuti Romero y Alexis Mac Allister, mientras que ya pintaron los rostros de varios integrantes de la Scaloneta. Sin ir más lejos, durante la última fecha FIFA, marcada por la despedida de Lionel Messi, les entregó dos cuadros a Lisandro Martínez y Julián Álvarez, uno a cada uno. Su ánimo entusiasta la llevó a preguntarle a Licha si había alguna forma de comprar entradas para el partido con Benín, que fue el último de Leo con la Albiceleste. El defensor del Manchester United le obsequió el ticket para que sea parte de un momento soñado en el estadio Monumental.

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Su éxito rotundo como artista le permitió tomar una decisión crucial en su vida: operarse de la columna después de la Copa del Mundo de 2022: “Si todo salía bien de la operación, había hecho la promesa de regalarle un cuadro por separado a los campeones y aquí estoy cumpliéndola”. Aunque todavía lucha con sus dolores, Claudia Pérez siempre piensa en las batallas con las que debió lidiar Lionel para saber que siempre hay luz al final del camino: “Es mi ejemplo cuando la vida se me pone cuesta arriba. Ahí arranco de nuevo con los pinceles. Es mi pasión y mi vida”.

- ¿Cómo es tu vida ahí en el pueblo?

- No tengo tantos recuerdos de mi infancia, pero dibujé desde siempre. Es mi pasión. En la época de secundaria ya hacía retratos a lápiz, fueron los primeros. Después, ya más grande, dibujaba retratos callejeros en Córdoba capital, cuando tenía unos 24 años. Después de varios años de pintar retrato callejero, lo dejé, tuve mi vida de casada, hijos y demás. Fue una escuela de aprendizaje durante todo ese tiempo que no funcionó, pero me sirvió y me hizo lo que soy hoy. Hace 18 años me divorcié, volví de Salsipuedes a mi pueblo con mis hijos y arranqué desde cero, literal. Esa es la mejor parte de la historia porque ahí me animo a pintar al óleo. En el primer cuadro pinté a un caballo árabe y lo hice con los dedos porque no tenía para comprar pinceles. Algunos detalles los hacía con la uña. Tenemos tanto ese mandato de que no vas a vivir del arte y demás, bueno, yo pasé por todo eso de decir: “No me voy a rendir, no me voy a rendir”.

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- ¿Por qué seguiste?

- Era mi inspiración y veía que le gustaba al resto. Cuando pintaba retratos callejeros iba a un programa de Córdoba que se llamaba Telemanías, que era un clásico acá. Y en esa época traían a Chayanne, a Enrique Iglesias... Todos los artistas pasaban por ese programa y yo ahí les hacía los retratos a lápiz a ellos. Entonces, yo ya sabía que gustaba mi trabajo y no me rendía. Seguía remándola. Pero me sentí estancada después de muchos años y empecé a pintar cuadros al óleo porque te lo van a pagar mucho más que un retrato a lápiz.

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- ¿Qué pasó con ese primer cuadro?

- Lo contacté al dueño de ese caballo por Facebook y me dice: “Quiero tres”. Y era de Baréin, de un país árabe, y esa fue mi primera venta al extranjero. Y cuando ahí ya me confirma que quería tres cuadros, me envía un adelanto y lo usé para comprar pinceles. Estaba empezando muy de abajo.

- ¿Cuál es el recorrido que hiciste hasta esa venta? ¿Cómo te surgió contactar a esta persona?

- Cuando llego a Avellaneda, al muy poquito tiempo ponen Internet en el pueblo. Entonces, ahí mis hijos me hacen la página de Facebook y empiezo a entenderlo un poco y ver el alcance que tenía. Entonces, yo ahí subo los primeros dibujos a lápiz que hacía en esa época. Cuando vi que me llegaban comentarios del extranjero, ahí entendí un poco más de Facebook y dije: “Voy a apuntar al caballo, que me encanta desde siempre, y ya a otro público y con otro material, que es al óleo, que ya sé que tiene otro valor”. Ahí comienzo a hacer contactos, charlar con criadores de caballos, y me guardé un ahorro para viajar a El Cairo (Egipto) después de mi primera venta. En ese viaje, hago mi primera exposición en un show internacional de caballos árabes, donde sigo haciendo más contactos, siempre de caballos.

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Uno de los cuadros que Claudia Pérez le obsequió a Lionel Messi (Créditos: @claudiaperezart/Instagram)

- ¿Cuál es el camino de ese primer cuadro? ¿Fue tu idea pintar ese caballo?

