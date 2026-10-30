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Cande Tinelli mandó al frente a Marcelo como suegro: “La juega relajado, pero es celoso”

Durante una charla en Dale Match, la influencer describió a su padre como yerno y matizó esa imagen con una historia que desató risas

La hija del Cabezón habló acerca de su papá en Dale Match (Video: Dale Match, Infobae en Vivo)
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Cande Tinelli reveló en Dale Match (Infobae en Vivo) cómo es Marcelo Tinelli en su rol de suegro y lo definió con una frase que generó risas entre sus compañeros de panel. “Papá la juega relajado, pero es un poco celoso”, lanzó la artista durante la charla con Baulo, Carito Muller, Anita Martínez y Diego Castro, en una emisión en la que el conductor también formó parte de la conversación.

El tema surgió luego de que Anita le consultara a Tinelli si su rol de padre atento a las parejas de sus hijas le generaba algún tipo de tranquilidad. El conductor lo negó de manera tajante. “Nunca fui una persona celosa. En algún momento yo decía: ‘ay, soy muy celoso de mis hijas’, pero uno quiere lo mejor”, explicó, mientras Cande insistía en matizar esa definición con un ejemplo personal.

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La influencer recordó un episodio vinculado a un exnovio que sufrió un accidente con un cuatriciclo en Punta del Este y que, según relató, no había sido del agrado de su padre. “Yo tuve un novio que se mató en Punta del Este con un cuatriciclo y le caía mal a él”, contó Cande, antes de reconstruir la reacción de Marcelo frente a la escena. “Vino el chabón con toda la sangre en la oreja, todo, y papá le dijo tipo, ‘salí’, ‘¿cómo está el cuatriciclo?’”, relató entre risas, en referencia a la preocupación que su padre habría mostrado por el vehículo antes que por el estado físico del joven.

Cande Tinelli y Marcelo Tinelli
Cande Tinelli recordó la reacción de su padre ante el accidente en cuatriciclo que sufrió un exnovio en Punta del Este

Marcelo intentó matizar el relato y remarcó que su reacción no había sido tan indiferente como la planteaba su hija. “No, pará, no vino todo hecho percha el novio, sino no”, retrucó, aunque Cande volvió a insistir en el contraste entre la gravedad de la lesión y el interés que su padre había puesto en el estado del cuatriciclo. “Pa, tenía la oreja toda para afuera y vos estabas mirando el cuatriciclo”, le dijo, mientras el resto de la mesa coincidía en que la anécdota no dejaba bien parado al conductor.

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Más allá de la situación puntual, Marcelo Tinelli remarcó que, en términos generales, siempre mantuvo una actitud de acompañamiento hacia las parejas de sus hijos. “Pero siempre fui muy acompañador de todos los novios”, sostuvo, y agregó que su temperamento solo se altera frente a determinadas situaciones ajenas al vínculo familiar. “Tengo poca paciencia, es verdad. Para algunas cosas tengo poca paciencia”, reconoció, aunque aclaró que ese rasgo no aplica a su rol como suegro. “No, ahí tengo mucha paciencia, al contrario”, afirmó.

La charla también permitió que Cande se refiriera a la imagen que, según ella, construyó su padre frente a las parejas de sus hijos a lo largo de los años. “Que a él lo pone en un lugar de Sai Baba”, bromeó la artista, mientras la comediante coincidía en el paralelismo. El propio Marcelo retomó la idea con humor y la llevó a su propia definición. “Yo soy un Sai Baba de las parejas de mis hijos. Abrazo el casamiento, abrazo la separación, abrazo la de estar sola, abrazo estar en pareja, abrazo mucho. Soy como un gran abrazador de situaciones”, sostuvo.

“Los Tinelli 2” ya está disponible en Perú y muestra el viaje de Marcelo Tinelli a Perú con Milett Figueroa
Cande Tinelli reveló detalles sobre el viaje del conductor a Perú en el marco de su vínculo con Millet Figueroa

En ese tramo de la conversación, Cande remarcó que, pese a la imagen de conflicto que suele instalarse en torno a las parejas de su padre, el vínculo real es distinto al que se percibe desde afuera. “Posta que con el reality quedamos como unas malditas y la verdad que no. Siempre lo dejamos que haga lo que quiera, que sea feliz”, explicó, en referencia a la repercusión pública de Los Tinelli, el reality que la familia protagoniza.

La charla derivó luego hacia la experiencia de Marcelo durante el rodaje de ese programa en Perú, donde la producción lo acompañó en un viaje vinculado a su vínculo sentimental más reciente con Millet Figueroa. Consultada sobre si su padre se había sentido cómodo durante esa instancia, Cande fue categórica. “No”, respondió, aunque aclaró de inmediato que la experiencia en el país vecino había sido positiva en términos personales. “Él la pasó bomba en Perú. Le encantó estar en Perú”, remarcó.

Hacia el final, la conversación tomó un giro hacia el pasado sentimental de Marcelo, en particular hacia su vínculo con una de sus parejas anteriores, Momi Giardina. Cande no dudó en expresar su afecto hacia esa etapa. “Me encantaba, la verdad”, afirmó, en referencia a los años en los que esa relación coincidió con el paso de su padre por Canta Conmigo Ahora (Eltrece), ciclo que data de 2022. Entre bromas sobre las fechas exactas de esa relación, el conductor evitó profundizar en los motivos de la ruptura.

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