Sociedad

Prohibieron el ingreso a las canchas a nueve hinchas tras los incidentes en el partido entre All Boys y Godoy Cruz

Tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad durante el que se arrojaron objetos contundentes, el Ministerio de Seguridad Nacional prohibió por cuatro años el ingreso a eventos deportivos a nueve personas

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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la prohibición de ingreso a cualquier evento deportivo del país durante 48 meses para nueve personas a partir de los incidentes registrados el 12 de octubre, antes del partido entre All Boys y Godoy Cruz por la Primera Nacional. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, rige desde el 29 de octubre.

La resolución 1122/2026 aplica una restricción administrativa de concurrencia en la totalidad del territorio nacional. Esto significa que las personas alcanzadas por la disposición tendrán prohibido asistir tanto a partidos de fútbol como a cualquier otro espectáculo deportivo durante un período de cuatro años.

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Las nueve personas alcanzadas por la resolución son las siguientes: David Ignacio Rivero, Federico Ariel Adán, Catriel Yair Ferchero, Sebastián Pablo Vázquez Laba, Jeremías Belardinelli Hernández, Santiago Ramiro López Saavedra, Nicolás Rubén Gavini, Sebastián Francisco Gavini y Josué Joaquín González.

barras de all boys detenidos vs godoy cruz
El operativo se produjo antes del encuentro entre All Boys y Godoy Cruz, tras una confrontación en los accesos al estadio

El episodio que derivó en la sanción se produjo el 12 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en el barrio porteño de Floresta, donde All Boys recibió a Godoy Cruz en un encuentro del torneo de Primera Nacional organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

El hecho ocurrió cerca de las 18:40, mientras se realizaban los controles de ingreso hacia la tribuna popular local, en la zona de las avenidas Chivilcoy y Álvarez Jonte. Según el informe policial citado en el Boletín Oficial, Federico Ariel Adán habría intentado ingresar al estadio pese a contar con derecho de admisión.

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Durante la intervención policial se produjo una agresión contra los efectivos, con lanzamiento de objetos contundentes. La resolución sostiene que el personal de la Policía de la Ciudad y de Orden Urbano intervino para restablecer la situación. El documento indica que hubo lesionados que tuvieron que ser trasladados al Hospital Vélez Sarsfield.

Además, el Ministerio informó que se confeccionaron actas por presuntas infracciones a los artículos 23, 238, 90 y 184 del Código Penal. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía de turno. La publicación oficial no detalla el avance de esa causa judicial ni eventuales definiciones de la Justicia sobre los hechos.

El Ministerio de Seguridad Nacional tomó como antecedente una decisión de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el 13 de octubre ya había dispuesto el impedimento de acceso y permanencia en estadios para las mismas personas y por el mismo plazo.

A nivel nacional, la resolución se fundamenta en el Decreto 246/2017, reglamentario de la Ley del Deporte. Esa norma habilita a la cartera de Seguridad a imponer restricciones de acceso a espectáculos futbolísticos cuando considere que una persona puede representar un riesgo para la seguridad pública.

También cita la resolución 354/2017, que creó y reguló la figura de la restricción de concurrencia administrativa como instrumento de prevención de episodios de violencia vinculados con el fútbol.

Este tipo de medida es de carácter administrativo: no equivale a una sentencia penal ni requiere una condena judicial previa. Su finalidad, según el Gobierno, es impedir el ingreso a eventos deportivos de personas identificadas en hechos que puedan afectar el orden o la seguridad.

En sus fundamentos, la cartera nacional sostuvo que corresponde “neutralizar e impedir” la presencia de personas que pudieran alterar el desarrollo de una reunión deportiva. La resolución incorpora a los nueve involucrados al esquema nacional de control, por lo que las verificaciones podrán realizarse en los operativos de acceso a estadios y otros espectáculos.

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