- Claro, sí, y yo lo contacté al dueño de ese caballo por Facebook, le muestro qué estaba haciendo, le encantó y me pidió tres. Porque yo vi la foto y era un caballo impresionante, se veía la cara del dueño. Entonces, lo pinto a él junto a su caballo. Ahí me envió fotos de otras que le gustaban. Pasé de no tener pinceles a viajar una vez al año y ese ahorro que hacía afuera lo traía a Argentina y lo estiraba un año para que los chicos siguieran en el colegio y empezar a hacer mi casa...

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- Esa historia también te lleva a empezar tu vínculo con los jugadores de la Selección. La piedra fundacional de eso es el cuadro que le regalas a Lionel Messi para su Fundación en Rosario...

- Le regalé dos cuadros a Messi. En uno está arrodillado, señalando el cielo, de espaldas, y ese es el que tiene la Fundación, que mide 1.20x90 de altura. También le obsequié uno que me dijeron que está en su casa de Rosario, en el que está con su perro. Hay una foto en la que está sosteniendo el cuadro y se lo entregué en agradecimiento por todo lo que los argentinos le dicen y desde mí personalmente, cómo me cambió la vida a mí una pintura. Después, me firmó un cuadro con el de las dos estrellas, que se acomoda la cinta de capitán. Ese cuadro me cambió la vida porque, más allá de notas y demás, salió unos segundos en el documental de Leo (en Apple TV). Ese lo volví a pintar con la tercera estrella y lo tengo yo en Miami. Allí también tengo una pintura de Messi y (David) Beckham, los dos abrazados. La pintura que Messi me firma hace que me inviten a un festival de arte en Qatar, pero tampoco tenía el dinero para irme allá. Era mucha inversión...

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El fútbol y el arte, unidos por Diego Maradon (Instagram: @claudiaperezart)

- ¿Cómo lograste que te firme ese cuadro?

- A partir de todas las notas que brindé, en las que dije que pintaba con los dedos y otras cosas, me llamó una persona de la Fundación antes del Mundial: querían un cuadro y Leo eligió la foto en la que él señala para arriba en la Copa América. Un día de junio de 2022, a la pintura le faltaba mínimo de detalle, y me llamaron para citarme a las 10:30 en Rosario. Él iba a ir en una camioneta gris y sabía que iba a estar ahí afuera con los cuadros. La pintura estaba fresca, la terminé en el día, viajamos durante la noche y lo esperamos. Pero no teníamos previsto que los obreros vieron frenar el vehículo y se tiraron todos encima del auto. Ahí, Antonela (Roccuzzo) hizo la seña de que no podían abrir las puertas para guardar el cuadro de la Fundación y me pidió si se los podía llevar después. Ese mismo día la llevamos a la Fundación. Y Leo me firmó la pintura de la cinta de capitán entre los empujones de la gente.

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- Y en la previa a tu viaje a Qatar te habla Rodrigo De Paul...

- Antes de viajar a Qatar, poco antes del mundial, me habló él por Instagram porque quería una pintura. Le había dado like a una publicación mía con un cuadro de Diego Maradona, yo también le escribo un mensaje, él me manda una foto que me dice: “Clau, ¿podés hacer esta, cuánto sale?”. Fue todo por esa pintura de Diego. Esa es la primera venta que hago para un jugador, que me pide una pintura suya. Con esa pintura de Rodrigo, yo ya tenía cubierto el pasaje, pero me faltaba todo lo que era estadía. Ahí, un chico, que me había comprado una pintura de Messi, me prestó lo que me faltaba: llegué en septiembre a Qatar para estar en el festival de arte con solo 200 dólares. Cuando llegué, me aparecieron algunos contactos de Facebook en WhatsApp, a quienes ya había pintado tiempo atrás. Y había tres criadores de caballos que vivían en Qatar y les escribí para comentarles que estaba en el país, que me gustaría conocerlos y que los conocía de Facebook por admirar a sus caballos. Uno de ellos, con el cual teníamos amigos en común en la red social, me preguntó: “¿Tenés pinturas de caballos?“. No tenía nada, pero había llevado pinturas de Messi, Dybala, De Paul... Y me dice: ”Va a pasar alguien a buscarte". Me llevaron a su establo y me encargó 12 cuadros de caballos. Con ese adelanto, yo me terminé quedando todo el Mundial, vi el partido contra Croacia y me enfoqué en brindar notas para dar a conocer las pinturas. A partir de ese Mundial, me nombraron embajadora argentina de ese festival de arte en Qatar. Y ahora será mi quinto año en ese rol.

