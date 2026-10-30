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El régimen de Irán afirmó que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz

Según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní tres de los buques apagaron sus equipos de localización e ignoraron avisos navales antes de circular por el corredor meridional, “ruta no autorizada” por Teherán

Imagen fija extraída de un video facilitado el 15 de septiembre de 2026, que supuestamente muestra al petrolero «El Gaia», de bandera panameña, tras un incidente en el estrecho de Ormuz (Archivo/Reuters)
Imagen fija extraída de un video facilitado el 15 de septiembre de 2026, que supuestamente muestra al petrolero «El Gaia», de bandera panameña, tras un incidente en el estrecho de Ormuz (Archivo/Reuters)
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Las Fuerzas Armadas de Irán informaron que cuatro buques cisterna se incendiaron tras incidentes con minas marinas en las cercanías al estrecho de Ormuz, un día después de que el Ejército de Estados Unidos anunciara que despejó rutas clave a través de esa vía marítima.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní afirmó que tres petroleros explotaron y se incendiaron en las últimas 24 horas cuando intentaban cruzar por una ruta sur del estrecho no autorizada por el régimen. Las autoridades del cuerpo militar señalaron que esos tres buques apagaron sus sistemas de radar y navegación e ignoraron las advertencias de la Armada.

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En las últimas 24 horas, tres petroleros que infringían las normas explotaron y se incendiaron tras chocar con minas mientras intentaban pasar por la ruta sur no autorizada del estrecho de Ormuz”, indicó el CGRI en un comunicado. La nota castrense no precisó cuándo ocurrieron los hechos con exactitud ni bajo qué banderas navegaban los petroleros.

Un cuarto buque cisterna se incendió al este del estrecho tras chocar con minas mientras operaba en una zona restringida y peligrosa, de acuerdo con el Ejército iraní.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO) informó horas después sobre un barco en llamas a unas 25 millas náuticas, equivalentes a 46 kilómetros, al noreste de Khasab, en Omán. Más tarde, comunicó que el fuego fue extinguido y que toda la tripulación estaba a salvo.

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Según UKMTO, una embarcación pequeña se aproximó al petrolero por babor y colocó dos artefactos explosivos en el casco, por encima de la línea de flotación. “Las explosiones posteriores provocaron un incendio en la sala de máquinas que dejó temporalmente inoperativa la embarcación”, indicó la agencia.

La UKMTO afirmó que se colocaron artefactos explosivos en un buque cisterna en el estrecho de Ormuz (@UK_MTO)
La UKMTO afirmó que se colocaron artefactos explosivos en un buque cisterna en el estrecho de Ormuz (@UK_MTO)

La agencia también registró otros dos incidentes en el área: un velero que se incendió y se hundió tras un hecho de seguridad marítima, y un buque cisterna que recibió el impacto de un proyectil de origen desconocido mientras atravesaba el estrecho de Ormuz.

El régimen persa afirmó que el corredor sur del estrecho de Ormuz continúa minado y rechazó la declaración del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sobre el despeje de las principales rutas de tránsito. Más temprano, el CGRI informó la captura de un dron MQM-170 estadounidense de reconocimiento.

Hosein Mohabi, portavoz del CGRI, cuestionó la posición del CENTCOM en un mensaje en X: “¡Demuestren su afirmación sobre el desminado de Ormuz con pruebas independientes, no con declaraciones!”, escribió.

En las últimas semanas, autoridades iraníes informaron de varios buques que chocaron con minas marinas en esa vía marítima. El CENTCOM sostuvo en redes sociales que todas las minas ubicadas en las “rutas de tránsito principales” fueron despejadas.

El general Hosein Mohabi, vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el martes 29 de septiembre de 2026 (AP/Vahid Salemi)
El general Hosein Mohabi, vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán, habla durante una conferencia de prensa en Teherán, Irán, el martes 29 de septiembre de 2026 (AP/Vahid Salemi)

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, Irán restringió de facto la circulación por el estrecho de Ormuz, una vía por la que suele transitar cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo.

Estados Unidos respondió con un bloqueo a puertos iraníes y facilitó el tránsito de petroleros por el estrecho. El domingo, el CENTCOM afirmó que colaboró con los países del Golfo para exportar 1.500 millones de barriles de petróleo por esa ruta desde el verano.

La Guardia Revolucionaria considera no autorizado el uso del corredor sur, próximo a la costa de Omán. En su comunicado del jueves, sostuvo que “la ruta no autorizada a través del estrecho de Ormuz está minada” y responsabilizó a armadores y tripulaciones por navegar en esas zonas. En otro comunicado, la fuerza iraní aseguró que una unidad de guerra electrónica capturó un dron estadounidense MQM-170 durante una operación ofensiva en el oeste del estrecho de Ormuz.

(Con información de AFP)

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