A un lado, la pintura que le pidió De Paul junto a Messi. En el otro costado, la obra que firmó la Pulga, en la que está mirando la cinta de capitán con las dos estrellas (Créditos: @claudiaperezart/Instagram)

- ¿Cuál es tu función como embajadora argentina de ese festival en Qatar?

- Promociono el arte argentino, tanto llevando obras de artistas de acá como artistas que quieran viajar conmigo bajo mi representación, que es tanto para pinturas, músicos y escultores. Es un festival de seis días con muchas actividades.

- Vos tuviste la fortuna de ir a los últimos dos Mundiales. ¿Dónde viviste las finales?

- En Qatar, estaba todo más cerca. Doha es tan chiquito y los estadios estaban todos cerca. Se vivió distinto. A Estados Unidos no fui exclusivamente para el Mundial porque no tenía ni una entrada y nunca entré a un partido.

- ¿Ya tenés definido qué harás con las dos pinturas de Messi que conservás: la de la tercera estrella y la que está con David Beckham?

- Todavía no lo tengo claro. Me gustaría si se puede hacer una subasta, porque me lo han propuesto, pero estoy tan a mil con tantas cosas, pinto tantas horas que son cosas muy delicadas. Cuando vos hablás para una Fundación, hay que ser muy cuidadoso con eso, a dónde se destina parte del dinero, pero me gustaría que se haga algo con una escuelita de fútbol u otras cosas.

- A partir de eso, te han contactado diferentes jugadores de la Selección, como Dibu Martínez, Licha Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez. ¿Qué reacciones te quedaron de todos esos cuadros entregados?

- Es gente que admiras. Muchas veces planeo lo que les voy a decir y me olvido de todo. Me quedo con la atención de ellos, son momentos en los que no tienen tiempo. Ya que me den el okey para recibirme y darles ese abrazo en nombre de toda Argentina... Y me doy cuenta que son muy agradecidos. Hace unos meses me escribió Valu Cervantes (pareja de Enzo Fernández) y me dijo: “Acá está en un lugar privilegiado”. Son mimos al alma que te digan eso siendo un artista de un pueblito de campo.

El cuadro de Enzo Fernández (Créditos: @claudiaperezart/Instagram)

- ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Ellos te pasan la foto que quieren y vos te quedas con una copia?

- Sí, me firman una copia, que es un print, porque no me da el tiempo para hacer dos al óleo. Son grandes.

- ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una pintura de este tipo?

- Un mes de trabajo mínimo. Y la de Lisandro (Martínez), que está con la familia, ya van dos meses porque son tres personas. Tiene mucho detalle.

- ¿Y cuántas horas por día? ¿Tenés algún estilo favorito?

- Entre 6 y 10 horas. Y sí, el estilo mío, que ya me incliné y me gustó mucho, es el blanco y negro.

- En octubre de 2023 realizaste una publicación en Instagram, en la que decías que había sido duro pensar la posibilidad de no volver a pintar más por una operación que tenías que hacer. ¿De qué constó la cirugía?

- Me tenía que operar la columna. Tengo clavos fijos porque ya no podía pintar, y sigo en tratamiento. Me pude operar gracias al cuadro de Messi, en el que se acomoda la cinta de capitán. Y en la última fecha FIFA les entregué a Julián y Licha un papel con esa imagen impresa y un mensaje muy simple y breve, en el cual les digo que pude operarme gracias a esa pintura firmada por Leo. Nunca había pensado en contarles, pero está bueno que lo sepan. Cada tanto me tengo que infiltrar porque el dolor sigue. Pero si no fuera por esa cirugía, yo ya no podía pintar más. Pasé 15 años por todos los tratamientos para las hernias de disco y cada vez eran peor. Es más, pinto únicamente sentada porque parada no puedo pintar nada. Si todo salía bien de la operación, había hecho la promesa de regalarle un cuadro por separado a los campeones y aquí estoy cumpliéndola.

Una de las pinturas en las que retrató a Lionel Messi (Instagram: @claudiaperezart)

- ¿Cuáles fueron las reacciones de Julián y Licha?

- Ahí Julián me dijo: “Me pones piel de gallina”. Y ahí fue el único momento serio, porque siempre estuvo muy atento y simpático. Entonces lo dobló y se lo guardó. Licha también se quedó serio.

- Y ahí en el predio de Ezeiza te regalan entradas para la despedida de Lionel Messi. ¿Cómo sucedió?

- Yo le pregunté a Licha si había alguna manera de que la compre. Yo nunca les pido, nunca les pedí entrada, ni camiseta ni nada. Jamás les he pedido a los jugadores, pero era la despedida de Messi, así que me animé. Y era para comprar, para comprarle la entrada. Y me dice: “Claudia, está difícil porque faltan dos días, ¿por qué no me dijiste antes?“. Pero después me dice: ”Claudia, ¿cuántos son?“. Éramos dos, estaba junto a Lucas (Gallardo, quien es periodista y la auxilió para llevar los cuadros hasta Ezeiza). Me dijo: “Déjame, yo lo hablo”. Cuando nos estamos yendo, él me escribe y me dice que nos van a dar las dos entradas.

- ¿Qué sensaciones tuviste durante ese partido y qué representa Messi para vos?

- No sé cuántas veces en mi vida he pintado a Messi. Lo vengo dibujando desde siempre. Y ese mensaje que nos deja él de no rendirse... Lo tengo muy presente siempre y por ahí cuando tengo esos días, que pinto 10 horas y que al otro día me duele horrores levantarme del dolor, ahí es cuando recuerdo mucho ese mensaje. Es mi ejemplo cuando la vida se me pone cuesta arriba, así literal. Ahí arranco de nuevo con los pinceles. Es mi pasión y mi vida. Le estoy poniendo tanto amor a cada pintura que hago, que tengo pendiente el Cuti (Romero), (Alexis) Mac Allister. Ya he hablado con ellos y quiero cumplir la promesa.

El cuadro que Claudia Pérez le hizo al Dibu Martínez (Créditos: @claudiaperezart/Instagram)

- ¿Qué jugadores de la Selección te faltan?

- Uno de ellos es Thiago Almada, que le dio “me gusta” a las pinturas de Rodrigo y Julián, pero no tengo un contacto directo para llegar a él. A medida que lo tenga, decido cuál es el siguiente. También me queda Leandro Paredes, me quedan muchos... El año próximo lo tengo cubierto. No me dan los tiempos sino. Prefiero cumplir esto y me queda Carlitos Tevez, que me muero por pintarlo.

- Sos la pintora de la Selección, literalmente.

- Algunos me dicen así, pero no quiero presumir y quedar como que me creo más. Para nada. Hay una historia, y a ellos les gusta mi trabajo. Algo pasó con esa pintura de Messi, y a ellos les gusta, por eso me reciben. Y quizás también tiene que ver la sencillez mía, la humildad.

- También le pintaste un cuadro a Juan Román Riquelme.

- No me podía faltar él. Se lo entregué en el predio y me hizo una invitación de que el próximo cuadro se lo lleve a la Bombonera, pero no me dieron los tiempos. No conozco el estadio, nunca pude ir. La pintura le encantó. Me dijo que era para su hija: “Va para Flopi este cuadro”. Incluso después me hablaron hace un tiempito de Boca por otro cuadro que quieren para Román, pero no he podido cumplir porque estoy con esto. Está en espera también otro cuadro de Román levantando la copa. Una foto hermosa. Pero bueno, voy a tratar de contactar de nuevo ahí a Boca por el tema de Carlitos.

Claudia Pérez posa junto a Riquelme en la entrega del cuadro

- Has vivido cosas que muchas personas sueñan: viviste dos Mundiales, has tenido cerca a los ídolos de varias generaciones... ¿Tomás dimensión de todo lo que conseguiste?

- Después de Licha y Julián... Fue mucho en un solo día. Obviamente siempre valoré el recibimiento de todos ellos. Siempre quiero más y cumplir con todos, pero creo que me impactó también la atención de Julián y Licha cuando les dije lo de la cirugía de columna. Muchas horas pinto con la cara de ellos al frente y pienso en mi agradecimiento hacia ellos. Ahí es cuando tomo conciencia. Y esto lo digo sin agrandarme y manteniendo la humildad porque sigo viviendo en mi pueblo, en mi misma casa.

- ¿Qué sueños te quedan por cumplir?

- Poder darle las gracias a Messi personalmente un minuto. Lo que le dije a Julián en esa cartita, en ese mensaje breve, decírselo a Messi.

Claudia junto a un cuadro de Messi y Dibu Martínez (Instagram: @claudiaperezart)